Как готовить замороженную мексиканскую смесь: простые и вкусные рецепты первых и вторых блюд

Для любой хозяйки актуальны простые рецепты, упрощающие ежедневный процесс готовки на кухне. Один из отличных способов разнообразить повседневное меню – включить в блюда мексиканскую смесь, содержащую порезанные кубиками морковь и красный перец, а также горох, кукурузу, стручковую фасоль. Хотите узнать, как готовить замороженную мексиканскую смесь быстро и вкусно? Ознакомьтесь с подборкой рецептов от Клео.ру.

5 простых рецептов из мексиканской смеси

Замороженные овощи по желанию можно включить в самые разные блюда. Это и омлет на завтрак, и аппетитная румяная запеканка, и овощное рагу, и даже первое блюдо в виде супа. Затратив минимум усилий, вы сможете порадовать своих членов семьи настоящими кулинарными шедеврами. Предлагаем ознакомиться с простыми рецептами блюд, с которыми справится даже начинающая хозяйка.





Овощное рагу

Очень вкусное и полезное блюдо можно создать на скорую руку. В его состав входит мексиканская смесь, белокочанная капуста, репчатый лук. Такое рагу станет отличным гарниром к мясу или рыбе, также его можно подавать с сосисками. Рецепт, который вам предлагает Клео.ру:

Ингредиенты:

репчатый лук – 1 шт.;

белокочанная капуста – 200 г;

мексиканская овощная смесь – 450 г;

томатная паста – 2 ст. ложки;

вода – 1 стакан;

масло (рафинированное), специи, соль.

Приготовление:

Порезать лук полукольцами, капусту нашинковать.

На разогретом масле обжарить лук, после добавить капусту, тушить до ее мягкости.

Посолить, всыпать специи и мексиканскую смесь, тушить до тех пор, пока овощи не станут мягкими.

Добавить томатную пасту, горячую воду, тушить под закрытой крышкой на медленном огне около 15 мин.





Мексиканский суп

Еще один рецепт, который по достоинству оценят любители овощных блюд, это мексиканский суп. Он легкий за счет отсутствия мяса, но довольно питательный. Сытности добавляет входящая в состав рисовая крупа. Такой суп отлично подойдет во время соблюдения поста или диеты. Готовится он в рекордные сроки, поэтому станет хорошим вариантом быстрого ужина.

Ингредиенты:

репчатый лук, морковь, картофель – по 1 шт.;

мексиканская овощная смесь – 200 г;

рис – 80 г;

масло (рафинированное), специи, соль.

Приготовление:

Морковь потереть, лук порезать кубиками, а картошку небольшими кусочками.

Бросить в кипящую воду промытый рис и картошку, варить 15 мин.

Сделать морковно-луковую зажарку.

Добавить к картошке и рису мексиканскую смесь, варить 10 мин.

Добавить зажарку, готовить суп еще 5 мин.





Омлет с мексиканской смесью

Альтернативой привычному завтраку станет омлет с мексиканской смесью. Вкусный и полезный завтрак – отличный вариант начала дня. Попробуйте приготовить по этому простому рецепту, который предлагает Клео.ру, и вы не пожалеете.

Ингредиенты:

замороженная мексиканская смесь – 350 г;

яйца – 5 шт.;

молоко – 50 мл;

масло (рафинированное), специи, соль.

Приготовление:

Выложите смесь на разогретую сковородку, смазанную маслом, обжаривайте до мягкости на медленном огне.

Взбитые яйца смешайте с молоком, солью и специями, вылейте на сковородку и обжаривайте омлет до готовности.





Запеканка с мексиканской смесью

Воспользовавшись оригинальным рецептом, можно приготовить аппетитное вегетарианское блюдо с невероятным вкусом и ароматом. Для запеканки нужно сделать тесто на кефире, в которое впоследствии вводят овощную смесь.

Ингредиенты:

замороженная мексиканская смесь – 400 г;

вода, кефир – по 100 мл;

мука – 100 г;

сода, красный молотый перец – по 0,5 ч. ложки;

растительное масло – 3 ст. ложки;

сухой майоран – 0,5 ст. ложки;

соль.

Приготовление:

Выложите овощную смесь в дуршлаг, обдайте кипятком, дайте воде стечь.

Перемешайте кефир с водой, всыпьте соль, влейте масло, еще раз перемешайте.

Просеянную муку соедините с содой, майораном и перцем. Всыпьте эту смесь в кефирную массу, перемешайте.

После добавьте мексиканскую смесь, перемешайте и вылейте тесто в форму. Запекайте 45 мин. при 180 градусах.





Пельмени с мексиканской смесью

Если вам необходимо сделать быстрый ужин и накормить семью, отличным решением будет сочетание пельменей и мексиканской смеси. С ее помощью такое привычное блюдо заиграет совершенно новыми красками. Продукты просто нужно поджарить на сковороде, даже не разделяя их по отдельности.

Ингредиенты:

замороженная мексиканская смесь – 200 г;

готовые пельмени – 150 г;

лук – 1 шт.;

масло (рафинированное), соль.

Приготовление:

Разогрейте масло на сковородке, выложите на нее пельмени и мексиканскую смесь, посолите. Готовьте под закрытой крышкой, пока жидкость не выпарится, а продукты слегка не поджарятся.

Перемешайте компоненты, дождитесь их приготовления с другой стороны.





Советы по приготовлению

Чтобы блюда с мексиканской смесью получились максимально гармоничными, важно соблюдать некоторые нюансы при готовке. Клео.ру рекомендует обратить внимание на следующие моменты:

Если вы готовите мексиканскую смесь на сковородке, ее можно не размораживать. Овощи необходимо тушить, пока они не достигнут мягкого состояния. Это лучше делать на медленном огне, периодически перемешивая содержимое сковородки. Если понадобится, долейте немного воды.

При запекании в духовке лучше сразу разморозить мексиканскую смесь. Если этого не сделать, из замороженных овощей в процессе запекания будет выделяться жидкость, что в конечном итоге может повлиять на вкус блюда. Быстрый способ разморозки смеси – обдать ее кипятком. После этого нужно дождаться, пока стечет жидкость. Это удобно делать, используя дуршлаг.

Подведем итог

Теперь вы знаете, как готовить замороженную мексиканскую смесь, используя ее в разных рецептах. Наверняка среди них найдется тот, который придется вам по душе. Не бойтесь экспериментировать, это поможет вам добиться идеального баланса вкусовых качеств блюда.