Как готовить овощи правильно: варка, запекание, микроволновка или сковорода?

Мы привыкли думать, что овощи – это априори полезно. Но мало кто задумывается, что способ приготовления может либо сохранить витамины и антиоксиданты, либо превратить продукт в малоценный гарнир.

Три категории тепловой обработки

Условно все методы можно разделить на три категории:

"Не стоит" – эти способы лучше не использовать для конкретных овощей: пользы в итоге будет мало;

– эти способы лучше не использовать для конкретных овощей: пользы в итоге будет мало; "Можно" – допустимый компромисс между вкусом и сохранением антиоксидантов;

– допустимый компромисс между вкусом и сохранением антиоксидантов; "Нужно" – то, что дает наименьшую потерю ценных веществ. А значит – приоритет.

Варить в кастрюле





Не стоит: горох, кабачки, цветная капуста.

Можно: брокколи, свекла, морковь, сельдерей, фасоль, чеснок.

Нужно: ничего.

Варка – один из самых привычных, но не самых щадящих методов. Вода буквально "вымывает" антиоксиданты. Особенно страдают нежные овощи вроде цветной капусты или кабачков. Если уж варить, то лучше на пару – это не попало в таблицу, но доказано временем.

Запекать в духовке





Не стоит: брокколи.

Можно: горох, цветная капуста, свекла, чеснок.

Нужно: сельдерей, морковь, фасоль.

Духовка – настоящая находка, если вы хотите сохранить структуру и вкус. Но, например, брокколи при высокой температуре теряет свои ключевые свойства. А вот морковь в духовке даже выигрывает: концентрация антиоксидантов возрастает при мягкой карамелизации.

Готовить в микроволновке





Не стоит: цветную капусту.

Можно: брокколи, горох, кабачки, свеклу, чеснок.

Нужно: сельдерей, морковь, фасоль.

Микроволновка часто недооценивается, но при правильном подходе (короткое время, небольшое количество воды) она помогает сохранить антиоксиданты почти в полном объеме. Особенно хороша для хрупких овощей.

Жарить на сковороде





Не стоит: кабачки.

Можно: брокколи, цветную капусту, горох, свеклу, чеснок.

Нужно: сельдерей, морковь, фасоль.

Жарка – это всегда компромисс. Но если обжарка быстрая, на умеренном огне и с минимальным количеством масла, часть полезных веществ можно сохранить. А фасоль и морковь не только не теряют, но даже активизируют свои антиоксиданты.

Если вы действительно заботитесь о здоровье, не стоит полагаться только на состав продукта – думайте, как именно вы его готовите.