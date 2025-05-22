Нераскрытые вина: сорта, которые ты никогда не пробовала, а зря

Сколько раз ты заказывала бокал шардоне просто потому, что "ну я хотя бы знаю, что это"? Это нормально – знакомое всегда кажется надежнее. Но если тебе хочется выйти за пределы привычного и попробовать что-то действительно интересное, пора переключиться с топовых сортов на те, что остались в тени. Поверь, не потому, что они хуже, а потому, что винный рынок живет по тем же законам, что и мода: тренды решают многое. Ниже – винные находки, которые точно удивят. Без лишнего пафоса, но с вкусом.

1. Ксиномавро (Греция)

Что это: Красный сорт из северной Греции.

Вкус: Ягоды, вишня, немного земли и специй. Местами напоминает пино нуар, но с характером.

Пить с: Сыром с плесенью, печеными овощами, чем-то томленым.

Почему стоит попробовать: Ксиномавро сейчас открывают лучшие сомелье Европы. Это не туристическое вино с пляжа, а серьезный и стильный выбор, особенно если ты устала от одинаковых красных.

2. Ребула (Словения)



Что это: Белый сорт с берегов Адриатики.



Вкус: Минералы, цитрус, зеленое яблоко. Бывает как освежающим, так и оранжевым – с выдержкой на кожице.

Пить с: Рыбой, морепродуктами, легкой пастой.

Почему стоит попробовать: Ребула – находка для тех, кто любит натуральные вина, но не хочет пить что-то непонятное. Чистый вкус, стиль и очень эстетичные бутылки.

3. Шавкапито (Грузия)

Что это: Редкий грузинский красный сорт, почти не экспортируется.

Вкус: Спелая вишня, черная смородина, немного шоколада.

Пить с: Запеченным мясом, пряными блюдами, хачапури – если уж играть по правилам.

Почему стоит попробовать: Это культовое грузинское вино. Тело у него как у мерло, но аромат ярче. Отличный способ влюбиться в Грузию заново – не через хинкали, а через бокал.

4. Девин (Словакия)



Что это: Белый сорт, гибрид местного травьяна и гевюрцтраминера.

Вкус: Персик, роза, мед и немного пряностей.

Пить с: Азиатской кухней, сырной тарелкой, десертами без сахара.

Почему стоит попробовать: Это почти ароматерапия в бокале. Девин – для тех, кто хочет что-то очень нежное, но не банальное. Да, ты не ослышалась – словацкое вино. Пора перестать его недооценивать.

5. Паломино (Испания, не только херес)

Что это: Белый сорт, который обычно идет на херес. Но! Есть сухие, тихие версии.

Вкус: Орехи, яблоко, соль. Очень утонченно и без кислоты.

Пить с: Тапас, брускеттами, овощами гриль.

Почему стоит попробовать: Если ты думаешь, что паломино – только для бабушкиного хереса, ты явно не пробовала современные версии. Идеально для тех, кто любит минеральные вина, но не хочет идти в шабли в десятый раз.

Как пробовать?