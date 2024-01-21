Засолка сала в домашних условиях: простой и вкусный рецепт

Невероятно вкусные и аппетитные закуски можно не только приобрести в магазине, но и сделать самостоятельно. Рассмотрим классический рецепт засолки сала в домашних условиях. Вариантов приготовления существует множество, и вы можете подобрать для себя подходящий, соблюдая баланс приправ и других компонентов по вкусу. Первоначальный этап заключается в выборе качественного продукта, именно этот момент будет влиять на конечный результат.

Необходимые ингредиенты

Самый главный компонент вкусной заготовки – конечно же, сало. Его лучше всего покупать на рынке или в фермерском магазине. При выборе продукта в первую очередь нужно обратить внимание на его цвет. Он должен быть обязательно однородным, белым или светло-розовым. Шкурка сала должна быть без щетины и тоненькой. Также стоит обратить внимание на запах продукта, который должен быть молочно-сладковатым.

Наличие специфического запаха свидетельствует о том, что он был получен от хряка. Его не убрать никакими приправами, поэтому лучше воздержаться от его покупки. Попробуйте проткнуть сало спичкой или вилкой. Если она входит легко, вы не будете испытывать сложностей с приготовлением. После того как вы принесли сало домой, обязательно промойте его под проточной водой, после чего обсушите. После этого вы можете ознакомиться с нашим рецептом засолки сала и приступить к процессу.

Продукт идеально сочетается с чесноком, поэтому рецепт с этим ингредиентом пользуется особой популярностью. Для приготовления вкусного блюда потребуется простой набор ингредиентов, которые рекомендует использовать Клео.ру:

сало – 1 кг;

чеснок – 0,5 головки;

соль – 200 г;

перец – 20 г.





Пошаговый рецепт засолки сала

Выбрать ингредиенты – это лишь первоначальный этап. Далее следует разобраться с тем, как засолить сало, чтобы оно получилось максимально нежным и аппетитным. Клео.ру рекомендует придерживаться таких пошаговых действий:

Нарежьте сало брусочками, ширина которых должна составлять около 5 см.

В каждом куске необходимо сделать поперечные надрезы, доходящие примерно до середины.

Хорошенько натрите солью кусочки сала со всех сторон.

Посыпьте верхнюю часть заготовки молотым черным перцем.

Головку чеснока разберите на дольки, которые порежьте тонкими пластинами. Поместите их в надрезы, которые перед этим были сделаны в брусочках сала.

Выложите заготовку в контейнер и затем уберите в холодильник. После 3-4 дней сало можно употреблять.





Хранение и подача сала

После засолки сала его нужно хранить в надлежащих условиях. Срок будет зависеть от того, каким способом сделана заготовка. Вне зависимости от способа приготовления сало нужно будет отправить в морозилку. Срок хранения продукта будет зависеть от следующих моментов:

Если сало приготовлено вышеописанным классическим способом, с помощью натирания солью, добавления перца и долек чеснока, его нужно будет употребить в течение месяца.

Можно приготовить сало более сложным и трудоемким способом. Для этого нужно сварить рассол, в который добавить лавровый лист, сахар и соль. После в нем нужно будет вымочить сало и начинить специями. Преимуществом такого сложного рецепта засолки сала является длительный срок хранения, который может достигать одного года.

Если проварить сало, используя приправы и луковую шелуху, его можно хранить до шести месяцев. Кроме того, продукт приобретет пикантный копченый привкус.

При подаче сало идеально сочетается с ломтиками черного хлеба. Можно просто сделать подобные бутерброды или подать с картофельным гарниром, кашами, борщом и другими первыми блюдами.





Подведем итог

Попробуйте использовать наш рецепт засолки сала в домашних условиях, и вы сможете получить очень сытное и аппетитное блюдо. Способ его приготовления можно подобрать в зависимости от индивидуальных предпочтений и желаемого срока хранения. Какой бы рецепт вы ни выбрали, можете быть уверенными, что результат превзойдет все ожидания, а члены семьи и гости, попробовавшие блюдо, останутся довольны.