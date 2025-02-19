Коктейли с вином: лучшие рецепты с яблочным сидром и розмарином

300 мл красного вина (лучше всего использовать Мерло или Темпранильо)

1 апельсин, нарезанный дольками

1 яблоко, нарезанное кубиками

1 палочка корицы

30 мл бренди или рома

1 столовая ложка меда или сахара

Лед

В большую посуду налейте красное вино, добавьте нарезанные фрукты и специи. Добавьте бренди или ром для крепости, а затем мед или сахар по вкусу. Перемешайте все ингредиенты и оставьте настояться в холодильнике на несколько часов. Перед подачей добавьте лед.

Подавайте сангрию в большом кувшине или стаканах с льдом. Этот коктейль станет хитом на любой летней вечеринке.

