Self Edge Japanese: ресторан современной японской кухни открыли в Москве

Успешные региональные проекты крайне редко заходят в столицу – здесь слишком широк выбор и слишком велика конкуренция. Чтобы заявить о себе, иногда требуется прыгнуть выше головы и сделать что-то такое, чего не найти на каждом углу. Кажется, у Self Edge Japanese есть шанс стать именно таким.





Речь идет о ресторане современной японской кухни, который родился в Екатеринбурге, затем открыл филиал в Петербурге, а в сентябре добрался до Москвы и расположился в небольшом помещении на Большой Грузинской. Создатели проекта (команда Dreamteam – создатели "Трапписта" и Smoke BBQ), прежде всего, сделали ставку на высочайшее качество ингредиентов. Исключительно свежие устрицы, тунец и хамачи из Японии, краб – с Камчатки, гребешки с Сахалина, лосось из Мурманска, креветки ботан из Магадана и карабинерос из Сицилии.





За кухню отвечает Дмитрий Тян, бренд-шеф всех трех одноименных проектов. Не удивительно, что в московском меню можно встретить несколько позиций, наиболее популярных также в Екатеринбурге и Питере. Меню небольшое – полтора десятка закусок, семь блюд в основном разделе, по паре супов и десертов. Центральное место ожидаемо отведено raw, но рыба и морепродукты этого действительно заслуживают. У них поразительно чистый и тонкий, порой даже хрупкий вкус, который легко сломать. Кстати, по этой причине сашими рекомендуют есть без соевого соуса, хотя при желании его, разумеется, подадут.





Кстати, раз в неделю в ресторан специально привозят какую-нибудь редкую рыбу или морского гада, которых нет в меню, а Тян создает из них авторские specials.

Из актуальных холодных позиций непременно стоит попробовать нигири с гребешком и тунцом блю фин, хендроллы с хамачи и сладкой креветкой, осидзуси с диким лососем и щучьей икрой и "хрустящий" рис с крабом.

Среди горячих закусок стоит обратить внимание на гедза, начиненные крабом и креветкой, а также на креветки в очень деликатной темпуре, которые подают с пряно-сладким манговым соусом.





В основном разделе найдутся нежный палтус с мисо пак чой, курильский гребешок с муссом из угря и плотный, нарочито грубоватый удон с рваной уткой и овощами.

Десертов, как было отмечено выше, всего два. Один из них – вполне ожидаемо – моти с начинкой из манго и белого шоколада. Второй – более сложный и даже изысканный – представляет собой воздушный мусс из соленой сгущенки, украшенный ломтиками сезонных фруктов.





Помимо прочего в заведении отличная подборка сакэ и оригинальная винная карта с хорошим выбором шампанского от маленьких домов и тихих вин от малоизвестных производителей из разных уголков планеты.

Средний счет – 5 тысяч рублей.