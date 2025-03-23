Латте с куркумой: очередной тренд соцсетей или действительно полезный напиток?

Латте с куркумой — это не просто яркий напиток, а целый тренд. Его пьют блогеры, советуют нутрициологи и подают в модных кафе как полезную альтернативу кофе.
Латте с куркумой – это больше не просто красивый напиток для эстетичных утренних сторис. Его хвалят за пользу, согревающий эффект и мягкий вкус. Разбираемся, действительно ли он стоит внимания или это просто очередной тренд, который скоро забудут.
Почему все вдруг заговорили о латте с куркумой?
Во-первых, он выглядит эффектно. Золотистый цвет делает его фаворитом среди любителей красивых завтраков. Во-вторых, куркума известна своими антиоксидантными свойствами. Она поддерживает иммунитет и помогает организму бороться с воспалениями, что особенно актуально в сезон простуд.
Латте с куркумой реально полезен?
Да, но с нюансами. Куркума действительно содержит куркумин – вещество с мощным антиоксидантным и противовоспалительным эффектом. Но чтобы оно лучше усваивалось, важно добавлять в напиток черный перец. А еще такой латте помогает мягко проснуться без резких скачков энергии, которые бывают после эспрессо.
Альтернатива для тех, кто хочет попробовать что-то новое
Если хочется чуть более пряного вкуса, добавьте корицу или имбирь. Они усилят согревающий эффект, а напиток станет еще ароматнее.
Рецепт латте с куркумой
– 1 стакан растительного или обычного молока;
– 1 ч. л. куркумы;
– ½ ч. л. корицы или имбиря;
– ½ ч. л. меда или сиропа агавы;
– Щепотка черного перца (чтобы куркума лучше усваивалась);
– Эспрессо.
Прогрейте молоко с пряностями на слабом огне, взбейте до пены, добавьте подсластитель, влейте – и готово. Такой напиток не только согревает, но и отлично вписывается в концепцию "полезного уюта".