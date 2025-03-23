Латте с куркумой: очередной тренд соцсетей или действительно полезный напиток?

Латте с куркумой – это больше не просто красивый напиток для эстетичных утренних сторис. Его хвалят за пользу, согревающий эффект и мягкий вкус. Разбираемся, действительно ли он стоит внимания или это просто очередной тренд, который скоро забудут.

Почему все вдруг заговорили о латте с куркумой?

Во-первых, он выглядит эффектно. Золотистый цвет делает его фаворитом среди любителей красивых завтраков. Во-вторых, куркума известна своими антиоксидантными свойствами. Она поддерживает иммунитет и помогает организму бороться с воспалениями, что особенно актуально в сезон простуд.

Латте с куркумой реально полезен?





Да, но с нюансами. Куркума действительно содержит куркумин – вещество с мощным антиоксидантным и противовоспалительным эффектом. Но чтобы оно лучше усваивалось, важно добавлять в напиток черный перец. А еще такой латте помогает мягко проснуться без резких скачков энергии, которые бывают после эспрессо.

Альтернатива для тех, кто хочет попробовать что-то новое

Если хочется чуть более пряного вкуса, добавьте корицу или имбирь. Они усилят согревающий эффект, а напиток станет еще ароматнее.

Рецепт латте с куркумой





– 1 стакан растительного или обычного молока;

– 1 ч. л. куркумы;

– ½ ч. л. корицы или имбиря;

– ½ ч. л. меда или сиропа агавы;

– Щепотка черного перца (чтобы куркума лучше усваивалась);

– Эспрессо.

Прогрейте молоко с пряностями на слабом огне, взбейте до пены, добавьте подсластитель, влейте – и готово. Такой напиток не только согревает, но и отлично вписывается в концепцию "полезного уюта".