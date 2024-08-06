Что вкусного приготовить на день рождения

Многие люди уделяют особое внимание празднованию памятных дат. Это неудивительно, ведь на подобных мероприятиях всегда хочется удивить гостей своими кулинарными способностями. Если вы готовитесь к подобному празднику, который будет проходить в ближайшее время, то наверняка хотите знать, что приготовить на день рождения, чтобы стол понравился гостям и членам семьи. Если вы уделите подготовке меню должное внимание, то наверняка сможете рассчитывать на потрясающий результат. В этой статье Клео.ру предлагает рассмотреть идеи популярных рецептов блюд, которые отличаются сбалансированным вкусом, но при этом просты в приготовлении.

Закуски

Всевозможные закуски станут гармоничным дополнением праздничного меню. Их можно поставить на стол перед тем, как подавать горячие блюда. Многим гостям очень нравятся такие легкие варианты перекусов, и они предпочитают их употреблять на протяжении всего праздника. Далее Клео.ру предлагает вашему вниманию простые варианты закусок, которые можно с легкостью создать из доступного набора ингредиентов:

Тарталетки с начинкой. Такие заготовки отлично подойдут, чтобы поместить в них легкие салаты, которые будут изначально разделены на небольшие порционные части. Один из вариантов начинки: измельченные кубиками отварные яйца, куриное филе, обжаренные шампиньоны и лук. Все продукты перемешивают между собой, приправляют солью, перцем и майонезом. Еще одна разновидность начинки: порезанные кубиками яйца и крабовые палочки, тертый плавленый сыр, пропущенный через пресс чеснок и майонез.

Канапе на шпажках. Это отличный вариант закуски, которая великолепно подойдет для употребления после тостов, сопровождающихся принятием спиртного. На шпажки можно нанизать маслины или оливки, кусочек твердого сыра, сырокопченой колбасы, тонкий ломтик свежего огурца, который закрепляют в виде волны.





Баклажаны под овощами и тертым сыром. Данная разновидность закуски характеризуется красивой подачей и ярким вкусом. Ее основу составляют баклажаны, которые необходимо порезать тонкими продолговатыми ломтиками, посыпают солью и оставляют на полчаса, чтобы ушла горечь. После этого заготовки промывают под проточной водой и обжаривают с двух сторон на растительном или оливковом масле. Для удаления излишков масла баклажаны можно промокнуть бумажными полотенцами. После этого ломтики красиво выкладывают на тарелке в виде веера и каждый смазывают массой из тертого сыра, давленого чеснока и майонеза. Сверху распределяют по кружку томата и огурца и маслине.





Салаты

Среди рецептов на день рождения особой популярностью пользуются салаты. Если заранее подготовить и отварить ингредиенты, на их приготовление уйдет совсем немного времени. Клео.ру предлагает вам взять на вооружение несколько оригинальных вариантов блюд:

Слоеный салат «Грибная сказка». В данном рецепте продукты красиво выкладывают послойно и смазывают майонезом. После того, как салат пропитается, он становится невероятно вкусным. Итак, для его приготовления необходимо поочередно выкладывать следующие компоненты. Первый слой – отварной картофель и морковь (по 2 шт.), тертые на крупной терке и смазанные майонезом. Второй – рубленый зеленый лук (100 г) и порезанные кубиками отварные яйца, снова майонез. После идут порезанные пластинами маринованные шампиньоны (300 г) и кубики ветчины (200 г), майонез. Верхний слой состоит из смеси тертого плавленого сыра (300 г) и майонеза.





Салат с кальмарами и ананасами придется по душе любителям морепродуктов. Для его приготовления нужно отварить и очистить тушки кальмаров (500 г). Их выдерживают в кипящей воде не более 5 мин., чтобы мясо не стало жестким. После этого продукт измельчают кубиками. Аналогично измельчают отварной картофель (3 шт.) и кольца консервированных ананасов (1 банка). Также потребуется один крупный болгарский перец, который нарезают соломкой. Все компоненты смешивают между собой, также по вкусу добавляют рубленую зелень и консервированную кукурузу (1 банка), с которой перед этим сливают жидкость. Ингредиенты заправляют солью, перцем и майонезом.





Основные блюда

Горячие блюда для дня рождения придадут изюминку празднику и сделают его неповторимым. Зачастую это мясо, запеченное, жареное или тушеное. Клео.ру предлагает вашему вниманию варианты блюд, которые придадут столу сытности и придутся кстати в разгар мероприятия:

Свинина в винном маринаде. Для готовки идеально подойдет ошеек (1 кг), который необходимо порезать на небольшие порционные куски. После этого мясо выкладывают в емкость и заливают красным сухим вином (300 мл), чтобы жидкость полностью покрывала куски. Также в маринад добавляют 1 ч. ложку соли, 1 ст. ложку сахара, 2 палочки корицы, 1 ст. ложку оливкового масла, раздавленный в ступке или измельченный другим способом кориандр (15 г). Мясо выдерживают в маринаде около 8 часов, после выкладывают на сковородку и обжаривают до румяности. После к свинине вливают винный маринад и тушат ее до мягкости.





Кролик с аджикой – отличный вариант диетического мясного блюда с пикантной остринкой. Мясо (800 г) необходимо нарезать порционными кусочками и выложить в форму для запекания, смазанную растительным маслом. Посолить кролика, приправить специями и полить аджикой (100 г). Прикрыть форму фольгу и запекать блюдо 1 час в духовке при 200 градусах.





Гарниры

Гармоничным дополнением к мясу станут различные варианты гарниров. Среди популярных рецептов можно отметить следующие:

молодой картофель, отваренный в целом виде и перемешанный со сливочным маслом и рубленым укропом;

картофель, порезанный ломтиками и отваренный с добавлением сливок, а после запеченный в духовке под тертым сыром;

тыквенные палочки, обжаренные во фритюре и дополненные посыпкой из соли, молотого черного перца, молотого красного острого перца, молотой паприки, сушеного чеснока;

кабачки, порезанные кружками и запеченные в двойной панировке: из взбитых яиц и смести тертого пармезана, муки и панировочных сухарей;

рассыпчатый обжаренный рис, приготовленный на сковороде с морковью, луком и куркумой.





Подведем итог

Теперь вы знаете, что приготовить на день рождения, чтобы праздничный стол удивил ваших гостей и запомнился им надолго. При составлении меню и выборе блюд рассчитайте общее количество продуктов на каждого человека. Профессионалы советуют руководствоваться пропорциями около 800 г на одну персону. В этом случае гости останутся сытыми, но при этом сильно не переедят. Также добавьте на стол зелени и свежих овощей, чтобы сделать рацион более полезным и сбалансированным.