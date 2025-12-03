Топ-5 необычных подарков для кухни на Новый год 2026

Новый год не за горами, а значит, пора выбирать подарки для близких. Если вы ищете подарки для кухни с вау-эффектом, которые действительно удивят и порадуют, обратите внимание на небанальные идеи. Клео.ру собрал топ-5 оригинальных кухонных подарков (от гаджетов до целых наборов).

1. Вакуумный маринатор





Вакуумный маринатор – устройство, которое позволяет замариновать мясо, рыбу или овощи всего за считаные минуты вместо нескольких часов. За счет создания вакуума поры продукта раскрываются, и маринад мгновенно проникает вглубь. Такой гаджет оценят любители шашлыков и стейков: он экономит время и делает блюда нежнее.

2. Умный мини-огород





Домашний умный огород – это компактная гидропонная грядка с автополивом и фитолампой для выращивания свежей зелени круглый год. Такой гаджет особенно порадует тех, у кого нет дачи. Можно легко выращивать базилик, мяту, перец чили или даже мини-овощи прямо на кухне. Умный сад сам подсвечивает растения и напоминает о поливе, создавая идеальные условия для роста. Зелень всегда под рукой – свежая и экологичная.

3. Электрический штопор для вина





Открывать вино можно эффектно и без усилий, если подарить электрический штопор. Этот стильный гаджет самостоятельно извлекает пробку из бутылки за пару секунд – больше не нужно тянуться за штопором и прикладывать силу. Электроштопор особенно пригодится на праздничных вечерах и ужинах, производя впечатление на гостей. Дарить его можно в комплекте с хорошей бутылкой вина для полного набора.

4. Прибор су-вид для гурманов





Су-вид – это модный кулинарный метод медленного приготовления продуктов в вакууме при низкой температуре. Специальный погружной нагреватель (прибор су-вид) поддерживает точную температуру воды, благодаря чему мясо, рыба или овощи готовятся равномерно и сохраняют естественный вкус и нежную текстуру без пересушивания. Такой подарок оценят гурманы и экспериментаторы на кухне: он позволяет готовить стейки ресторанного уровня, сочнейшую курицу или нежнейший лосось.

5. Электрогриль для дома





Если среди ваших близких есть те, кто любит мясо с румяной корочкой, овощи-гриль или горячие сэндвичи, электрогриль станет действительно полезным и универсальным подарком. Он позволяет готовить быстро, без брызг и запахов, сохраняя вкус и текстуру продуктов. Современные модели поддерживают автоматические режимы для мяса, рыбы, овощей, птицы и даже панини, а жир стекает в отдельный поддон – минимум масла, максимум вкуса.