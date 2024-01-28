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Форель "Веллингтон": подробный рецепт

Форель

Это изысканное блюдо станет настоящим украшением любого праздничного стола. Форель "Веллингтон", приготовленная в духовке, обладает неповторимым ароматом и нежным вкусом, которые запомнятся каждому гостю.

Рецептом форели "Веллингтон" делится редакция "Клео.ру". Для приготовления необходимы следующие ингредиенты:

  • 450 г филе форели;
  • 200 г шампиньонов;
  • 1 луковица;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 100 г шпината;
  • 2 ст.л. сливочного масла;
  • 2 листа слоеного теста;
  • 1 яйцо (для смазывания теста);
  • соль и перец по вкусу.

Первым делом необходимо приготовить начинку для рыбы. Для этого луковицу и чеснок необходимо мелко нарезать, а шампиньоны накромсать небольшими кубиками. Затем в сковороде расплавить сливочное масло и обжарить лук с чесноком до золотистого цвета. После этого добавить грибы и готовить вместе около 5-7 минут, пока жидкость не испарится. Шпинат необходимо нарвать на листья и добавить к грибной смеси, готовить еще 1-2 минуты. Посолить и поперчить начинку по вкусу. 

Фото: YouTube / @easyrecipes1152

Рыбное филе следует тщательно промыть и высушить бумажным полотенцем. Затем посолить и поперчить с обеих сторон. Следующим шагом следует обернуть филе рыбы начинкой из шампиньонов и шпината.

Для приготовления форели "Веллингтон" необходимо слоеное тесто. Следует раскатать его до толщины примерно 3-5 мм и разрезать на кусочки, соответствующие размеру рыбных филе. На каждый кусочек теста положить филе рыбы с начинкой и аккуратно завернуть, смазав края взбитым яйцом, чтобы тесто хорошо сцепилось.

Фото: YouTube / @NataliCuisine

Затем поместите приготовленную форель Веллингтон на противень, покрытый пергаментной бумагой, и снова смажьте яйцом. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте форель в течение 20-25 минут, пока тесто не станет золотистым.

Ваше угощение готово! Его можно подавать как основное блюдо или дополнить разнообразными гарнирами и соусами. Нежное рыбное филе в сочетании со шпинатом и грибами, дополненное аппетитным слоеным тестом, – это настоящий праздник для вкусовых рецепторов. Уверены, что форель "Веллингтон" станет настоящим хитом на вашем праздничном столе и не оставит ни одного гостя равнодушным! 

Фото: YouTube / @TakVkusno

28 января 2024, 08:09
Фото: YouTube / @oblomoffood
Владимир Глазов
Клео.ру✓ Надежный источник

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