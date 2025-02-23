Рабле: в московском гастробаре занялись изучением удовольствий

"Как вы судно назовете, так оно и поплывет", – эти строки из популярной детской песенки на самом деле часто оказываются пророческими. Ведь название (нейтральное, абстрактное, хайповое, лиричное или, напротив, откровенно провокационное) может определить судьбу гастрономического проекта, поскольку позволяет многое сказать стороннему наблюдателю и об общей концепции того или иного заведения, и о конкретном направлении кухни, и даже о том, каких гостей в нем хотели бы видеть. Дать небольшому гастробару имя великого французского писателя, врача, математика и богослова Рабле, подарившего миру историю о двух добродушных, ненасытных и жизнелюбивых великанах, значит сразу заявить: тут про вкусное вино, про вкусную еду и про вкусную атмосферу.

Речь идет о новом проекте Влады и Максима Лесниченко, который открылся в середине февраля на Покровском бульваре. Прежде всего, это, конечно, винный бар с тщательно выверенной, оригинальной и хорошо структурированной картой, где много шампани, луары и вин из редких сортов, а также солидный выбор побокальных позиций. Но к еде здесь относятся с неменьшим уважением. За кухню отвечает Дмитрий Кишов, за спиной которого работа в Beluga, "Фаренгейте", Ruski, Taco bar, разных зарубежных проектах, а еще стажировка в культовом Quintonil.





Меню получилось достаточно большим, но, вопреки ожиданиям, с минимальными отсылками к французской гастрономии. В целом акцент сделан на средиземноморской кухне, к которой аккуратно добавлены азиатские и латиноамериканские акценты, столь ценимые Кишовым. На закуску можно попробовать, например, кантабрийские анчоусы с томатной сальсой, тартар из филейной части на ложках из топинамбура, яркий и насыщенный по вкусу грибной паштет с брусничным соусом и марсалой, а еще печеные сладкие перцы в соусе из тунца.

За "первый" курс отвечают могучие паккери с томленой уткой и томатной сальсой, равиоль с чоризо и пирог с бычьими хвостами.





В основном разделе найдутся утиная ножка конфи с кассуле из овощей и корнеплодов, нежный наварен из ягненка с кремом из топинамбура, классическая телячья щечка с картофельным пюре и лосось с орзо в биске – гарнир этот настолько самодостаточен, что вполне мог бы претендовать на самостоятельное место в меню.

Пожалуй, самыми французскими позициями стали кроличьи потрошки (Кишов сервирует их с пюре из айвы), искусно исполненные крокеты с телячьими щечками, да наваристый биск с креветками.

Десертов в "Рабле" всего три. Они здесь, что называется, для ассортимента – все ж таки винный бар не кофейня. Однако за взбитым чизкейком с фисташковым мороженым можно вернуться и отдельно.

Средний счет – 2 500 рублей.