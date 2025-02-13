Как правильно готовить мидии: 3 простых и вкусных рецепта

Даже дома можно легко повторить ресторанные блюда, если знать несколько базовых правил. В этой статье разберемся, как приготовить мидии.
Мидии – это не только про дорогие рестораны и морские курорты. Они легко готовятся дома, стоят недорого и при этом очень полезны. Главное – знать несколько тонкостей, чтобы блюдо получилось идеальным.
Чем полезны мидии?
Мидии богаты белком, железом и полезными жирами. Они содержат минимум калорий, но при этом отлично насыщают. Еще один плюс – высокое содержание цинка, который важен для кожи, волос и иммунитета. А если тебе нужен дополнительный аргумент – мидии считаются натуральным афродизиаком.
Что важно знать перед приготовлением?
Свежесть – главное. Покупай мидии в проверенных местах. Раковины должны быть закрытыми или слегка приоткрытыми, но закрываться при нажатии. Запах – легкий морской, без неприятных нот.
Мой тщательно. Замочи мидии в холодной воде на 15–20 минут, чтобы избавиться от песка, затем почисти щеткой.
Проверьте все раковины. Перед приготовлением выбрось мидии, которые остались открытыми после мытья.
Теперь к самому интересному – готовке!
Мидии в сливочно-чесночном соусе
Идеальный вариант, если хочешь почувствовать себя шеф-поваром, но без лишних усилий.
Тебе понадобится:
1 кг мидий
200 мл сливок 20–30%
2 зубчика чеснока
1 ст. л. сливочного масла
Половина лимона
Соль, перец по вкусу
Петрушка (по желанию)
Как готовить:
В глубокой сковороде разогрей масло, обжарь измельченный чеснок.
Добавь мидии, накрой крышкой и готовь 5 минут, пока раковины не откроются.
Влей сливки, добавь соль, перец и выжми лимонный сок.
Туши 2–3 минуты, посыпь зеленью и подавай сразу.
Паста с мидиями и томатным соусом
Простой способ превратить обычный ужин в ресторанный.
Ингредиенты:
200 г спагетти
500 г мидий
1 банка томатов в собственном соку
1 луковица
2 зубчика чеснока
2 ст. л. оливкового масла
1/2 ч. л. сахара
Соль, перец, базилик по вкусу
Приготовление:
Отвари спагетти до состояния al dente.
В сковороде разогрей масло, обжарь лук и чеснок.
Добавь томаты, разомни их вилкой, приправь солью, перцем и сахаром. Туши 10 минут.
Добавь мидии, накрой крышкой и готовь 5 минут.
Смешай пасту с соусом, прогрей и подавай.
Запеченные мидии с пармезаном
Простая закуска, которая впечатлит гостей (или себя).
Что нужно:
500 г мидий
50 г пармезана
2 зубчика чеснока
2 ст. л. оливкового масла
1 ст. л. панировочных сухарей
Соль, перец по вкусу
Как готовить:
Разогрей духовку до 200°C.
Выложи мидии на противень, полей маслом, добавь измельченный чеснок, соль и перец.
Через несколько минут, когда мидии нагреются и раковины откроются, посыпь их тертым пармезаном и сухарями.
Запекай 7–10 минут, пока сыр не подрумянится.
Попробуй эти рецепты, и мидии станут твоим любимым блюдом не только в ресторане, но и дома!
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