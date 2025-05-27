Том-ям: как приготовить суп, который взбодрит лучше, чем кофе

Тайцы считают этот суп универсальным средством от усталости и простуды. Убедиться в этом можно, приготовив том-ям дома.
Том-ям – классика тайской кухни. В переводе с тайского “том” означает "варить", “ям” – "смешивать острое и кислое". Суп появился в центральной части Таиланда и быстро стал одним из главных национальных блюд. Тайцы едят его не как экзотику, а как повседневную еду – особенно когда нужно согреться, взбодриться или просто пробить нос при простуде (без шуток, он правда работает).
Мировую известность том-ям получил благодаря туристам. Приезжали в Бангкок, пробовали, обжигались – и влюблялись. После этого суп начал появляться в меню паназиатских ресторанов по всему миру, включая Москву, Петербург и даже маленькие города. У него появился фан-клуб: кто-то добавляет сливки, кто-то делает веганскую версию, но оригинал все равно остается лучшим.
Важно знать:
Есть несколько видов том-яма – самый популярный это том-ям кунг (с креветками), том-ям кай (с курицей) и том-ям нам кон (со сливками). Ниже – базовый и максимально приближенный к аутентичному рецепт. Его можно адаптировать под свои продукты, но если хотите попробовать “тот самый” вкус – лучше придерживаться оригинала.
Рецепт настоящего том-яма с креветками (на 2 порции)
Время: 25 минут
Острота: средняя
Сложность: доступно даже без навыков
Ингредиенты:
Креветки – 200 г (очищенные, можно замороженные)
Лемонграсс – 1 стебель
Галангаль (или имбирь, если не найти) – 4–5 тонких слайсов
Листья кафр-лайма – 4 штуки (можно заменить цедрой лайма, но это уже лайтовая версия)
Грибы (в идеале – вешенки или шампиньоны) – 100 г
Чили свежий – 1–2 шт. по вкусу
Рыбный соус – 2 ст. л.
Сок лайма – 2 ст. л.
Вода или бульон – 500 мл
Паста том-ям (в азиатских магазинах или онлайн) – 1–1,5 ст. л.
Кокосовое молоко (по желанию) – 50–100 мл
Сахар (лучше пальмовый или коричневый) – 1 ч. л.
Зелень кинзы – по вкусу
Как готовить:
Вскипятите воду или бульон. Добавьте нарезанный лемонграсс, галангаль и листья лайма. Варите 5 минут – чтобы все отдало аромат.
Добавьте чили (можно раздавить, если хотите погорячее) и пасту том-ям. Перемешайте.
Закидывайте нарезанные грибы, через пару минут – креветки. Варите еще 3–4 минуты, пока креветки не станут розовыми.
Добавьте рыбный соус, сок лайма, сахар и (если хочется более мягкий вкус) – кокосовое молоко. Все – суп готов.
Подача:
Разливайте по тарелкам, сверху добавьте свежую кинзу. Едят том-ям без риса, но можно подать вареный жасминовый рис отдельно, если хочется “сытнее”.
Советы:
Если боитесь переборщить с остротой, начните с половины чили и пасты.
Паста том-ям уже содержит соль, поэтому не пересаливайте.
Этот суп – не про “варить часами”, а про яркий вкус и быструю сборку.
Это не просто суп. Это быстрая перезагрузка. Особенно если после рабочего дня нужно включить тело и голову обратно. Том-ям – про тепло, бодрость, вкус. И, честно, иногда это вкуснее, чем ужин из трех блюд.