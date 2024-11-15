Маринованная капуста - вкусно и быстро

Маринованная капуста – это универсальная закуска, которая отлично дополняет любое блюдо. В этой статье мы вместе с Kleo.ru расскажем, как приготовить вкусную маринованную капусту быстрого приготовления, чтобы насладиться ею уже через несколько часов.





Ингредиенты

Для нашего рецепта вам понадобятся:

Капуста белокочанная – 1 кг

Морковь – 1 средняя

Чеснок – 2–3 зубчика

Вода – 500 мл

Сахар – 2 столовые ложки

Соль – 1 столовая ложка

Уксус 9% – 100 мл

Подсолнечное масло – 50 мл

Лавровый лист – 2 штуки

Перец горошком – 5–7 штук

Совет: Чтобы капуста была более ароматной, вы можете добавить свои любимые специи, например, кориандр или острый перец по вкусу.





Пошаговый рецепт маринованной капусты

1. Подготовьте ингредиенты

Капусту нашинкуйте тонкой соломкой.

Морковь натрите на крупной терке.

Чеснок очистите и выдавите с помощью чеснокодавки.

2. Сделайте маринад

В кастрюле смешайте воду, сахар, соль, лавровый лист и перец горошком. Доведите смесь до кипения, помешивая, чтобы соль и сахар полностью растворились. После этого снимите кастрюлю с огня и добавьте уксус и растительное масло.

3. Смешайте все вместе



В глубокой миске смешайте капусту, морковь и чеснок. Залейте горячим маринадом так, чтобы он полностью покрыл овощи. Утрамбуйте смесь ложкой или руками, чтобы капуста дала сок и лучше пропиталась.

4. Дайте немного настояться

Накройте миску крышкой или тарелкой, сверху установите небольшой груз.

Дайте капусте настояться при комнатной температуре 4–6 часов.

Как подавать маринованную капусту

Через 4–6 часов капуста готова к употреблению. Её можно подавать как:

Закуска. Отлично сочетается с картофелем, мясными блюдами или как самостоятельный перекус.

Салат. Добавьте немного зелени и каплю растительного масла – и у вас готов свежий салат.

Гарнир. Подходит для шашлыка, запеченной рыбы или птицы.

Итог

Маринованная капуста – это идеальный способ разнообразить ваш стол. Она станет отличной закуской, которую легко приготовить даже в последний момент перед приходом гостей.