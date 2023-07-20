Как просто и вкусно заготовить на зиму чесночные стрелки

Как заготовить чесночные стрелки на зиму — самые удачные способы. Приготовление простых и вкусных блюд. Рецепты с пошаговым описанием каждого действия.
Чесночные стрелки не только вкусные, но и очень полезные. Из них можно сделать разнообразные закуски и употреблять в качестве самостоятельного блюда. Рассмотрим все способы, как вкусно заготовить их на зиму.
Маринованные стрелки
Сорванные с грядки ароматные чесночные стрелки можно употреблять просто так, слегка подсолив, вприкуску с черным хлебом. А чтобы наслаждаться ими осенью и даже зимой, лучше их замариновать. Последовательность действий следующая:
- Промыть чесночные стрелки, откинуть на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.
- Верхушки удалить, остальную часть нарезать кусочками длиной 4–6 см.
- Плотно уложить их в простерилизованную банку и залить кипятком.
- Слегка прикрыть крышками, дать заготовке настояться в течение 5 минут, после чего воду слить в сотейник, добавить по 50 грамм соли и сахарного песка, душистого и черного перца по 6–8 горошин.
- Проварить все вместе не более 5 минут, влить 1 столовую ложку 70% уксуса, добавить 3 бутона гвоздики.
- Залить маринадом молодые стрелки чеснока, закрыть банки крышками и поставить в большую кастрюлю, на дно которой выстелено полотенце, залить водой до плечиков банок и прокипятить 7 минут.
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Консервированные стрелки с добавлением масла
Для заготовки чесночных стрел по этому рецепту понадобится совсем немного времени. Зато потом их можно в течение всей зимы употреблять с разнообразными гарнирами, да и просто так это очень вкусно. Принцип действий следующий:
- Заранее подготовленные (промытые и слегка просушенные) стрелки без следов повреждений нарезать кусочками такой длины, чтобы поместись в банку.
- Для придания аромата на дно стеклянной тары положить лавровый лист, 2 горошины черного перца и 1 — душистого.
- Вертикально уложить как можно плотнее съедобную часть чесночных стрелок.
- Растворить в крутом кипятке по 1 ст. л. каменной соли и сахарного песка.
- Прокипятить пару минут, влить 3,5 ст. л. 9% уксуса, и 1 ст. л. растительного масла без запаха. Залить содержимое банки, прикрыть крышками, установить тары с содержимым на коврик или обычное полотенце, постеленное на дно кастрюли.
- Залить водой и стерилизовать заготовку 5 минут на умеренном огне с момента закипания.
Плотно закупорить крышки и убрать банки с маринованными стрелками остывать при комнатной температуре, а затем поместить на полку, где хранятся все закрутки.
Чесночные стрелки — заготовка на зиму без стерилизации
Для того, чтобы готовить разнообразные блюда с добавлением съедобной части чесночных стрелок, важно знать, как правильно их заготовить, чтобы хватило на всю на зиму. Действовать нужно следующим образом:
- Хорошие экземпляры, без повреждений и следов гнили, заранее тщательно промытые, заложить в кастрюлю с закипевшей водой. Проварить пару минут.
- Откинуть на дуршлаг, как только вся вода стечет и стрелки остынут, нарезать их кусочками, легко умещающимися в банку. Утрамбовать как можно плотнее.
- В воде растворить по 1 ч. л. соли, сахара и горчицы в зернах, пару лавровых листьев и 6 горошин черного перца. Перемешать.
- На среднем огне проварить маринад 2–3 минуты, перед самым выключением добавить 0,5 ч. л. 70% уксусной эссенции. Готовым маринадом залить чесночные стрелки.
- Плотно закрыть тару, желательно крышками под закрутку, после полного остывания в условиях комнатной температуры убрать на дальнейшее хранение.
Снимать первую пробу можно не ранее чем через месяц. Заготовка в таком виде идеально подходит к жареной картошке, рыбе и мясным блюдам.
Чесночные стрелки через мясорубку
Чтобы максимально сохранить полезные свойства растения, предлагаем для разнообразия еще один интересный вариант. Помимо мариновки и засолки, сделать заготовку чесночных стрел можно методом перекручивания через мясорубку.
Способ 1
Для этого необходимо выполнить ряд простых действий:
- Удалить со стрел соцветия, съедобную часть промыть и тщательно просушить на бумажном полотенце.
- С помощью мясорубки измельчить в пюреобразную массу. Пересыпать солью из расчета на 0,5 кг стрелок 2 ст. л. соли без горки.
- Все перемешать, оставить на кухонном столе на полчаса, после чего переложить в заранее подготовленные (промытые с содой, простерилизованные и просушенные) стеклянные баночки.
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Способ 2
Этот вариант идентичен первому, с небольшим отличием, состоящим в добавлении кипяченного растительного масла. Принцип действий:
- Промытые, просушенные стрелки чеснока пропустить через мясорубку.
- Соединить с 1 ч. л. соли (количество рассчитано на 1 кг чесночных стрелок). Добавить 50 мл растительного масла и 0.5 ч. л. свежевыжатого лимонного сока.
- Все перемешать, плотно разложить по стерилизованным сухим банкам.
Для продления срока хранения перед закрытием крышками залить по 2 ст. л. кипяченного горячего растительного масла, тем самым создав защитную пленку от проникновения в продукт бактерий.
Замороженные чесночные стрелки на зиму
Лето — самое время для заморозки сезонных продуктов, в том числе и чесночных стрелок. С их помощью легко дополнить любое блюдо невероятным вкусом и ароматом. Кроме того, продукт обладает массой полезных свойств. Принцип действий следующий:
- Молодые, тонкие стрелки, не успевшие стать жесткими, перебрать, соцветия и жесткие стебли удалить, хорошую часть промыть и просушить, разложив в один слой на бумажном полотенце и оставив на 40 минут.
- По истечении заданного времени нарезать на полоски по 2–3 см длиной. Разложить по пакетам, предназначенным для заморозки, и отправить в морозильную камеру.
Можно поступить несколько иначе. Пропустить чесночные стрелки через мясорубку, соединить с размягченным сливочным маслом, перемешать до однородности. Разложить по ячейкам формочек, предназначенных для заготовки льда, обернуть пищевой пленкой и отправить в морозилку.
Простые и вкусные блюда из чесночных стрелок
Как правило, из простых продуктов получаются самые вкусные закуски. Одну из них мы и предлагаем приготовить.
Чесночные стрелки с добавлением сала
Ингредиенты:
- чесночные стрелки — 300 г;
- сало свиное — 400 г;
- соль и приправа для свинины — по вкусу;
Приготовление:
- Отправляем в чашу блендера промытые и просушенные стрелки чеснока, нарезанные полосками по 3–5 см.
- Измельчаем до однородного состояния, туда же добавляем кусочки сала, приправляем солью и перцем по вкусу. Еще раз все вместе перекручиваем в блендере.
- Пастообразную смесь гладкой и однородной консистенции перекладываем в подходящую емкость и отправляем в холодильник на час.
Массу из чесночных стрел и сала намазываем на ломтики черного хлеба и пробуем.
Соус из чесночных стрел
Вкусовые качества заготовки напоминают итальянский соус песто. Помимо основных компонентов добавим стрелки чеснока.
Ингредиенты:
- чесночные стрелки — 100 г;
- базилик зеленый — 50 г;
- грецкие орехи в очищенном виде — 1/2 стакана;
- сыр любой — 100 г;
- оливковое масло — 1/2 стакана;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
- Отбираем продукт, плохие и поврежденные стрелки отсортировываем, для соуса нужен исключительно отборный материал. Промываем, просушиваем на бумажном полотенце.
- Аналогичным образом подготавливаем базилик.
- Очищаем от скорлупы орехи, раскалываем на части.
- Сыр с помощью терки превращаем в стружку.
- Чесночные стрелки и базилик измельчаем в блендере, добавив оливковое масло.
- Отправляем к уже протертым продуктам орехи и прокручиваем еще раз.
- Добавляем сыр и снова перекручиваем содержимое чаши блендера.
- По вкусу добавляем соль, перемешиваем.
Соус на основе чесночных стрел готов, он станет идеальным добавлением к пасте, рису или жареному картофелю.
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Обжаренные кабачки с соусом из чесночных стрелок
В разгар лета на грядках все созревает и радует огородников. Кабачки — одни из самых неприхотливых овощей. Предлагаем приготовить из них очень простое, вкусное и легкое блюдо.
Ингредиенты:
- кабачок — 1 шт. небольшого размера;
- подсолнечное масло — 40 мл;
- сметана — 200 мл;
- чесночные стрелки — по вкусу;
- укроп — 10 г;
- соль — 0,5 ч. л.
Приготовление:
- Промываем кабачки, у молодых плодов кожица нежная и мягкая, поэтому срезать ее не нужно. Овощ нарезаем нетолстыми кружочками.
- Слоями выкладываем на тарелку, каждый из них пересыпаем солью. Оставляем на 15 минут.
- Обжариваем на растительном масле с двух сторон до золотистого оттенка.
- Чтобы освободить кружочки кабачка от излишка масла, выкладываем их на бумажное полотенце.
- Тем временем занимаемся соусом: в миску выкладываем сметану, измельченные в блендере чесночные стрелки и укроп, всыпаем немного соли, все перемешиваем.
Рагу из чесночных стрелок, кабачка и моркови
Блюдо простое в приготовлении понравится тем, кто соблюдает диету и придерживается правильного питания.
Ингредиенты:
- морковь и кабачок — по 1 шт.;
- стрелки чесночные — 300 г;
- соль — по вкусу;
- масло растительное — для жарки.
Приготовление:
- На растительном масле обжариваем очищенную, промытую, натертую морковь.
- В эту же сковороду отправляем чесночные стрелки, нарезанные кусочками по 3 см.
- Добавляем кабачки, нарезанные кубиками, всыпаем соль, перемешиваем.
- Томим овощи 15 минут при умеренном нагреве плиты.
Все готово, самое время разложить блюдо по тарелкам и подавать к столу.
Заготовка чесночных стрел на зиму — отличная возможность дополнить ими любые блюда или использовать в качестве самостоятельной закуски. Выбирайте наиболее понравившийся вариант и приступайте к делу.
Итоги
- Существуют разные способы заготовки чесночных стрел: мариновка, консервирование с добавлением масла, способ со стерилизацией и без нее, нарезанные кусочками и прокрученные через мясорубку.
- Все, что нужно перед подготовкой, — отсортировать хороший материал, промыть и как следует его просушить.
- Возможно приготовление простых и вкусных блюд с чесночными стрелами. Кабачки, намазка на хлеб, соусы и рагу.