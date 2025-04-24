Можно даже на ПП: рецепт домашнего мороженого, от которого не наберешь вес

Лето вот-вот вступит в свои права, а вместе с ним – желание съесть что-то холодное, вкусное и освежающее. И, конечно, первое, что приходит в голову – мороженое. Но многие сразу вспоминают про сахар, сливки и калории и решают обойтись без десерта. На самом деле, не стоит отказываться от удовольствия: есть варианты мороженого, которые подойдут даже тем, кто в режиме ПП.

Что понадобится

2 замороженных банана

150 г замороженной ягоды (клубника, черника, малина – по вкусу)

100 г греческого йогурта без сахара

1 ч. л. меда или сиропа агавы (по желанию)

Несколько капель ванильного экстракта (по желанию)

Щепотка соли (она усиливает вкус – проверено)





Как приготовить

Бананы и ягоды должны быть немного заморожены. Лучше, если ты заранее нарежешь бананы кусочками и уберешь их в морозилку на несколько часов. Ягоды – прямо в том виде, как есть, главное, чтобы они были без льда и наледи.

Загрузи все в блендер: бананы, ягоды, йогурт, ваниль, мед и щепотку соли. Взбивай до однородной массы. Сначала смесь может казаться слишком густой – подожди, пока фрукты немного оттают, или помоги блендеру ложкой. Никакой воды или молока добавлять не нужно.

Готово! На этом этапе ты уже можешь есть мороженое – оно получится как мягкий сорбет. Но если хочется классическую текстуру, как из пачки – переложи массу в контейнер и убери в морозилку на 1–2 часа. Перемешай один раз в середине заморозки – чтобы не образовались кристаллы.

100 граммов мороженого содержит 70 ккал

Маленький совет

Это мороженое не хранится неделями – ешь сразу или максимум в течение пары дней. Если все же замерзло слишком сильно, просто достань за 10 минут до подачи и подожди, пока оно станет мягким.

С таким рецептом можно не бояться за фигуру и позволять себе сладкое хоть каждый день. А еще экспериментировать: добавлять орехи, какао, фисташки или базилик – и открывать новые версии любимого летнего десерта.