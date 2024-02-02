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Постные рецепты: что приготовить во время Великого поста

Постные рецепты: что приготовить во время Великого поста

Великий пост — это время, когда верующие воздерживаются от употребления в пищу скоромных продуктов. В этой статье мы собрали 5 идей постных рецептов, которые помогут вам разнообразить свой рацион во время поста.

Великий пост – особый период в жизни каждого верующего человека. Это время принято использовать для очищения души. Кроме того, предусмотрены определенные ограничения, заключающиеся, в том числе, и в исключении из рациона некоторых продуктов. Так, например, запрещено употреблять пищу животного и молочного происхождения. С учетом этих важных моментов и составляют меню. В этом помогут рецепты во время Великого поста, которые привнесут разнообразие в рацион и помогут пережить период ограничений.

5 идей постных рецептов

Для создания вкусных постных блюд важно правильно подбирать рецепты из различных продуктов. Этому аспекту следует уделить особое внимание, чтобы обеспечить сбалансированный рацион из блюд, содержащих все необходимые организму элементы. Клео.ру предлагает вашему вниманию оригинальные постные рецепты, среди которых вы сможете найти вариант по душе и включить его в свое меню.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Постные овсяные оладьи

Утро в пост можно начинать вкусно и полезно, если приготовить подходящее блюдо на завтрак. Одним из таких вариантов станут оладьи из овсяных хлопьев, дополненные бананом. Он придаст приятную сладость. Предлагаем взять на вооружение рецепт, который подготовил для вас Клео.ру:

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья – 150 г;
  • мука, сахар – по 2 столовые ложки;
  • ванильный сахар – 5 г;
  • вода (кипяченая) – 300 мл;
  • банан – 1 шт.;
  • соль, масло для жарки.

Приготовление:

  • Залейте хлопья кипятком, дайте им настояться на протяжении нескольких часов, а лучше оставить на ночь.
  • Далее нужно размять банан, добавить к хлопьям вместе с остальными продуктами, кроме масла.
  • Выкладывайте массу столовой ложкой на хорошо разогретую сковородку с маслом, обжаривайте с двух сторон.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Овощной суп-пюре

Такое блюдо станет настоящим кладезем витаминов и идеально подойдет на обед. Возможно, оно настолько понравится, что вы захотите повторить рецепт не только во время поста, но и после него. Овощное полезное блюдо по праву можно назвать лидером среди постных супов. Предлагаем ознакомиться с рецептом.

Ингредиенты:

  • сельдерей – 3 черешка;
  • морковь, томаты – по 2 шт.;
  • картофель, лук – по 1 шт.;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • вода – 1,2 л;
  • соль – по вкусу;
  • сушеный орегано – 1 чайная ложка;
  • молотый чили – ¼ чайной ложки;
  • молотый чёрный перец – по вкусу;
  • лимонный сок – ½ чайной ложки;
  • растительное масло – 1 столовая ложка.

Приготовление:

  • Измельчите все овощи довольно крупными кусочками. Поместите их в кастрюлю подходящего размера, влейте воду. Посолите, всыпьте чили и орегано.
  • Вскипятите, после чего уменьшите огонь и варите примерно полчаса, пока картошка не станет мягкой.
  • Дождитесь, пока суп слегка остынет, перебейте продукты блендером. Опять вскипятите, добавьте перец, масло, сок лимона. Суп готов к подаче.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Тушеная капуста с черносливом

Постное блюдо, приготовленное на второе, станет отличным вариантом легкого ужина. Благодаря включению в него таких овощей, как капуста, морковь и лук, оно обеспечит организм витаминами. А добавление чернослива придаст блюду пикантный, волшебный вкус. Обязательно попробуйте такую необычную комбинацию продуктов, наверняка вы оцените блюдо по достоинству.

Ингредиенты:

  • белокочанная капуста – 350 г;
  • лук, морковь – по 50 г;
  • чернослив без косточек – 50 г;
  • лавровый лист – 2 шт.;
  • вода – 2 столовые ложки;
  • томатная паста – 1,5 столовые ложки;
  • растительное масло – 50 мл;
  • соль, черный перец.

Приготовление:

  • Морковь почистите, натрите на средней терке. Лук измельчите кубиками. Обжаривайте два овоща вместе 3 минуты.
  • Капусту нашинкуйте, добавьте к луково-морковной зажарке, тушите 3 минуты.
  • Добавьте томатную пасту, перец, соль, влейте воду, тушите все вместе 20 минут.
  • В конце добавьте порезанный кусочками чернослив и лавровый лист, томите еще 5 минут.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Салат «Щетка»

Это один из самых популярных вариантов постного салата. Он ценится благодаря обилию витаминов и оздоравливающему воздействию на организм. В него входят сырые овощи, которые очень благотворно влияют на работу кишечника и оказывают очищающий эффект. Рецепт часто используют во время диет, поэтому для периода поста он станет настоящей находкой.

Ингредиенты:

  • белокочанная капуста – 800 г;
  • свекла – 1 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • оливковое масло – 2 столовые ложки;
  • лимонный сок, перец, соль.

Приготовление:

  • Очистить морковь и свеклу, потереть на средней терке.
  • Капусту нашинковать, помять до выделения сока.
  • Смешать все овощи, посолить, поперчить, заправить соком лимона и маслом.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Постные шоколадные кексы

В период Великого поста строгие ограничения касаются не только основных блюд, но и выпечки. Она не должна включать яйца, молоко. Однако это не повод расстраиваться сладкоежкам, поскольку их вниманию предлагаются альтернативные постные рецепты. Одним из таких вариантов являются шоколадные кексы.

Ингредиенты:

  • мука – 150 г;
  • разрыхлитель – 1 чайная ложка;
  • мед – 20 г;
  • какао-порошок – 1 столовая ложка;
  • сахар – 80 г;
  • апельсиновый сок – 100 мл;
  • растительное масло – 2 столовые ложки для кексов и еще немного для смазывания формочек.

Приготовление:

  • Просейте муку, чтобы насытить ее кислородом и сделать выпечку более воздушной. Добавьте разрыхлитель, какао, перемешайте.
  • Растопите мед (это можно сделать в микроволновке). Перемешайте с соком апельсина, маслом, сахаром.
  • Соедините все компоненты.
  • Возьмите силиконовые формочки для выпечки, смажьте их маслом, внутрь выложите тесто.
  • Выпекайте кексы в разогретой до 180°C духовке около 25 мин. Готовность можно проверить деревянной шпажкой, которая должна оставаться сухой.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Рецепты во время Великого поста пригодятся вам, чтобы приготовить не только полезные, но и вкусные блюда. Если вы продумаете меню и уделите внимание выбору и приготовлению блюд, этот период пройдет для вас гораздо легче, станет отличным способом очиститься духовно и оздоровиться.

2 февраля 2024, 14:45
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Татьяна Веселова

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