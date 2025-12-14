Новогодние пряники 2026: примеры оригинальных рецептов

В преддверии главного праздника зимы для любой хозяйки становится актуальным составление меню, подразумевающего включение традиционных блюд и десертов. Одним из них являются новогодние пряники, которые в 2026 году будут ассоциироваться с данным торжеством, привносить в дом уютную праздничную атмосферу и наполнять его неповторимым ароматом. В этой статье Клео.ру предлагает вам ознакомиться с несколькими оригинальными рецептами.

Общая информация о новогодних пряниках

В России печь пряники на праздники существовал издавна. Однако связь с Новым годом и Рождеством появилась благодаря традиции, пришедшей в ХVIII столетии из Западной Европы. Примечательно то, что с русском прянике имбирь присутствовал издавна. Также в него было принято добавлять такие ингредиенты как мед, всевозможные пряности, патоку. Мука для приготовления использовалась преимущественно ржаная. Особую известность в России приобрели тульские пряники, они делались печатными, и в них обязательно присутствовала начинка из варенья.





Базовые рецепты новогодних пряников

Вкусную и ароматную выпечку можно с легкостью воплотить в домашних условиях, взяв на вооружение оригинальные рецепты. Клео.ру предлагает вам рассмотреть несколько таких вариантов – это имбирные, медовые пряники и выпечка с начинкой.

Имбирные пряники

Если вы впервые решили приготовить этот кулинарный шедевр, вам стоит начать с освоения классического рецепта. Его преимуществом является то, что тесто получается рассыпчатым и мягким по текстуре. При этом такие имбирные пряники можно приготовить даже за несколько дней, а то и недель до наступления праздника, и они не утратят своей свежести и вкусовых качеств.





Ингредиенты:

мука – 500 г;

сливочное масло, сахар – по 125 г;

мед – 250 г;

яйцо – 1 шт.;

сухой имбирь – 1 ч. л.;

молоко – 60 мл;

мускатный орех, корица – по 0,5 ч. л.

сода – 1,5 ч. л.;

соль – 0,3 ч. л.

Приготовление

Соединить мед с маслом и сахаром, прогреть массу на среднем огне в кастрюле, не доводя ее до кипения, до растворения компонентов. Присоединить соду, имбирь, корицу, орех, соль, перемешать венчиком. Масса должна увеличиться в объеме. Влить молоко, вбить яйцо, перемешать. Добавить муку, вымесить до эластичности. Раскатать тесто до толщины 5 мм, подстелив пергаментный лист и используя скалку. Вырезать пряники желаемой формы, применяя вырубки. Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментом, выпекать около 10-12 минут в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов.

Медовые пряники

Рецепт новогодних пряников с медом – это вариант, который придется по душе всем членам семьи. Их можно использовать в качестве подарка в красивой коробке, и даже украсить ими елку. Этот вариант довольно прост в приготовлении, с ним справится даже новичок в кулинарном деле.





Ингредиенты:

пшеничная мука– 500 г;

сахар – 200 г;

мед – 150 г;

сливочное масло – 80 г;%

яйцо – 2 шт.;

разрыхлитель теста – 1 ч. л.;

соль – щепотка;

сода – 0.3 ч. л.

Приготовление

Муку соединить с солью, содой, разрыхлителем, просеять. Взбить яйца, мед и сахар, используя миксер до образования пены. Процесс займет около 10 минут. Добавить сухую смесь из муки и других компонентов, вымесить. Масло растопить, добавить в тесто, хорошенько перемешать. Сформировать из теста шар, обернуть пищевой пленкой, отправить в холодильник на 24 часа. Раскатать тесто в пласт толщиной 1-2 см, вырезать из него пряники с помощью вырубок. Выпекать заготовки в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 10-15 минут.

Пряники с начинкой

Выпечка с наполнением получится особенно вкусной и не оставит равнодушными как членов семьи, так и гостей. В данном рецепте предлагается сделать начинку из фиников и орехов. Такие заготовки порадуют своим потрясающим сбалансированным вкусом.





Ингредиенты:

яйцо – 2 шт.;

сливочное масло– 75 г;

какао – 2 ч. л.;

сахарная пудра – 120 г;

мука – 350 г;

мед – 140 г;

сода – 0,5 ст. л.;

корица – 0,5 ч. л.;

растительное масло – 2 ч. л.;

грецкие орехи – 100 г;

финики – 250 г.

Приготовление

Сливочное масло выдержать до размягчения при комнатной температуре, взбить его с медом, какао и сахарной пудрой. Присоединить взбитые яйца, перемешать. Добавить муку, соду, корицу, замесить тесто. Обернуть его пищевой пленкой и отправить в холодильник на ночь. Очищенные финики и орехи перемолоть в блендере вместе с растительным маслом. Тесто разделить на две части, раскатать в пласты толщиной около 5 мм. На один пласт выложить начинку, распределяя на равномерном расстоянии. Сверху положить второй пласт, вырезать пряники, используя квадратную формочку. Выложить заготовки на противень, смазанный маслом, выпекать в духовке, разогретой до 190 градусов, 10-15 минут.

Формы и тематика пряников на новый год 2026

Новогодние пряники можно сделать своими руками разными способами и придать им любую желаемую форму. К числу самых распространенных вариантов относятся следующие:

лепные пряники , создающиеся из теста, фигурки формируются с помощью лепки, наподобие пластилина, и получаются достаточно объемными;

, создающиеся из теста, фигурки формируются с помощью лепки, наподобие пластилина, и получаются достаточно объемными; резные пряники , для изготовления которых применяют специальные формочки. Пласт теста раскатывают достаточно тонким слоем, после чего им придают желаемую форму с помощью вырубок;

, для изготовления которых применяют специальные формочки. Пласт теста раскатывают достаточно тонким слоем, после чего им придают желаемую форму с помощью вырубок; печатные пряники – создаются из пласта теста, который раскатывают на специальной дощечке из дерева, содержащей вырезанные на ней узоры.

Пряники на Новый год создаются в соответствующей праздничной тематике. Им придаются формы, подходящие атрибутике торжества: елочки, домики, пряничные человечки, рукавички, звездочки, снежинки. При желании можно сделать целую композицию из выпечки, расположив фигурки по кругу в виде пряничного венка. В 2026 году не обойтись без создания пряников в виде символа праздника – Лошади.

Пряники можно украсить глазурью, которая готовится очень легко. Для ее создания нужно взять 200 г сахарной пудры и взбить ее с одним яичным белком и 1 ч. ложкой лимонного сока. По желанию в состав можно добавить пищевой краситель, чтобы придать выпечке яркий цвет.





Подведем итог

Новогодние пряники в 2026 году станут гармоничным дополнением праздничного стола. Такой десерт сделает атмосферу торжества по-настоящему уютной и домашней, и порадует всех присутствующих неповторимым вкусом и ароматом.