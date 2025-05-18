Микрозелень — очередной тренд или суперфуд, необходимый каждому?

Концентрация витаминов в молодых ростках может быть в десятки раз выше, чем во «взрослой» зелени. Поэтому все чаще в рацион добавляют микрозелень.
Если в 2020-х зелень была просто "полезным гарниром", то в 2025-м на ее место уверенно вышла микрозелень – миниатюрные ростки салатов, редиса, брокколи, гороха и других культур. Они стали привычным ингредиентом в боулах, смузи и даже десертах. В чем смысл этих маленьких листочков, и стоит ли переплачивать за них.
Что это вообще такое
Микрозелень – это не новый, неизвестно откуда взявшийся суперфуд, как может показаться, а обычные овощи и зелень, но на ранней стадии роста. Их срезают буквально через 7–10 дней после прорастания, когда у растения появляются первые настоящие листочки. Именно в этот момент в ростках самая высокая концентрация полезных веществ.
Почему микрозелень – это не просто модно
Научные исследования показывают, что микрозелень содержит в 5–40 раз больше витаминов и антиоксидантов, чем взрослое растение. Например, в микрозелени брокколи – рекордное количество сульфорафана, соединения с мощными противовоспалительными свойствами. А в проростках гороха – почти втрое больше витамина С, чем в его стручках. Это делает микрозелень не просто трендом, а рабочим инструментом для поддержания здоровья кожи, иммунитета и пищеварения.
Куда ее добавлять
Микрозелень можно есть практически везде:
- добавлять в тосты с авокадо или яйцом,
- миксовать в салаты вместо или вместе с руколой,
- посыпать супы или овощные кремы,
- класть в смузи или зерновые боулы.
Важно: микрозелень не надо подвергать термообработке – она теряет свои свойства. Добавляйте уже в готовое блюдо, лучше – в холодное.
Как не потратить на нее ползарплаты
В магазинах микрозелень стоит немало – особенно если речь про органические бренды. Но ее можно вырастить дома – и это правда проще, чем выращивать укроп или базилик.
Вам понадобится:
- семена (ищите именно с маркировкой "для микрозелени"),
- плоский контейнер,
- бумажное полотенце или кокосовый субстрат,
- вода и солнечное окно.
Замочите семена на ночь, затем распределите их по влажному субстрату и оставьте в тепле. Уже через 3–5 дней появятся ростки. Через неделю можно срезать ножницами и добавлять в блюда. Хранить срезанную зелень лучше в холодильнике, в герметичном контейнере – но не дольше 3 дней.
Что важно знать
– Микрозелень – это не то же самое, что проростки. Проростки едят с семенем и корнем, микрозелень – только надземную часть.
– Не стоит выращивать микрозелень из обычных семян из магазина – они часто обработаны химикатами.
– Начать лучше с микса редиса, чиа, гороха или подсолнечника – они прорастают быстро и не требуют сложного ухода.