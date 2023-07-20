Закуски в тарталетках на Новый год 2023 — лучшие рецепты с фото

Закуски в тарталетках на Новый 2023 год — простые и вкусные рецепты с фото. Тарталетки с крабовыми палочками, сельдью, печенью трески, морковью по-корейски. ПП-рецепты закусок на Новый год 2023.
Закуски в тарталетках — отличная идея для праздничного стола на Новый 2023 год. Блюда по рецептам с фото отличаются простотой в приготовлении, но всегда получаются очень вкусными. При этом под начинки можно использовать песочные тарталетки, вафельные или сделать аппетитные красивые корзиночки из сыра.
Простые и вкусные закуски в тарталетках на Новый год 2023
На Новый 2023 год можно подать очень красивые, аппетитные и вкусные закуски в тарталетках. Для начинки необязательно использовать дорогие ингредиенты. Так, например, очень вкусные закуски получаются с фасолью, сельдью или печенью трески.
Тарталетки с фасолью
Для такой закуски можно использовать любую фасоль, но лучше взять консервированную. Это не только сэкономит время, но такие бобы более нежные и приятные на вкус.
Ингредиенты:
- тарталетки;
- 250 г фасоли;
- 250 г шампиньонов;
- 3 ст. л. растительного масла;
- 1 зубчик чеснока;
- соль и перец — по вкусу.
Приготовление:
- Кусочками шинкуем лук и на растительном масле пассируем до мягкости.
- К нему добавляем произвольно нарезанные шампиньоны, жарим до готовности. В конце обжарки солим и перчим по вкусу.
- Остывшие жареные грибы с луком перекладываем в блендер вместе с зубчиком чеснока и фасолью. Пробиваем до получения однородной массы.
- Начинкой наполняем кулинарный мешок с насадкой и выдавливаем в тарталетки.
- Украшаем закуску веточками укропа и оливками, которые нарезаем тонкими колечками.
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С сельдью
Сельдь — вкусная и недорогая рыба, которую часто используют в приготовлении блюд, даже праздничных. В рецепте также используется свекла, поэтому такую закуску обязательно оценят все поклонники селедки под шубой.
Ингредиенты:
- тарталетки;
- 2 сельди;
- 3 свеклы;
- 1 зубчик чеснока;
- майонез;
- листья салата;
- соль и перец — по вкусу.
Приготовление:
- Свеклу отвариваем или запекаем, измельчаем на мелкой терке и отжимаем лишний сок.
- Добавляем к свекле чеснок, его пропускаем через пресс, также кладем немного майонеза, соль и перец, перемешиваем.
- Листья салата хорошо промываем и просушиваем, филе сельди режем тоненькими ломтиками.
- В тарталетки красиво укладываем листья салата, наполняем свекольной начинкой, сверху кладем ломтики сельди. И немного зелени укропа для украшения.
Тарталетки с печенью трески
Печень трески — это настоящий деликатес, поэтому и закуски в тарталетках с ней получаются очень вкусными. Готовится закуска просто, но на праздничном столе выглядит очень красиво.
Ингредиенты:
- 120 г печени трески;
- 100 г плавленого сыра;
- сладкий перец;
- зелень петрушки;
- тарталетки.
Приготовление:
- Печень трески перекладываем в миску и немного разминаем ее обычной вилкой.
- Кладем к печени плавленый сырок и также все разминаем, перемешиваем до однородности.
- Получившейся массой наполняем кондитерский мешок с насадкой «звездочка» и аккуратно выдавливаем ее в тарталетки.
- Сладкий красный перец режем маленькими кубиками и вместе с веточками укропа украшаем готовую закуску.
Вкусные начинки для тарталеток
Сегодня есть разные рецепты с фото, как можно вкусно и просто приготовить на Новый 2023 год закуски в тарталетках. И в предложенных вариантах используется красная рыба или сырная начинка. Все доступно, но получается очень аппетитно, красиво и по-настоящему празднично.
С сырной начинкой
Для начинки можно использовать сыр любого сорта, главное, чтобы он был качественным, ведь от этого будет зависеть вкус закуски. Но многие хозяйки уверяют, что тарталетки отлично получаются и с обычным плавленым сырком «Дружба».
Ингредиенты:
- 100 г сыра;
- 1 ст. л. майонеза;
- 1 зубчик чеснока;
- 6 мидий;
- тарталетки;
- зелень укропа.
Приготовление:
- Сыр попускаем через мелкую терку, высыпаем в миску, следом кладем пропущенный через пресс зубчик чеснока.
- Добавляем нашинкованную мелко зелень укропа, майонез, солим по вкусу.
- Начинку распределяем по тарталеткам, украшаем веточками укропа и мидиями, но можно использовать и другие ингредиенты, ведь сыр прекрасно сочетается с разными морепродуктами.
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С красной рыбой
Красная рыба является основным ингредиентом для приготовления праздничных закусок. И на Новый 2023 год с ней можно сделать простые бутерброды, но закуски в тарталетках смотрятся более оригинально и празднично.
Ингредиенты:
- 100 г филе красной рыбы;
- 150 г творожного сыра;
- 100 г листьев салата;
- семена кунжута;
- ломтик лимона.
Приготовление:
- Творожный сыр перекладываем в кондитерский мешок и выдавливаем его прямо в тарталетки.
- Некрупными кубиками режем филе красной рыбы и выкладываем поверх творожного сыра.
- Украшаем закуску листьями салата, тонкими ломтиками лимона, а сверху рыбку присыпаем семенами кунжута.
Закуска в тарталетках с морковью по-корейски
Морковь по-корейски — превосходная самостоятельная закуска, а также отличный ингредиент для разных блюд. И на Новый 2023 год с ней нужно обязательно приготовить закуски тарталетках, получается вкусно, пикантно и ярко.
Ингредиенты:
- 150 г моркови по-корейски;
- 125 г ветчины;
- 100 г сладкой кукурузы;
- 100 г твердого сыра;
- 100 мл майонеза;
- тарталетки.
Приготовление:
- Мелкими кубиками режем ветчину, но можно и любую другую вкусную колбасу или балык, пересыпаем в миску.
- Следом отправляем сыр — его натираем на мелкой терке.
- Всыпаем к ингредиентам кукурузу, кладем морковь по-корейски, которую измельчаем более мелко.
- Начинку солим по вкусу и заправляем майонезом, желательно домашним.
- Тарталетки наполняем вкусной начинкой и украшаем веточками петрушки.
Закуска в тарталетках «Елочки»
Рецепты с фото разных закусок поражают своим разнообразием, но предложенный вариант идеально подходит для праздничного стола на Новый 2023 год. Такие елочки в тарталетках получаются красивыми, а на вкус — бесподобными.
Ингредиенты:
- 100 г сыра;
- 2 яйца;
- 130 г красной рыбы;
- 100 г зелени укропа и лука;
- 1 свежий огурец;
- тарталетки;
- красная икра.
Приготовление:
- С помощью мелкой терки измельчаем сыр и вареные яйца, пересыпаем в миску.
- Небольшими кубиками режем красную рыбку, мелко шинкуем зеленый лук и зелень укропа, отправляем к остальным ингредиентам.
- Добавляем майонез, перемешиваем, пробуем на вкус, при необходимости солим и при желании перчим.
- Готовой начинкой наполняем тарталетки с небольшой горкой, а сверху украшаем красной икрой.
- Свежий огурец режем на тонкие слайсы, для этого можно воспользоваться овощечисткой.
- Пластину из огурца складываем спиралькой, нанизываем на шпажку, немного распрямляем, чтобы получилась елочка.
- На верхушку шпажки нанизываем звездочку, которую вырезаем из вареной моркови. Вставляем елочку в тарталетку с начинкой.
Крабовый салат в тарталетках
Тарталетки — оригинальная основа для подачи разных закусок, даже любимых салатов. Так, для новогоднего стола можно приготовить крабовый салат в корзиночках. Закуска, конечно же, получается вкусной и оригинальной.
Ингредиенты:
- тарталетки;
- 100 г крабовых палочек;
- 2 яйца;
- 100 г плавленого сыра;
- 2–3 веточки укропа;
- 3 ст. л. майонеза;
- соль по вкусу.
Приготовление:
- Отварные яйца крошим некрупными кубками и также мелко нарезаем крабовые палочки, пересыпаем в миску.
- Немного подмороженный плавленый сырок натираем на терке, добавляем к остальным ингредиентам.
- Следом всыпаем нашинкованную зелень укропа. Начинку солим по вкусу и заправляем майонезом.
- Раскладываем салат по корзиночкам, украшаем закуску по своему вкусу, можно веточками зелени, искусственной икрой или зернами граната.
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Разноцветные закуски в тарталетках — ПП-рецепты
На Новый 2023 год можно выбрать рецепты закусок в тарталетках даже тем, кто придерживается правильного питания. Никаких лишних калорий, все просто, легко, ярко и вкусно.
Ингредиенты для тарталеток:
- 110 г цельнозерновой муки;
- 80 г пшеничной муки;
- 60 мл воды;
- 0,5 ч. л. соли;
- 40 мл растительного масла.
Для начинок:
- творожный сыр с зеленью;
- авокадо;
- лимонный сок;
- свекла;
- чеснок.
Приготовление:
- В чашу с ледяной водой вливаем масло и всыпаем соль, в общей сложности жидкости должно получиться на 110 мл.
- Взбиваем блендером до образования эмульсии, но не стойкой.
- В миске смешиваем два вида муки. Вливаем эмульсию и тщательно все вымешиваем. На выходе должно получиться эластичное тесто, которое не будет липнуть к рукам.
- Тесту даем полежать 20 минут, после раскатываем в тонкий пласт и вырезаем кружочки.
- Каждый кружочек еще немного раскатываем, укладываем в формочки для кексов и отправляем в духовку на 10 минут при температуре 180 °С.
- Для первой начинки понадобится творожный сыр с зеленью.
- Для второй — отвариваем до мягкости свеклу, чистим, вместе с чесноком измельчаем на мелкой терке, солим по вкусу.
- Для третьей — к мякоти авокадо добавляем чеснок, сок лимона и пробиваем блендером до однородности.
- Тарталетки наполняем тремя разными начинками. Закуску с творожным сыром украшаем ломтиками свежего огурца и веточками укропа. С начинкой из авокадо — кусочками красного сладкого перца, а тарталетки со свекольной начинкой посыпаем рубленными грецкими орешками.
Сегодня есть еще много разных рецептов с фото тарталеток, которые готовятся просто и вкусно. Только для холодных закусок подойдет любая основа, а для горячих важно использовать песочные корзиночки. Но независимо от выбранного варианта с такими закусками праздничный стол на Новый 2023 год будет ярким, разнообразным и вкусным.