Что приготовить на Новый год 2026: идеи для приготовления холодных закусок, горячих блюд, салатов, гарниров, напитков

Составление праздничного меню – одна из основных задач при подготовке к главному торжеству зимы. Любая хозяйка хочет, чтобы стол был разнообразным, включал как холодные, так и горячие блюда. В этой статье Клео.ру предложит вашему вниманию оригинальные варианты того, что можно приготовить на Новый год 2026. Благодаря разнообразию рецептов вы точно сможете удивить своих гостей.

Холодные закуски

Новогоднее меню 2026 не обойдется без всевозможных закусок, которые должны обязательно присутствовать на праздничном столе. Такие варианты блюд пользуются обоснованной популярностью, поскольку просты в приготовлении, но характеризуются отменным вкусом и эффектной подачей. В год Красной Огненной Лошади на столе будут уместно смотреться такие закуски:

"Морковки", которые создаются из крабовых палочек. Их необходимо частично развернуть, отрезать часть, из которой можно образовать квадрат, а белую серединку измельчить кубиками. Аналогично нужно будет порезать свежий огурец (70 г). Компоненты для начинки соединяют и добавляют к ним отварное яйцо, натертое на терке, 30 г измельченных грецких орехов и майонез (50 мл). Развернутое полотно крабовых палочек нужно будет перевернуть яркой стороной книзу, срезать один из уголков, выложить по центру начинку и свернуть "кулечком". Готовые "морковки" можно украсить веточками укропа.





Яйца, фаршированные печенью и грибами, – сытный вариант закуски. Для ее приготовления яйца отваривают вкрутую, достают из них белок и соединяют с предварительно отваренной печенью и нарезанными пластинками шампиньонами, обжаренными с луком. Начинку перебивают блендером и заполняют ею половинки яичных белков. После этого закуска готова к подаче на стол.





Канапе "Подкова" с сельдью и сыром будут гармонично смотреться на новогоднем столе 2026. Для их приготовления из ломтиков тостового хлеба поочередно с помощью вырубок вырезают подковы, после чего подсушивают их на сухой сковородке. Заготовки смазывают творожным сыром, посыпают мелко рубленным укропом, и выкладывают сверху сельдь, нарезанную мелкими кусочками.





Горячие блюда

Запеченное мясо и прочие горячие блюда составляют основу меню на Новый год. В этот праздник уместно будут выглядеть на торжественном столе такие варианты:

Утка, запеченная с цитрусовыми яркого цвета, которые придутся по вкусу символа года – Красной Огненной Лошади. Птицу предварительно маринуют в смеси апельсинового сока, куриного бульона, рубленого розмарина, специй и давленого чеснока на протяжении нескольких часов. После этого тушку запекают в духовке, прикрыв фольгой, из расчета 30 минут на каждые 500 г мяса. Так, термическая обработка утки весом 2 кг будет занимать 2 часа. При подаче вокруг птицы размещают апельсины, порезанные кружками.





Гусь с яблоками, которые рекомендуется взять кисло-сладких сортов. Птицу подготавливают, натирают солью и перцем, после чего фаршируют дольками яблок и кольцами лука и запекают 2-2,5 часа. Для получения румяной корочки можно смазать тушку смесью меда, горчицы, имбиря и запекать ее еще 15-20 минут.





Гарниры

Гармоничным дополнением мясных блюд на Новый год 2026 станут гарниры. Их можно сделать в виде традиционного картофельного пюре или порезанной кусочками отварной картошки, а можно прибегнуть и к довольно необычным вариантам. Предлагаем ознакомиться с некоторыми из них:

Стейки из цветной капусты – низкокалорийный гарнир, который по достоинству оценят гости, следящие за фигурой. Для его приготовления цветную капусту разрезают на стейки, смазывают соусом из зелени, оливкового масла и чеснока, перебитых в блендере, и обжаривают с двух сторон до готовности на сковороде.





Рис с овощами – яркий гарнир, при создании которого предварительно отваренная крупа соединяется с прошедшими термическую обработку на сковороде чесноком, луком, морковью, консервированной кукурузой, соцветиями цветной капусты.





Гратен из тыквы с сыром – для его создания ломтики оранжевого овоща помещают в керамическую жаропрочную форму, смазанную маслом, укладывая их внахлест. Сверху заготовку посыпают кусочками подсушенного на сковородке хлеба, смешанного с давленым чесноком, и тертым сыром. На запекание блюда отводится около 30 минут.





Салаты на Новый год 2026

Обязательным атрибутом праздничного стола для главного зимнего торжества, конечно же, станут салаты. Существует огромное количество рецептов их приготовления, предлагаем вам рассмотреть лишь некоторые варианты:

Салат "Черный жемчуг" – блюдо с изюминкой, в качестве которой выступает чернослив, фаршированный грецкими орехами. Для создания салата можно использовать форму-кольцо, с помощью которой выкладывают слоями, смазывая майонезом: тертые крабовые палочки, тертый сыр, тертое охлажденное сливочное масло, тертое отварное яйцо, чернослив, начиненный грецким орехом. После этого снова следуют слои крабовых палочек, сыра, масла и яйца.





Салат с сельдереем и яйцами – свежее блюдо с зеленью, которого точно понравится символу праздника – Лошади. Для его приготовления 1 ст. ложку лимонного сока смешивают с майонезом (50 г), сметаной и горчицей (по 25 г), добавляют нарезанный тонкими полосками черешковый сельдерей (200 г), нарезанные кубиками яйца (9 шт.), петрушку, соль и перец по вкусу. Ингредиенты перемешивают, после чего блюдо можно подавать к столу.





Напитки

Гармоничным дополнением новогоднего стола станут алкогольные и безалкогольные напитки. Первые не должны быть слишком крепкими, лучше всего отдать предпочтение винам и игристому шампанскому. В качестве вторых подойдут всевозможные фруктовые соки, ягодные морсы, компоты из яблок и цитрусовых, узвары из сухофруктов, горячий шоколад, карамельное какао.





Итог

Теперь вы знаете, что приготовить на Новый год 2026, и какие блюда стоит обязательно включить в праздничное меню. Надеемся, что вам понравятся идеи, предложенные в этой статье, и вы сможете использовать их при оформлении вашего торжественного стола.