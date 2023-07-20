Закуски в тарталетках на Новый год 2023 — лучшие рецепты с фото

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Закуски в тарталетках на Новый 2023 год — простые и вкусные рецепты с фото. Тарталетки с крабовыми палочками, сельдью, печенью трески, морковью по-корейски. ПП-рецепты закусок на Новый год 2023.

Закуски в тарталетках — отличная идея для праздничного стола на Новый 2023 год. Блюда по рецептам с фото отличаются простотой в приготовлении, но всегда получаются очень вкусными. При этом под начинки можно использовать песочные тарталетки, вафельные или сделать аппетитные красивые корзиночки из сыра.

Простые и вкусные закуски в тарталетках на Новый год 2023

На Новый 2023 год можно подать очень красивые, аппетитные и вкусные закуски в тарталетках. Для начинки необязательно использовать дорогие ингредиенты. Так, например, очень вкусные закуски получаются с фасолью, сельдью или печенью трески.

Тарталетки с фасолью

Для такой закуски можно использовать любую фасоль, но лучше взять консервированную. Это не только сэкономит время, но такие бобы более нежные и приятные на вкус.

Ингредиенты:

  • тарталетки;
  • 250 г фасоли;
  • 250 г шампиньонов;
  • 3 ст. л. растительного масла;
  • 1 зубчик чеснока;
  • соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Кусочками шинкуем лук и на растительном масле пассируем до мягкости.
  2. К нему добавляем произвольно нарезанные шампиньоны, жарим до готовности. В конце обжарки солим и перчим по вкусу.
  3. Остывшие жареные грибы с луком перекладываем в блендер вместе с зубчиком чеснока и фасолью. Пробиваем до получения однородной массы.
  4. Начинкой наполняем кулинарный мешок с насадкой и выдавливаем в тарталетки.
  5. Украшаем закуску веточками укропа и оливками, которые нарезаем тонкими колечками.

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С сельдью

Сельдь — вкусная и недорогая рыба, которую часто используют в приготовлении блюд, даже праздничных. В рецепте также используется свекла, поэтому такую закуску обязательно оценят все поклонники селедки под шубой.

Ингредиенты:

  • тарталетки;
  • 2 сельди;
  • 3 свеклы;
  • 1 зубчик чеснока;
  • майонез;
  • листья салата;
  • соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Свеклу отвариваем или запекаем, измельчаем на мелкой терке и отжимаем лишний сок.
  2. Добавляем к свекле чеснок, его пропускаем через пресс, также кладем немного майонеза, соль и перец, перемешиваем.
  3. Листья салата хорошо промываем и просушиваем, филе сельди режем тоненькими ломтиками.
  4. В тарталетки красиво укладываем листья салата, наполняем свекольной начинкой, сверху кладем ломтики сельди. И немного зелени укропа для украшения.

Тарталетки можно купить или сделать своими руками. Для этого замешиваем песочное тесто, вырезаем кружочки и распределяем по формочкам для кексов. Охлаждаем в течение 30 минут, накалываем и выпекаем 10–15 минут при 180 °С.

Тарталетки с печенью трески

Печень трески — это настоящий деликатес, поэтому и закуски в тарталетках с ней получаются очень вкусными. Готовится закуска просто, но на праздничном столе выглядит очень красиво.

Ингредиенты:

  • 120 г печени трески;
  • 100 г плавленого сыра;
  • сладкий перец;
  • зелень петрушки;
  • тарталетки.

Приготовление:

  1. Печень трески перекладываем в миску и немного разминаем ее обычной вилкой.
  2. Кладем к печени плавленый сырок и также все разминаем, перемешиваем до однородности.
  3. Получившейся массой наполняем кондитерский мешок с насадкой «звездочка» и аккуратно выдавливаем ее в тарталетки.
  4. Сладкий красный перец режем маленькими кубиками и вместе с веточками укропа украшаем готовую закуску.

Для тарталеток можно использовать готовое слоеное тесто. Корзиночки выпекаем в течение 15 минут при 180 °С. А чтобы они получились блестящими, достаточно смазать их взбитым яйцом.

Вкусные начинки для тарталеток

Сегодня есть разные рецепты с фото, как можно вкусно и просто приготовить на Новый 2023 год закуски в тарталетках. И в предложенных вариантах используется красная рыба или сырная начинка. Все доступно, но получается очень аппетитно, красиво и по-настоящему празднично.

С сырной начинкой

Для начинки можно использовать сыр любого сорта, главное, чтобы он был качественным, ведь от этого будет зависеть вкус закуски. Но многие хозяйки уверяют, что тарталетки отлично получаются и с обычным плавленым сырком «Дружба».

Ингредиенты:

  • 100 г сыра;
  • 1 ст. л. майонеза;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 6 мидий;
  • тарталетки;
  • зелень укропа.

Приготовление:

  • Сыр попускаем через мелкую терку, высыпаем в миску, следом кладем пропущенный через пресс зубчик чеснока.
  • Добавляем нашинкованную мелко зелень укропа, майонез, солим по вкусу.

  • Начинку распределяем по тарталеткам, украшаем веточками укропа и мидиями, но можно использовать и другие ингредиенты, ведь сыр прекрасно сочетается с разными морепродуктами.

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С красной рыбой

Красная рыба является основным ингредиентом для приготовления праздничных закусок. И на Новый 2023 год с ней можно сделать простые бутерброды, но закуски в тарталетках смотрятся более оригинально и празднично.

Ингредиенты:

  • 100 г филе красной рыбы;
  • 150 г творожного сыра;
  • 100 г листьев салата;
  • семена кунжута;
  • ломтик лимона.

Приготовление:

  1. Творожный сыр перекладываем в кондитерский мешок и выдавливаем его прямо в тарталетки.
  2. Некрупными кубиками режем филе красной рыбы и выкладываем поверх творожного сыра.
  3. Украшаем закуску листьями салата, тонкими ломтиками лимона, а сверху рыбку присыпаем семенами кунжута.

Для тарталеток можно использовать обычный лаваш, корзиночки получатся хрустящими и аппетитными. Также выпекаем в формочках для кексов в течение 10 минут, не забываем смазать взбитым яйцом.

Закуска в тарталетках с морковью по-корейски

Морковь по-корейски — превосходная самостоятельная закуска, а также отличный ингредиент для разных блюд. И на Новый 2023 год с ней нужно обязательно приготовить закуски тарталетках, получается вкусно, пикантно и ярко.

Ингредиенты:

  • 150 г моркови по-корейски;
  • 125 г ветчины;
  • 100 г сладкой кукурузы;
  • 100 г твердого сыра;
  • 100 мл майонеза;
  • тарталетки.

Приготовление:

  1. Мелкими кубиками режем ветчину, но можно и любую другую вкусную колбасу или балык, пересыпаем в миску.
  2. Следом отправляем сыр — его натираем на мелкой терке.
  3. Всыпаем к ингредиентам кукурузу, кладем морковь по-корейски, которую измельчаем более мелко.
  4. Начинку солим по вкусу и заправляем майонезом, желательно домашним.
  5. Тарталетки наполняем вкусной начинкой и украшаем веточками петрушки.
Наполнять тарталетки лучше перед самой подачей, иначе они размокнут, и закуска утратит свой аппетитный праздничный вид, будет уже не такой вкусной.

Закуска в тарталетках «Елочки»

Рецепты с фото разных закусок поражают своим разнообразием, но предложенный вариант идеально подходит для праздничного стола на Новый 2023 год. Такие елочки в тарталетках получаются красивыми, а на вкус — бесподобными.

Ингредиенты:

  • 100 г сыра;
  • 2 яйца;
  • 130 г красной рыбы;
  • 100 г зелени укропа и лука;
  • 1 свежий огурец;
  • тарталетки;
  • красная икра.

Приготовление:

  • С помощью мелкой терки измельчаем сыр и вареные яйца, пересыпаем в миску.
  • Небольшими кубиками режем красную рыбку, мелко шинкуем зеленый лук и зелень укропа, отправляем к остальным ингредиентам.

  • Добавляем майонез, перемешиваем, пробуем на вкус, при необходимости солим и при желании перчим.
  • Готовой начинкой наполняем тарталетки с небольшой горкой, а сверху украшаем красной икрой.

  • Свежий огурец режем на тонкие слайсы, для этого можно воспользоваться овощечисткой.
  • Пластину из огурца складываем спиралькой, нанизываем на шпажку, немного распрямляем, чтобы получилась елочка.

  • На верхушку шпажки нанизываем звездочку, которую вырезаем из вареной моркови. Вставляем елочку в тарталетку с начинкой.

Крабовый салат в тарталетках

Тарталетки — оригинальная основа для подачи разных закусок, даже любимых салатов. Так, для новогоднего стола можно приготовить крабовый салат в корзиночках. Закуска, конечно же, получается вкусной и оригинальной.

Ингредиенты:

  • тарталетки;
  • 100 г крабовых палочек;
  • 2 яйца;
  • 100 г плавленого сыра;
  • 2–3 веточки укропа;
  • 3 ст. л. майонеза;
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Отварные яйца крошим некрупными кубками и также мелко нарезаем крабовые палочки, пересыпаем в миску.
  2. Немного подмороженный плавленый сырок натираем на терке, добавляем к остальным ингредиентам.
  3. Следом всыпаем нашинкованную зелень укропа. Начинку солим по вкусу и заправляем майонезом.
  4. Раскладываем салат по корзиночкам, украшаем закуску по своему вкусу, можно веточками зелени, искусственной икрой или зернами граната.

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Если есть желание попробовать что-то необычное, то корзиночки можно подать с начинкой из крабовых палочек с сыром и консервированными ананасами.

Разноцветные закуски в тарталетках — ПП-рецепты

На Новый 2023 год можно выбрать рецепты закусок в тарталетках даже тем, кто придерживается правильного питания. Никаких лишних калорий, все просто, легко, ярко и вкусно.

Ингредиенты для тарталеток:

  • 110 г цельнозерновой муки;
  • 80 г пшеничной муки;
  • 60 мл воды;
  • 0,5 ч. л. соли;
  • 40 мл растительного масла.

Для начинок:

  • творожный сыр с зеленью;
  • авокадо;
  • лимонный сок;
  • свекла;
  • чеснок.

Приготовление:

  1. В чашу с ледяной водой вливаем масло и всыпаем соль, в общей сложности жидкости должно получиться на 110 мл.
  2. Взбиваем блендером до образования эмульсии, но не стойкой.
  3. В миске смешиваем два вида муки. Вливаем эмульсию и тщательно все вымешиваем. На выходе должно получиться эластичное тесто, которое не будет липнуть к рукам.
  4. Тесту даем полежать 20 минут, после раскатываем в тонкий пласт и вырезаем кружочки.
  5. Каждый кружочек еще немного раскатываем, укладываем в формочки для кексов и отправляем в духовку на 10 минут при температуре 180 °С.
  6. Для первой начинки понадобится творожный сыр с зеленью.
  7. Для второй — отвариваем до мягкости свеклу, чистим, вместе с чесноком измельчаем на мелкой терке, солим по вкусу.
  8. Для третьей — к мякоти авокадо добавляем чеснок, сок лимона и пробиваем блендером до однородности.
  9. Тарталетки наполняем тремя разными начинками. Закуску с творожным сыром украшаем ломтиками свежего огурца и веточками укропа. С начинкой из авокадо — кусочками красного сладкого перца, а тарталетки со свекольной начинкой посыпаем рубленными грецкими орешками.

Сегодня есть еще много разных рецептов с фото тарталеток, которые готовятся просто и вкусно. Только для холодных закусок подойдет любая основа, а для горячих важно использовать песочные корзиночки. Но независимо от выбранного варианта с такими закусками праздничный стол на Новый 2023 год будет ярким, разнообразным и вкусным.

Настя Ромашова

 

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