Новогодние пряники 2026: примеры оригинальных рецептов

Идеи новогодних пряников 2026: простые рецепты, варианты глазури и оформления. Как приготовить ароматные пряники к Новому году.

В преддверии главного праздника зимы для любой хозяйки становится актуальным составление меню, подразумевающего включение традиционных блюд и десертов. Одним из них являются новогодние пряники, которые в 2026 году будут ассоциироваться с данным торжеством, привносить в дом уютную праздничную атмосферу и наполнять его неповторимым ароматом. В этой статье Клео.ру предлагает вам ознакомиться с несколькими оригинальными рецептами.

Общая информация о новогодних пряниках

В России печь пряники на праздники существовал издавна. Однако связь с Новым годом и Рождеством появилась благодаря традиции, пришедшей в ХVIII столетии из Западной Европы. Примечательно то, что с русском прянике имбирь присутствовал издавна. Также в него было принято добавлять такие ингредиенты как мед, всевозможные пряности, патоку. Мука для приготовления использовалась преимущественно ржаная. Особую известность в России приобрели тульские пряники, они делались печатными, и в них обязательно присутствовала начинка из варенья.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Базовые рецепты новогодних пряников

Вкусную и ароматную выпечку можно с легкостью воплотить в домашних условиях, взяв на вооружение оригинальные рецепты. Клео.ру предлагает вам рассмотреть несколько таких вариантов – это имбирные, медовые пряники и выпечка с начинкой.

Имбирные пряники

Если вы впервые решили приготовить этот кулинарный шедевр, вам стоит начать с освоения классического рецепта. Его преимуществом является то, что тесто получается рассыпчатым и мягким по текстуре. При этом такие имбирные пряники можно приготовить даже за несколько дней, а то и недель до наступления праздника, и они не утратят своей свежести и вкусовых качеств.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Ингредиенты:

  • мука – 500 г;
  • сливочное масло, сахар – по 125 г;
  • мед – 250 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сухой имбирь – 1 ч. л.;
  • молоко – 60 мл;
  • мускатный орех, корица – по 0,5 ч. л.
  • сода – 1,5 ч. л.;
  • соль – 0,3 ч. л.

Приготовление

  1. Соединить мед с маслом и сахаром, прогреть массу на среднем огне в кастрюле, не доводя ее до кипения, до растворения компонентов.
  2. Присоединить соду, имбирь, корицу, орех, соль, перемешать венчиком. Масса должна увеличиться в объеме.
  3. Влить молоко, вбить яйцо, перемешать. Добавить муку, вымесить до эластичности.
  4. Раскатать тесто до толщины 5 мм, подстелив пергаментный лист и используя скалку.
  5. Вырезать пряники желаемой формы, применяя вырубки. Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментом, выпекать около 10-12 минут в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов.

Медовые пряники

Рецепт новогодних пряников с медом – это вариант, который придется по душе всем членам семьи. Их можно использовать в качестве подарка в красивой коробке, и даже украсить ими елку. Этот вариант довольно прост в приготовлении, с ним справится даже новичок в кулинарном деле.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Ингредиенты:

  • пшеничная мука– 500 г;
  • сахар – 200 г;
  • мед – 150 г;
  • сливочное масло – 80 г;%
  • яйцо – 2 шт.;
  • разрыхлитель теста – 1 ч. л.;
  • соль – щепотка;
  • сода – 0.3 ч. л.

Приготовление

  1. Муку соединить с солью, содой, разрыхлителем, просеять.
  2. Взбить яйца, мед и сахар, используя миксер до образования пены. Процесс займет около 10 минут.
  3. Добавить сухую смесь из муки и других компонентов, вымесить.
  4. Масло растопить, добавить в тесто, хорошенько перемешать.
  5. Сформировать из теста шар, обернуть пищевой пленкой, отправить в холодильник на 24 часа.
  6. Раскатать тесто в пласт толщиной 1-2 см, вырезать из него пряники с помощью вырубок.
  7. Выпекать заготовки в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 10-15 минут.

Пряники с начинкой

Выпечка с наполнением получится особенно вкусной и не оставит равнодушными как членов семьи, так и гостей. В данном рецепте предлагается сделать начинку из фиников и орехов. Такие заготовки порадуют своим потрясающим сбалансированным вкусом.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Ингредиенты:

  • яйцо – 2 шт.;
  • сливочное масло– 75 г;
  • какао – 2 ч. л.;
  • сахарная пудра – 120 г;
  • мука – 350 г;
  • мед – 140 г;
  • сода – 0,5 ст. л.;
  • корица – 0,5 ч. л.;
  • растительное масло – 2 ч. л.;
  • грецкие орехи – 100 г;
  • финики – 250 г.

Приготовление

  1. Сливочное масло выдержать до размягчения при комнатной температуре, взбить его с медом, какао и сахарной пудрой. Присоединить взбитые яйца, перемешать.
  2. Добавить муку, соду, корицу, замесить тесто. Обернуть его пищевой пленкой и отправить в холодильник на ночь.
  3. Очищенные финики и орехи перемолоть в блендере вместе с растительным маслом.
  4. Тесто разделить на две части, раскатать в пласты толщиной около 5 мм.
  5. На один пласт выложить начинку, распределяя на равномерном расстоянии. Сверху положить второй пласт, вырезать пряники, используя квадратную формочку.
  6. Выложить заготовки на противень, смазанный маслом, выпекать в духовке, разогретой до 190 градусов, 10-15 минут.

 Формы и тематика пряников на новый год 2026

Новогодние пряники можно сделать своими руками разными способами и придать им любую желаемую форму. К числу самых распространенных вариантов относятся следующие:

  • лепные пряники, создающиеся из теста, фигурки формируются с помощью лепки, наподобие пластилина, и получаются достаточно объемными;
  • резные пряники, для изготовления которых применяют специальные формочки. Пласт теста раскатывают достаточно тонким слоем, после чего им придают желаемую форму с помощью вырубок;
  • печатные пряники – создаются из пласта теста, который раскатывают на специальной дощечке из дерева, содержащей вырезанные на ней узоры.

Пряники на Новый год создаются в соответствующей праздничной тематике. Им придаются формы, подходящие атрибутике торжества: елочки, домики, пряничные человечки, рукавички, звездочки, снежинки. При желании можно сделать целую композицию из выпечки, расположив фигурки по кругу в виде пряничного венка. В 2026 году не обойтись без создания пряников в виде символа праздника – Лошади.

Пряники можно украсить глазурью, которая готовится очень легко. Для ее создания нужно взять 200 г сахарной пудры и взбить ее с одним яичным белком и 1 ч. ложкой лимонного сока. По желанию в состав можно добавить пищевой краситель, чтобы придать выпечке яркий цвет.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Новогодние пряники в 2026 году станут гармоничным дополнением праздничного стола. Такой десерт сделает атмосферу торжества по-настоящему уютной и домашней, и порадует всех присутствующих неповторимым вкусом и ароматом.

Станислав Полупанов

Редактор

 

