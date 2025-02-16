Новый культовый десерт: почему все помешались на паштел-де-ната?

Еще недавно все обсуждали идеальные круассаны и завтрак "по-парижски", но теперь в центре внимания – португальские тарталетки паштел-де-ната. Они мелькают в лентах соцсетей, попадают в меню модных кофеен и даже заставляют некоторых задуматься о поездке в Лиссабон. Разбираемся, в чем секрет этого десерта и можно ли приготовить его дома.

Что такое паштел-де-ната и откуда он взялся?

Этот десерт появился в Португалии в XIX веке. Говорят, что монахи монастыря Жеронимуш в Лиссабоне использовали яичные желтки для выпечки, так как белки шли на крахмализацию одежды. Так и родился культовый рецепт: хрустящее слоеное тесто, наполненное нежным заварным кремом с карамелизированной корочкой.

Сегодня паштел-де-ната – национальный символ Португалии. За ним выстраиваются очереди в знаменитой кондитерской Pastéis de Belém, а туристы привозят его домой, как гастрономический сувенир.

Как правильно есть паштел-де-ната?



Если в Париже круассан едят с кофе, то в Португалии паштел-де-ната подают с чашкой bica – это местный вариант эспрессо. Классика – немного корицы и сахарной пудры сверху. Но не удивляйтесь, если в модных кафе вам предложат съесть тарталетку с мороженым или даже с сыром.



Где пробовать лучшие паштел-де-ната?

Главное место – это Pastéis de Belém в Лиссабоне. Здесь рецепту уже больше 180 лет, а выпекают тарталетки по секретной технологии. Именно в этом заведении этот десерт такой, каким его придумали много лет назад.

Но если путешествия пока не в планах, паштел-де-ната можно приготовить дома.

Как приготовить паштел-де-ната дома?





Что понадобится:

– 1 упаковка готового бездрожжевого слоеного теста;

– 250 мл молока;

– 200 г сахара;

– 100 мл воды;

– 2 ст. л. муки;

– 6 яичных желтков;

– цедра половины лимона;

– 1 палочка корицы.

Как готовить:

Воду и сахар довести до кипения и варить сироп около 3 минут. В молоке развести муку, добавить корицу и лимонную цедру, прогреть на медленном огне. Влить сироп в молочную смесь, постоянно помешивая. Дать остыть. Добавить желтки, быстро перемешать. Тесто раскатать, выложить в формочки и заполнить кремом. Выпекать при 220°C около 15 минут, пока поверхность слегка не подрумянится.

Готово! Осталось посыпать корицей, заварить эспрессо и насладиться новым фаворитом всех сладкоежек.

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