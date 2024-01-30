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Простой рецепт постных блинов на поминки

Простой рецепт постных блинов на поминки

Блины — это традиционное блюдо на поминальном столе. В этой статье мы поделимся простым рецептом постных блинов, а также расскажем о некоторых традициях.

Уход из жизни близких людей является нелегким испытанием для каждого. Проводы умершего в последний путь связаны с рядом традиций, которые затрагивают тот или иной период времени. Так, перед Великим постом есть особый день, когда принято вспоминать и чтить умерших. На поминки подают постные блины, поэтому их приготовление особенно актуально для родственников ушедшего из жизни человека. Приготовить блюдо можно по простому рецепту, но нужно соблюдать некоторые нюансы. Об этом подробно рассказано в данной статье Клео.ру.

Рецепт постных блинов

Тонкие блинчики с хрустящими краями можно сделать в постном варианте. В их состав не входят яйца и молоко, но при этом блюдо выходит невероятно вкусным. Их очень легко жарить, блины будут готовы в рекордный срок. Клео.ру предлагает взять на вооружение простой рецепт, который с легкостью освоит даже начинающая хозяйка.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Ингредиенты

Постные блины делают, используя всего несколько компонентов: муку, растительное масло, сахар, соль. Молоко заменяют водой, а для более пышной и нежной структуры добавляют соду. Набор продуктов максимально простой, но блинчики получаются очень вкусными. Чтобы добиться гармоничного и сбалансированного вкуса, Клео.ру предлагает использовать следующее количество ингредиентов:

  • мука (пшеничная) – 250 г;
  • вода – 500 мл;
  • растительное рафинированное масло, сахар – по 2 ст. ложки;
  • соль – 1/2 ч. ложки;
  • сода – 1/4 ч. ложки.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Приготовление

Данный рецепт довольно простой и состоит из нескольких шагов – вам достаточно придерживаться следующей последовательности действий:

  • Просейте муку и смешайте ее с солью, содой и сахаром.
  • Смешайте сухие компоненты с теплой кипяченой водой, вливая жидкость постепенно порциями и каждый раз перемешивая массу. Тесто должно по консистенции напоминать жидкую сметану. Если оно получилось слишком густым, долейте еще воды.
  • Дайте тесту отдохнуть 20 минут, после влейте в него масло и перемешайте.
  • Разогрейте сковородку, выливайте на нее по половине половника теста, равномерно распределяя массу. Обжаривайте блинчики по 2 минуты с каждой стороны.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Полезные советы

Чтобы постные блины вышли максимально вкусными, при их приготовлении стоит соблюдать определенные нюансы. Так, Клео.ру рекомендует учитывать следующие моменты:

  • Обязательно просейте муку. Это поможет ей обогатиться кислородом, благодаря чему блинчики приобретут нежную воздушную структуру.
  • Воду лучше брать бутилированную или фильтрованную. Это поможет избежать неприятного привкуса. Перед смешиванием с мукой воду нужно вскипятить, а потом остудить, чтобы она была теплой. С помощью этого приема продукты будут лучше смешиваться между собой.
  • Для перемешивания продуктов рекомендуется взять венчик. С его помощью можно легко добиться однородной структуры теста.
  • Для обжаривания блинчиков нужно подобрать сковороду подходящего размера. Можно взять посуду диаметром 18-24 см. Идеальным решением будет специальная сковородка для блинчиков, на которой они легко готовятся и не пригорают. Если такой не оказалось под рукой, подойдет и обычная сковородка.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Почему поминают блинами

Традиции имеют особое значение в нашей культуре. В частности, они касаются особого дня перед Великим постом, когда подают постные блины на поминки. Это блюдо выбрано не случайно и связано с определенной символикой.

Изначально поминовение блинами относилось к обряду поклонения богине Матери и предродовым ритуалам. Блины было принято готовить в день весеннего равноденствия, они считались символом Солнца и колеса жизни. Постепенно обычай трансформировался в Христианский обряд поминовения усопших.

Блины принято использовать для угощения умерших. Для их поминовения на стол ставили еще одну тарелку. Также блины раздают беднякам и просят их помянуть ушедшего из жизни родственника или близкого человека. Символика блинов связана с продолжением жизни после смерти. Блины пекут и едят в любые поминальные дни, веря, что это поможет позаботиться о душе умершего человека.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Постные блины на поминки являются символом уникальных обычаев. С их помощью удастся почтить усопших родственников, а также приобщиться к встрече весны. Недаром это блюдо так любили наши предки, передавая ценные традиции последующим поколениям.

30 января 2024, 01:44
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Татьяна Веселова

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