Том-ям: как приготовить суп, который взбодрит лучше, чем кофе

Том-ям – классика тайской кухни. В переводе с тайского “том” означает "варить", “ям” – "смешивать острое и кислое". Суп появился в центральной части Таиланда и быстро стал одним из главных национальных блюд. Тайцы едят его не как экзотику, а как повседневную еду – особенно когда нужно согреться, взбодриться или просто пробить нос при простуде (без шуток, он правда работает).

Мировую известность том-ям получил благодаря туристам. Приезжали в Бангкок, пробовали, обжигались – и влюблялись. После этого суп начал появляться в меню паназиатских ресторанов по всему миру, включая Москву, Петербург и даже маленькие города. У него появился фан-клуб: кто-то добавляет сливки, кто-то делает веганскую версию, но оригинал все равно остается лучшим.

Важно знать:

Есть несколько видов том-яма – самый популярный это том-ям кунг (с креветками), том-ям кай (с курицей) и том-ям нам кон (со сливками). Ниже – базовый и максимально приближенный к аутентичному рецепт. Его можно адаптировать под свои продукты, но если хотите попробовать “тот самый” вкус – лучше придерживаться оригинала.

Рецепт настоящего том-яма с креветками (на 2 порции)





Время: 25 минут

Острота: средняя

Сложность: доступно даже без навыков

Ингредиенты:

Креветки – 200 г (очищенные, можно замороженные)

Лемонграсс – 1 стебель

Галангаль (или имбирь, если не найти) – 4–5 тонких слайсов

Листья кафр-лайма – 4 штуки (можно заменить цедрой лайма, но это уже лайтовая версия)

Грибы (в идеале – вешенки или шампиньоны) – 100 г

Чили свежий – 1–2 шт. по вкусу

Рыбный соус – 2 ст. л.

Сок лайма – 2 ст. л.

Вода или бульон – 500 мл

Паста том-ям (в азиатских магазинах или онлайн) – 1–1,5 ст. л.

Кокосовое молоко (по желанию) – 50–100 мл

Сахар (лучше пальмовый или коричневый) – 1 ч. л.

Зелень кинзы – по вкусу

Как готовить:

Вскипятите воду или бульон. Добавьте нарезанный лемонграсс, галангаль и листья лайма. Варите 5 минут – чтобы все отдало аромат. Добавьте чили (можно раздавить, если хотите погорячее) и пасту том-ям. Перемешайте. Закидывайте нарезанные грибы, через пару минут – креветки. Варите еще 3–4 минуты, пока креветки не станут розовыми. Добавьте рыбный соус, сок лайма, сахар и (если хочется более мягкий вкус) – кокосовое молоко. Все – суп готов. Подача:

Разливайте по тарелкам, сверху добавьте свежую кинзу. Едят том-ям без риса, но можно подать вареный жасминовый рис отдельно, если хочется “сытнее”.

Советы:

Если боитесь переборщить с остротой, начните с половины чили и пасты.

Паста том-ям уже содержит соль, поэтому не пересаливайте.

Этот суп – не про “варить часами”, а про яркий вкус и быструю сборку.

Это не просто суп. Это быстрая перезагрузка. Особенно если после рабочего дня нужно включить тело и голову обратно. Том-ям – про тепло, бодрость, вкус. И, честно, иногда это вкуснее, чем ужин из трех блюд.