Маринованная капуста - вкусно и быстро

Узнайте, как приготовить маринованную капусту быстрого приготовления всего за 4 часа. Простой рецепт с минимальными усилиями.
Маринованная капуста – это универсальная закуска, которая отлично дополняет любое блюдо. В этой статье мы вместе с Kleo.ru расскажем, как приготовить вкусную маринованную капусту быстрого приготовления, чтобы насладиться ею уже через несколько часов.
Ингредиенты
Для нашего рецепта вам понадобятся:
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Капуста белокочанная – 1 кг
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Морковь – 1 средняя
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Чеснок – 2–3 зубчика
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Вода – 500 мл
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Сахар – 2 столовые ложки
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Соль – 1 столовая ложка
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Уксус 9% – 100 мл
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Подсолнечное масло – 50 мл
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Лавровый лист – 2 штуки
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Перец горошком – 5–7 штук
Совет: Чтобы капуста была более ароматной, вы можете добавить свои любимые специи, например, кориандр или острый перец по вкусу.
Пошаговый рецепт маринованной капусты
1. Подготовьте ингредиенты
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Капусту нашинкуйте тонкой соломкой.
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Морковь натрите на крупной терке.
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Чеснок очистите и выдавите с помощью чеснокодавки.
2. Сделайте маринад
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В кастрюле смешайте воду, сахар, соль, лавровый лист и перец горошком.
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Доведите смесь до кипения, помешивая, чтобы соль и сахар полностью растворились.
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После этого снимите кастрюлю с огня и добавьте уксус и растительное масло.
3. Смешайте все вместе
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В глубокой миске смешайте капусту, морковь и чеснок.
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Залейте горячим маринадом так, чтобы он полностью покрыл овощи.
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Утрамбуйте смесь ложкой или руками, чтобы капуста дала сок и лучше пропиталась.
4. Дайте немного настояться
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Накройте миску крышкой или тарелкой, сверху установите небольшой груз.
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Дайте капусте настояться при комнатной температуре 4–6 часов.
Как подавать маринованную капусту
Через 4–6 часов капуста готова к употреблению. Её можно подавать как:
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Закуска. Отлично сочетается с картофелем, мясными блюдами или как самостоятельный перекус.
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Салат. Добавьте немного зелени и каплю растительного масла – и у вас готов свежий салат.
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Гарнир. Подходит для шашлыка, запеченной рыбы или птицы.
Итог
Маринованная капуста – это идеальный способ разнообразить ваш стол. Она станет отличной закуской, которую легко приготовить даже в последний момент перед приходом гостей.