Лучшие рецепты с грецким орехом для ярких завтраков и полезных перекусов

Попробуйте разнообразить свое меню этими рецептами с грецким орехом и сами убедитесь, как легко привнести в повседневные блюда новые вкусы и текстуры.
Грецкий орех – кладезь витаминов, микроэлементов и полезных жиров. Его слегка маслянистый вкус и хрустящая текстура делают его идеальным компонентом как для сытных закусок, так и для изысканных десертов. Если вы ищете рецепты с грецким орехом, которые заиграют новыми красками на вашем столе, познакомьтесь с подборкой из пяти простых, но оригинальных идей.
|Название
|Ингредиенты
|Приготовление
|Салат со свеклой, фетой и грецким орехом
|Запеченная свекла, мягкая фета, рубленые грецкие орехи, руккола, оливковое масло, бальзамический уксус, соль, перец.
|Нарежьте свеклу дольками, выложите на листья рукколы, раскрошите фету, посыпьте орехами, сбрызните маслом и уксусом. Лаконичный салат готов за 5 минут.
|Паштет из копченого лосося с грецким орехом
|Филе копченого лосося, творожный сыр, рубленые грецкие орехи, лимонный сок, черный перец.
|Измельчите в блендере лосось с сыром, добавьте сок лимона, соль, перец, затем вручную вмешайте орехи. Паштет подается на поджаренных тостах или крекерах.
|Морковно-йогуртовый салат с ореховой заправкой
|Натертая морковь, натуральный йогурт, мед, лимонный сок, молотый кориандр, рубленые грецкие орехи.
|Смешайте йогурт, мед и кориандр, заправьте морковь, сверху щедро посыпьте орехами. Яркий, свежий и легкий салат.
|Энергетические батончики с курагой и грецким орехом
|Курага, финики, овсяные хлопья, рубленые грецкие орехи, семена льна, щепотка корицы.
|Прокрутите в кухонном комбайне сухофрукты с хлопьями, добавьте семена и корицу, замесите липкую массу, вбейте орехи, выложите в форму, утрамбуйте и охладите. Нарежьте на батончики – идеальный перекус.
|Шоколадный мусс с грецкими орехами
|Темный шоколад (70 %), сливки 33 %, рубленые грецкие орехи, щепотка ванили.
|Растопите шоколад с небольшим количеством сливок на водяной бане, остудите, затем аккуратно введите взбитые сливки и ваниль. Подавайте, посыпав орехами, в прозрачных креманках.
Экспериментируйте с пропорциями, сочетаниями и подачей – и ваши близкие не раз попросят добавку!