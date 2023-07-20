Когда собирают иван-чай для сушки на зиму

Кипрей, или иван-чай — растение, которое поможет предупредить распространенные заболевания и вылечить их на ранней стадии развития. Для этого достаточно знать, когда собирают иван-чай для сушки и способы его применения. Это поможет укрепить здоровье.

Иван-чай — особенности растения

Другие известные названия растения — кипрей, копорский чай и узколистный хаменереум. Оно относится к роду Кипрейных, порядку Миртоцветных. Людям, которые регулярно употребляют целебные травяные чаи, хорошо известны его внешние особенности: обильно облиственный, прямостоячий стебель, простые ланцетные листья с почти отсутствующими черенками, цветки диаметром до 3 см, собранные в верхушечную кисть разного размера (от 10 до 45 см).

Семена для разведения на своем участке собирают из плода-коробочки, но они и сами разлетаются для продолжения рода, потому что покрыты длинными беловатыми волосками. Время созревания плодов — конец лета – начало осени. Оно зависит от особенностей климата в регионе. Сибирь и Алтай позиционируются как основные места произрастания целебного растения, но оно распространено по всему Северному полушарию, особенно в Нечерноземье, на лесных опушках, вырубках и гарях, берегах карьеров и даже на железнодорожных насыпях. История применения в народной медицине насчитывает несколько десятков столетий.

Кипрей узколистный — единственное растение из многочисленных представителей кипрейных. Широколистный и колхидский используются намного реже, поскольку признаны не настолько целебными и богатыми полезными компонентами, хотя их можно использовать для приготовления вкусного чая:

В составе растения есть основные пищевые компоненты: белки, жиры и углеводы. Калорийность свежих листьев колеблется от 100 до 150 ккал на 100 г. В Америке аборигены употребляют их в пищу.

В них насчитывают 7 микроэлементов, жизненно важных для человеческого организма (кальций, железо и магний в значительном количестве).

Ровно столько же витаминов, некоторые из них не синтезируются в организме и практически не поступают с пищей, но для полноценной жизнедеятельности необходимы.

Все составляющие, включая танин, переходят в правильно заваренный напиток, поэтому не удивительно, что людей интересует, когда собирают иван-чай для сушки, чтобы он наиболее полно проявил свой уникальный вкус (кисловато-терпкий с карамельно-медовыми и травяными нотами) и целебные особенности.

В. Войцеховский, гомеопат-травник: «Американцы обнаружили в растении полифенолы, поляки подтвердили противовоспалительное, антиоксидантное и иммуномодулирующее действие кипрейного чая. Есть информация о его противораковом и антимикробном эффекте. В коллекциях травяных чаев от частных производителей иван-чай не всегда в наличии. Но растение применяется народом на протяжении веков, поэтому можно собирать его самостоятельно и даже выращивать в собственном огороде для чая и лечебных надобностей».

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Время сбора иван-чая

Приобрести чай для заваривания с кипреем узколистным можно в разных видах — от заварных пакетиков до рассыпного со вкусовыми добавками. Однако есть принципиальные противники покупки трав в переработанном виде. Есть и такие, кто уверен, что в культурном виде, выращенный на собственном участке, он не настолько полезен.

Время, когда собирают иван-чай для сушки, зависит от целевого предназначения. Нельзя выдергивать многолетнее растение с корнем — оно не все пригодится, но погибнет. В некоторых источниках говорится следующее:

листья для чая можно собирать с мая до августа, просто обрывая верхние молодые листочки со стебля и складывая в приготовленную емкость для сбора;

идеальное место — вдали от дорог (особенно железных и с интенсивным движением автомобилей), подойдет лесная опушка или давняя вырубка;

собранные молодые листочки с верхней части стебля подвяливают, а затем скручивают — это можно делать вручную или с помощью мясорубки;

затем их ферментируют в закрытой посуде (лучше глиняной) и сушат в духовке, чтобы избавиться от бактерий.

Это общая инструкция, рассчитанная на любителей терпкого напитка с карамельной и медовой ноткой. В лечебных целях для получения биологически активных компонентов, пектинов и флавоноидов, витаминов и микроэлементов, дубильных веществ применяют корни, цветы и листья. Есть определенные особенности, о которых нужно помнить при сборе.

Время сбора по лунному календарю

Для правильного сбора можно просто зажать верхушку и провести другой ладонью по направлению к почве. Молодые листочки останутся в руке, а растение при этом не пострадает.

В 2022 году время, когда собирают иван-чай для сушки, можно определить по лунному календарю:

в июне — с 14 по 16 и ни в коем случае не 3 и 17;

в июле — рекомендуется с 3 по 16, не стоит заниматься этим 2 и 17;

в августе — с 2 по 12, под запретом — 1, 15 и 30;

в сентябре — 1–13, 29–30, но не 14 и 28.

В инструкции, как правильно собирать, говорится, что лучшее время зависит от цели применения. Листья берут на растущей фазе Луны, на зиму — в Скорпионе, для употребления в свежем виде — под Рыбами и Раком. Стебли с листьями можно срезать в каждом из этих трех периодов, а корни — только в убывающей фазе или на полнолуние. Больше вероятность того, что все полезные компоненты поступили в листья, если собирать не сразу после новолуния, а спустя некоторое время (2–3 дня для этого достаточно).

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Когда осуществляют сбор растения по регионам

Многие считают, что собирать растение можно в любое время, главное — в правильном месте (подальше от дорог и городских токсинов), соблюдая лунный календарь (для каждой части — определенная фаза, роста или убывания, Луны).

Однако народные целители уверены: правильно собирать листья для профилактического и оздоровительного напитка — не до цветения или после, а в период, когда на Иван-чае появились цветы. Именно в это время корневая система интенсивно работает на укрепление, стимуляцию роста, ведь из цветов затем появляются семена. Они являются способом сохранения вида, продолжения его существования и развития.

Кипрей собирают, стараясь не пропустить появления цветочков. Этот период нужно мониторить, потому что точной даты не существует, она определяется расположением региона и погодными условиями конкретного года. Например:

в средней полосе России этот оптимальный период наступает с начала и до середины июня, длится около месяца;

на Урале важно успеть до сезона дождей, который наступает с 3-й недели августа;

в Сибири цветение иван-чая отмечено с середины или конца июня;

на Юге России это явление продолжается с начала лета, собирать листочки можно для чая и после цветения, жаркая и сухая погода позволяет получить все необходимое от кипрея, растущего в экстремальных условиях.

Отправляться за сбором лучше утром, пока еще не палит солнце. Но нужно подождать, пока высохнет роса, чтобы подвяливание прошло быстрее. Сбор корней любого растения лучше проводить в вечернее время, на закате или, когда солнце уже близко к горизонту. Чай из молодых листочков, правильно приготовленный, содержит полный комплект необходимых соединений (микроэлементов и витаминов), бодрит, утоляет жажду и придает сил.

Цветы тоже собирают. Можно встретить рекомендации о том, что срезать соцветия надо вместе с частью стебля и молодыми листьями. Однако травники уверены, что в них меньше пользы. Все, что получают от такого метода заготовки — декоративность чайной смеси. Зато возиться с ней придется дольше из-за неоднородности состава.

Итоги

Иван-чай — растение, известное своими целебными свойствами на протяжении столетий, почитаемое в народе.