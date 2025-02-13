Как правильно готовить мидии: 3 простых и вкусных рецепта

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Даже дома можно легко повторить ресторанные блюда, если знать несколько базовых правил. В этой статье разберемся, как приготовить мидии.

Мидии – это не только про дорогие рестораны и морские курорты. Они легко готовятся дома, стоят недорого и при этом очень полезны. Главное – знать несколько тонкостей, чтобы блюдо получилось идеальным.

Чем полезны мидии?

Мидии богаты белком, железом и полезными жирами. Они содержат минимум калорий, но при этом отлично насыщают. Еще один плюс – высокое содержание цинка, который важен для кожи, волос и иммунитета. А если тебе нужен дополнительный аргумент – мидии считаются натуральным афродизиаком.

Что важно знать перед приготовлением?

  • Свежесть – главное. Покупай мидии в проверенных местах. Раковины должны быть закрытыми или слегка приоткрытыми, но закрываться при нажатии. Запах – легкий морской, без неприятных нот.

  • Мой тщательно. Замочи мидии в холодной воде на 15–20 минут, чтобы избавиться от песка, затем почисти щеткой.

  • Проверьте все раковины. Перед приготовлением выбрось мидии, которые остались открытыми после мытья.

Теперь к самому интересному – готовке!

Мидии в сливочно-чесночном соусе

Фото: freepik.com

Идеальный вариант, если хочешь почувствовать себя шеф-поваром, но без лишних усилий.

Тебе понадобится:

  • 1 кг мидий

  • 200 мл сливок 20–30%

  • 2 зубчика чеснока

  • 1 ст. л. сливочного масла

  • Половина лимона

  • Соль, перец по вкусу

  • Петрушка (по желанию)

Как готовить:

  1. В глубокой сковороде разогрей масло, обжарь измельченный чеснок.

  2. Добавь мидии, накрой крышкой и готовь 5 минут, пока раковины не откроются.

  3. Влей сливки, добавь соль, перец и выжми лимонный сок.

  4. Туши 2–3 минуты, посыпь зеленью и подавай сразу.

Паста с мидиями и томатным соусом

Фото: freepik.com
Простой способ превратить обычный ужин в ресторанный.

Ингредиенты:

  • 200 г спагетти

  • 500 г мидий

  • 1 банка томатов в собственном соку

  • 1 луковица

  • 2 зубчика чеснока

  • 2 ст. л. оливкового масла

  • 1/2 ч. л. сахара

  • Соль, перец, базилик по вкусу

Приготовление:

  1. Отвари спагетти до состояния al dente.

  2. В сковороде разогрей масло, обжарь лук и чеснок.

  3. Добавь томаты, разомни их вилкой, приправь солью, перцем и сахаром. Туши 10 минут.

  4. Добавь мидии, накрой крышкой и готовь 5 минут.

  5. Смешай пасту с соусом, прогрей и подавай.

Запеченные мидии с пармезаном

Фото: freepik.com

Простая закуска, которая впечатлит гостей (или себя).

Что нужно:

  • 500 г мидий

  • 50 г пармезана

  • 2 зубчика чеснока

  • 2 ст. л. оливкового масла

  • 1 ст. л. панировочных сухарей

  • Соль, перец по вкусу

Как готовить:

  1. Разогрей духовку до 200°C.

  2. Выложи мидии на противень, полей маслом, добавь измельченный чеснок, соль и перец.

  3. Через несколько минут, когда мидии нагреются и раковины откроются, посыпь их тертым пармезаном и сухарями.

  4. Запекай 7–10 минут, пока сыр не подрумянится.

Попробуй эти рецепты, и мидии станут твоим любимым блюдом не только в ресторане, но и дома!

Ранее женский журнал "Клео" делился рецептом сливочного супа. 

Елизавета Федорова

Редактор

 

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