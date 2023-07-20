Закуски в тарталетках на Новый год 2023 — лучшие рецепты с фото

Закуски в тарталетках — отличная идея для праздничного стола на Новый 2023 год. Блюда по рецептам с фото отличаются простотой в приготовлении, но всегда получаются очень вкусными. При этом под начинки можно использовать песочные тарталетки, вафельные или сделать аппетитные красивые корзиночки из сыра.

Простые и вкусные закуски в тарталетках на Новый год 2023

На Новый 2023 год можно подать очень красивые, аппетитные и вкусные закуски в тарталетках. Для начинки необязательно использовать дорогие ингредиенты. Так, например, очень вкусные закуски получаются с фасолью, сельдью или печенью трески.

Тарталетки с фасолью

Для такой закуски можно использовать любую фасоль, но лучше взять консервированную. Это не только сэкономит время, но такие бобы более нежные и приятные на вкус.

Ингредиенты:

тарталетки;

250 г фасоли;

250 г шампиньонов;

3 ст. л. растительного масла;

1 зубчик чеснока;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Кусочками шинкуем лук и на растительном масле пассируем до мягкости. К нему добавляем произвольно нарезанные шампиньоны, жарим до готовности. В конце обжарки солим и перчим по вкусу. Остывшие жареные грибы с луком перекладываем в блендер вместе с зубчиком чеснока и фасолью. Пробиваем до получения однородной массы. Начинкой наполняем кулинарный мешок с насадкой и выдавливаем в тарталетки. Украшаем закуску веточками укропа и оливками, которые нарезаем тонкими колечками.

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С сельдью

Сельдь — вкусная и недорогая рыба, которую часто используют в приготовлении блюд, даже праздничных. В рецепте также используется свекла, поэтому такую закуску обязательно оценят все поклонники селедки под шубой.

Ингредиенты:

тарталетки;

2 сельди;

3 свеклы;

1 зубчик чеснока;

майонез;

листья салата;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Свеклу отвариваем или запекаем, измельчаем на мелкой терке и отжимаем лишний сок. Добавляем к свекле чеснок, его пропускаем через пресс, также кладем немного майонеза, соль и перец, перемешиваем. Листья салата хорошо промываем и просушиваем, филе сельди режем тоненькими ломтиками. В тарталетки красиво укладываем листья салата, наполняем свекольной начинкой, сверху кладем ломтики сельди. И немного зелени укропа для украшения.

Тарталетки можно купить или сделать своими руками. Для этого замешиваем песочное тесто, вырезаем кружочки и распределяем по формочкам для кексов. Охлаждаем в течение 30 минут, накалываем и выпекаем 10–15 минут при 180 °С.

Тарталетки с печенью трески

Печень трески — это настоящий деликатес, поэтому и закуски в тарталетках с ней получаются очень вкусными. Готовится закуска просто, но на праздничном столе выглядит очень красиво.

Ингредиенты:

120 г печени трески;

100 г плавленого сыра;

сладкий перец;

зелень петрушки;

тарталетки.

Приготовление:

Печень трески перекладываем в миску и немного разминаем ее обычной вилкой. Кладем к печени плавленый сырок и также все разминаем, перемешиваем до однородности. Получившейся массой наполняем кондитерский мешок с насадкой «звездочка» и аккуратно выдавливаем ее в тарталетки. Сладкий красный перец режем маленькими кубиками и вместе с веточками укропа украшаем готовую закуску.

Для тарталеток можно использовать готовое слоеное тесто. Корзиночки выпекаем в течение 15 минут при 180 °С. А чтобы они получились блестящими, достаточно смазать их взбитым яйцом.

Вкусные начинки для тарталеток

Сегодня есть разные рецепты с фото, как можно вкусно и просто приготовить на Новый 2023 год закуски в тарталетках. И в предложенных вариантах используется красная рыба или сырная начинка. Все доступно, но получается очень аппетитно, красиво и по-настоящему празднично.

С сырной начинкой

Для начинки можно использовать сыр любого сорта, главное, чтобы он был качественным, ведь от этого будет зависеть вкус закуски. Но многие хозяйки уверяют, что тарталетки отлично получаются и с обычным плавленым сырком «Дружба».

Ингредиенты:

100 г сыра;

1 ст. л. майонеза;

1 зубчик чеснока;

6 мидий;

тарталетки;

зелень укропа.

Приготовление:

Сыр попускаем через мелкую терку, высыпаем в миску, следом кладем пропущенный через пресс зубчик чеснока.

Добавляем нашинкованную мелко зелень укропа, майонез, солим по вкусу.

Начинку распределяем по тарталеткам, украшаем веточками укропа и мидиями, но можно использовать и другие ингредиенты, ведь сыр прекрасно сочетается с разными морепродуктами.

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С красной рыбой

Красная рыба является основным ингредиентом для приготовления праздничных закусок. И на Новый 2023 год с ней можно сделать простые бутерброды, но закуски в тарталетках смотрятся более оригинально и празднично.

Ингредиенты:

100 г филе красной рыбы;

150 г творожного сыра;

100 г листьев салата;

семена кунжута;

ломтик лимона.

Приготовление:

Творожный сыр перекладываем в кондитерский мешок и выдавливаем его прямо в тарталетки. Некрупными кубиками режем филе красной рыбы и выкладываем поверх творожного сыра. Украшаем закуску листьями салата, тонкими ломтиками лимона, а сверху рыбку присыпаем семенами кунжута.

Для тарталеток можно использовать обычный лаваш, корзиночки получатся хрустящими и аппетитными. Также выпекаем в формочках для кексов в течение 10 минут, не забываем смазать взбитым яйцом.

Закуска в тарталетках с морковью по-корейски

Морковь по-корейски — превосходная самостоятельная закуска, а также отличный ингредиент для разных блюд. И на Новый 2023 год с ней нужно обязательно приготовить закуски тарталетках, получается вкусно, пикантно и ярко.

Ингредиенты:

150 г моркови по-корейски;

125 г ветчины;

100 г сладкой кукурузы;

100 г твердого сыра;

100 мл майонеза;

тарталетки.

Приготовление:

Мелкими кубиками режем ветчину, но можно и любую другую вкусную колбасу или балык, пересыпаем в миску. Следом отправляем сыр — его натираем на мелкой терке. Всыпаем к ингредиентам кукурузу, кладем морковь по-корейски, которую измельчаем более мелко. Начинку солим по вкусу и заправляем майонезом, желательно домашним. Тарталетки наполняем вкусной начинкой и украшаем веточками петрушки.

Наполнять тарталетки лучше перед самой подачей, иначе они размокнут, и закуска утратит свой аппетитный праздничный вид, будет уже не такой вкусной.

Закуска в тарталетках «Елочки»

Рецепты с фото разных закусок поражают своим разнообразием, но предложенный вариант идеально подходит для праздничного стола на Новый 2023 год. Такие елочки в тарталетках получаются красивыми, а на вкус — бесподобными.

Ингредиенты:

100 г сыра;

2 яйца;

130 г красной рыбы;

100 г зелени укропа и лука;

1 свежий огурец;

тарталетки;

красная икра.

Приготовление:

С помощью мелкой терки измельчаем сыр и вареные яйца, пересыпаем в миску.

Небольшими кубиками режем красную рыбку, мелко шинкуем зеленый лук и зелень укропа, отправляем к остальным ингредиентам.

Добавляем майонез, перемешиваем, пробуем на вкус, при необходимости солим и при желании перчим.

Готовой начинкой наполняем тарталетки с небольшой горкой, а сверху украшаем красной икрой.

Свежий огурец режем на тонкие слайсы, для этого можно воспользоваться овощечисткой.

Пластину из огурца складываем спиралькой, нанизываем на шпажку, немного распрямляем, чтобы получилась елочка.

На верхушку шпажки нанизываем звездочку, которую вырезаем из вареной моркови. Вставляем елочку в тарталетку с начинкой.

Крабовый салат в тарталетках

Тарталетки — оригинальная основа для подачи разных закусок, даже любимых салатов. Так, для новогоднего стола можно приготовить крабовый салат в корзиночках. Закуска, конечно же, получается вкусной и оригинальной.

Ингредиенты:

тарталетки;

100 г крабовых палочек;

2 яйца;

100 г плавленого сыра;

2–3 веточки укропа;

3 ст. л. майонеза;

соль по вкусу.

Приготовление:

Отварные яйца крошим некрупными кубками и также мелко нарезаем крабовые палочки, пересыпаем в миску. Немного подмороженный плавленый сырок натираем на терке, добавляем к остальным ингредиентам. Следом всыпаем нашинкованную зелень укропа. Начинку солим по вкусу и заправляем майонезом. Раскладываем салат по корзиночкам, украшаем закуску по своему вкусу, можно веточками зелени, искусственной икрой или зернами граната.

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Если есть желание попробовать что-то необычное, то корзиночки можно подать с начинкой из крабовых палочек с сыром и консервированными ананасами.

Разноцветные закуски в тарталетках — ПП-рецепты

На Новый 2023 год можно выбрать рецепты закусок в тарталетках даже тем, кто придерживается правильного питания. Никаких лишних калорий, все просто, легко, ярко и вкусно.

Ингредиенты для тарталеток:

110 г цельнозерновой муки;

80 г пшеничной муки;

60 мл воды;

0,5 ч. л. соли;

40 мл растительного масла.

Для начинок:

творожный сыр с зеленью;

авокадо;

лимонный сок;

свекла;

чеснок.

Приготовление:

В чашу с ледяной водой вливаем масло и всыпаем соль, в общей сложности жидкости должно получиться на 110 мл. Взбиваем блендером до образования эмульсии, но не стойкой. В миске смешиваем два вида муки. Вливаем эмульсию и тщательно все вымешиваем. На выходе должно получиться эластичное тесто, которое не будет липнуть к рукам. Тесту даем полежать 20 минут, после раскатываем в тонкий пласт и вырезаем кружочки. Каждый кружочек еще немного раскатываем, укладываем в формочки для кексов и отправляем в духовку на 10 минут при температуре 180 °С. Для первой начинки понадобится творожный сыр с зеленью. Для второй — отвариваем до мягкости свеклу, чистим, вместе с чесноком измельчаем на мелкой терке, солим по вкусу. Для третьей — к мякоти авокадо добавляем чеснок, сок лимона и пробиваем блендером до однородности. Тарталетки наполняем тремя разными начинками. Закуску с творожным сыром украшаем ломтиками свежего огурца и веточками укропа. С начинкой из авокадо — кусочками красного сладкого перца, а тарталетки со свекольной начинкой посыпаем рубленными грецкими орешками.

Сегодня есть еще много разных рецептов с фото тарталеток, которые готовятся просто и вкусно. Только для холодных закусок подойдет любая основа, а для горячих важно использовать песочные корзиночки. Но независимо от выбранного варианта с такими закусками праздничный стол на Новый 2023 год будет ярким, разнообразным и вкусным.