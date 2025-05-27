Том-ям: как приготовить суп, который взбодрит лучше, чем кофе

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Тайцы считают этот суп универсальным средством от усталости и простуды. Убедиться в этом можно, приготовив том-ям дома.

Том-ям – классика тайской кухни. В переводе с тайского “том” означает "варить", “ям” – "смешивать острое и кислое". Суп появился в центральной части Таиланда и быстро стал одним из главных национальных блюд. Тайцы едят его не как экзотику, а как повседневную еду – особенно когда нужно согреться, взбодриться или просто пробить нос при простуде (без шуток, он правда работает).

Мировую известность том-ям получил благодаря туристам. Приезжали в Бангкок, пробовали, обжигались – и влюблялись. После этого суп начал появляться в меню паназиатских ресторанов по всему миру, включая Москву, Петербург и даже маленькие города. У него появился фан-клуб: кто-то добавляет сливки, кто-то делает веганскую версию, но оригинал все равно остается лучшим.

Важно знать:
Есть несколько видов том-яма – самый популярный это том-ям кунг (с креветками), том-ям кай (с курицей) и том-ям нам кон (со сливками). Ниже – базовый и максимально приближенный к аутентичному рецепт. Его можно адаптировать под свои продукты, но если хотите попробовать “тот самый” вкус – лучше придерживаться оригинала.

Рецепт настоящего том-яма с креветками (на 2 порции)

Фото: freepik.com

Время: 25 минут
Острота: средняя
Сложность: доступно даже без навыков

Ингредиенты:

  • Креветки – 200 г (очищенные, можно замороженные)

  • Лемонграсс – 1 стебель

  • Галангаль (или имбирь, если не найти) – 4–5 тонких слайсов

  • Листья кафр-лайма – 4 штуки (можно заменить цедрой лайма, но это уже лайтовая версия)

  • Грибы (в идеале – вешенки или шампиньоны) – 100 г

  • Чили свежий – 1–2 шт. по вкусу

  • Рыбный соус – 2 ст. л.

  • Сок лайма – 2 ст. л.

  • Вода или бульон – 500 мл

  • Паста том-ям (в азиатских магазинах или онлайн) – 1–1,5 ст. л.

  • Кокосовое молоко (по желанию) – 50–100 мл

  • Сахар (лучше пальмовый или коричневый) – 1 ч. л.

  • Зелень кинзы – по вкусу

Как готовить:

  1. Вскипятите воду или бульон. Добавьте нарезанный лемонграсс, галангаль и листья лайма. Варите 5 минут – чтобы все отдало аромат.

  2. Добавьте чили (можно раздавить, если хотите погорячее) и пасту том-ям. Перемешайте.

  3. Закидывайте нарезанные грибы, через пару минут – креветки. Варите еще 3–4 минуты, пока креветки не станут розовыми.

  4. Добавьте рыбный соус, сок лайма, сахар и (если хочется более мягкий вкус) – кокосовое молоко. Все – суп готов.

  5. Подача:
    Разливайте по тарелкам, сверху добавьте свежую кинзу. Едят том-ям без риса, но можно подать вареный жасминовый рис отдельно, если хочется “сытнее”.

Советы:

  • Если боитесь переборщить с остротой, начните с половины чили и пасты.

  • Паста том-ям уже содержит соль, поэтому не пересаливайте.

  • Этот суп – не про “варить часами”, а про яркий вкус и быструю сборку.

Это не просто суп. Это быстрая перезагрузка. Особенно если после рабочего дня нужно включить тело и голову обратно. Том-ям – про тепло, бодрость, вкус. И, честно, иногда это вкуснее, чем ужин из трех блюд. 

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

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