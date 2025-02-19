Коктейли с вином: лучшие рецепты с яблочным сидром и розмарином

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Используйте эти рецепты коктейлей с вином, чтобы удивить гостей на следующей вечеринке или побаловать себя в уютный вечер.

Коктейли с вином – это не просто классика, а настоящее искусство, способное добавить многослойные вкусы в привычные напитки. В этом материале Клео.ру делится несколькими интересными рецептами, которые соединяют вино с необычными ингредиентами, такими как яблочный сидр, розмарин, специи и многое другое. Эти коктейли не только удивляют вкусом, но и подчеркивают элегантность вашего стола.

1. Вино с яблочным сидром: идеальный межсезонный коктейль

Фото: Freepik.com / @KamranAydinov

ИнгредиентыПриготовлениеПодача
  • 150 мл белого вина (например, Шардоне или Совиньон Блан)
  • 100 мл яблочного сидра
  • 15 мл меда
  • Лед
  • 1 веточка розмарина для украшения
  1. Наполните стакан льдом и добавьте яблочный сидр и белое вино.
  2. Аккуратно размешайте смесь.
  3. Добавьте мед для легкой сладости и снова перемешайте.
  4. Украсьте коктейль веточкой свежего розмарина.
Подавайте в бокале для белого вина или в стакане на ножке для классического вида. Этот коктейль идеально подходит тогда, когда хочется тепла и уюта.

2. Розмарин и красное вино: освежающий винный коктейль

Фото: Freepik.com

ИнгредиентыПриготовлениеПодача
  • 150 мл красного вина (лучше всего подойдет Каберне Совиньон)
  • 30 мл гренадина
  • 1 столовая ложка свежего сока лимона
  • Лед
  • 2-3 веточки розмарина
  1. В шейкере смешайте красное вино, гренадин и лимонный сок.
  2. Добавьте лед и тщательно встряхните.
  3. Перелейте в стакан, наполовину наполненный льдом.
  4. Украсьте веточкой розмарина.
Этот коктейль лучше подавать в широких бокалах для красного вина, чтобы наслаждаться не только вкусом, но и ароматом розмарина.

3. Вино с ягодами и мятой: коктейль с белым вином

Фото: Freepik.com / @rawpixel.com

ИнгредиентыПриготовлениеПодача
  • 100 мл белого вина (например, Пино Гриджио)
  • 50 мл ягодного сиропа
  • Несколько листьев мяты
  • 5-6 свежих ягод малины и клубники
  • Лед
  1. В стакан для коктейля добавьте лед.
  2. Влейте белое вино и ягодный сироп.
  3. Раздавите несколько ягод малины и клубники, чтобы они отдали свой сок, и добавьте в коктейль.
  4. Аккуратно размешайте и украсьте листьями мяты и дополнительными ягодами.
Этот освежающий коктейль идеально подойдет для жарких летних дней или вечеринки в кругу друзей. Он подарит вам не только насыщенный вкус, но и яркое настроение.

4. Традиционная сангрия с вином и специями

Фото: Freepik.com

ИнгредиентыПриготовлениеПодача
  • 300 мл красного вина (лучше всего использовать Мерло или Темпранильо)
  • 1 апельсин, нарезанный дольками
  • 1 яблоко, нарезанное кубиками
  • 1 палочка корицы
  • 30 мл бренди или рома
  • 1 столовая ложка меда или сахара
  • Лед
  1. В большую посуду налейте красное вино, добавьте нарезанные фрукты и специи.
  2. Добавьте бренди или ром для крепости, а затем мед или сахар по вкусу.
  3. Перемешайте все ингредиенты и оставьте настояться в холодильнике на несколько часов.
  4. Перед подачей добавьте лед.
Подавайте сангрию в большом кувшине или стаканах с льдом. Этот коктейль станет хитом на любой летней вечеринке.

Коктейли с вином – это не просто напитки, это целый мир вкусов и ароматов, который можно создавать, экспериментируя с разными ингредиентами. 

Евгений Елисеев

Выпускающий редактор

 

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