Петнат, лиллет, ламбруско: новые тренды в мире легких вин

Весна – время, когда хочется чего-то свежего, легкого и чуть игривого. Именно поэтому сейчас все говорят о легких игристых винах, которые легко пьются и отлично вписываются в вечер на террасе, пикник в парке или долгие разговоры с подругами. Разбираемся, какие напитки в топе этого сезона и как их пить правильно.

Петнат: натуральное игристое без церемоний

Петнат (Pét-Nat) – это игристое, которое делают по старинной технологии. Оно чуть менее газированное, чем привычное шампанское, а пузырьки у него мягкие и легкие. Отличается небольшой мутностью и более естественным вкусом, потому что его не фильтруют и не добавляют сахар. Подавай такое вино охлажденным, открывать лучше аккуратно (петнат может вспениться), и наслаждайся нотами фруктов, цветов и легкой кислинки.

Лиллет: французский хит сезона





Лиллет (Lillet) – это французский аперитив на основе вина с добавлением цитрусовых и трав. Он бывает белым, розовым и красным, но главный хит весны – белый лиллет с содовой и долькой апельсина. Пьется легко, освежает идеально, а еще его обожают француженки. Идеален в качестве аперитива перед ужином или просто как коктейль на вечер вечера.

Ламбруско: не то, что ты думаешь

Если при слове "ламбруско" ты представляешь приторно-сладкое вино из прошлого – пора обновить информацию. Сейчас в моде сухие и полусухие ламбруско с ягодными нотами и легкой газированностью. Их пьют охлажденными и сочетают с сырными тарелками, прошутто и даже пиццей. Если хочется итальянского вайба – это оно.