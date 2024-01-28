Форель "Веллингтон": подробный рецепт

Рецептом форели "Веллингтон" делится редакция "Клео.ру". Для приготовления необходимы следующие ингредиенты:



450 г филе форели;

200 г шампиньонов;



1 луковица;

2 зубчика чеснока;

100 г шпината;

2 ст.л. сливочного масла;

2 листа слоеного теста;

1 яйцо (для смазывания теста);

соль и перец по вкусу.





Первым делом необходимо приготовить начинку для рыбы. Для этого луковицу и чеснок необходимо мелко нарезать, а шампиньоны накромсать небольшими кубиками. Затем в сковороде расплавить сливочное масло и обжарить лук с чесноком до золотистого цвета. После этого добавить грибы и готовить вместе около 5-7 минут, пока жидкость не испарится. Шпинат необходимо нарвать на листья и добавить к грибной смеси, готовить еще 1-2 минуты. Посолить и поперчить начинку по вкусу.





Рыбное филе следует тщательно промыть и высушить бумажным полотенцем. Затем посолить и поперчить с обеих сторон. Следующим шагом следует обернуть филе рыбы начинкой из шампиньонов и шпината.

Для приготовления форели "Веллингтон" необходимо слоеное тесто. Следует раскатать его до толщины примерно 3-5 мм и разрезать на кусочки, соответствующие размеру рыбных филе. На каждый кусочек теста положить филе рыбы с начинкой и аккуратно завернуть, смазав края взбитым яйцом, чтобы тесто хорошо сцепилось.





Затем поместите приготовленную форель Веллингтон на противень, покрытый пергаментной бумагой, и снова смажьте яйцом. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте форель в течение 20-25 минут, пока тесто не станет золотистым.

Ваше угощение готово! Его можно подавать как основное блюдо или дополнить разнообразными гарнирами и соусами. Нежное рыбное филе в сочетании со шпинатом и грибами, дополненное аппетитным слоеным тестом, – это настоящий праздник для вкусовых рецепторов. Уверены, что форель "Веллингтон" станет настоящим хитом на вашем праздничном столе и не оставит ни одного гостя равнодушным!



