Бокал лайфхаков: необычные способы подачи вина

Винные ледяные шарики с травами Залейте воду в силиконовые формы для шаров, добавьте веточку розмарина, лепесток лаванды или ломтик апельсина и заморозьте. Подавайте белое или розе в маленьких бокалах вместе с таким "ароматным льдом". Пока стакан слегка охлаждается, душистые ноты трав и цитрусов бережно высвобождаются.

"Паровой коктейль" под стеклянным куполом Нагрейте в небольшой емкости древесные щепки или эстрагон, накройте бокал куполом и дайте пару заполнить пространство. Аккуратно поднесите бокал гостю, снимите крышку – и волна тонких ароматов обволакивает вино, добавляя драму каждому глотку.



Дегустация в "мини‑бархатцах" Ищите мини‑рюмки из черного матового стекла: контраст между поверхностью и вином яркого оттенка создает эффект загадочности. Лаконичный дизайн усилит ощущение эксклюзива.

Винные ледяные гранулы Для "тонких" красных хороши кусочки льда из мятного сиропа или разбавленного сока граната: они тают медленно, окрашивая вино в легкий рубиновый отблеск. Оригинальный способ подать Бордо или Пино Нуар в жаркий вечер.

Граффити на бокале Нарисуйте на наружной стенке бокала съедобным золотым или серебряным аэрозолем легкий узор (геометрия, листья, волны). При подаче бокал сверкает, а цвет вина красиво взаимодействует с "граффити".

Дегустация на подставках с QR-кодом Подайте к каждому бокалу керамическую подставку с QR‑кодом: после сканирования гости получат интересную подсказку о вине – от факта о винограднике до легкого коктейльного рецепта на основе этого вина.