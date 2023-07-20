Как просто и вкусно заготовить на зиму чесночные стрелки

Чесночные стрелки не только вкусные, но и очень полезные. Из них можно сделать разнообразные закуски и употреблять в качестве самостоятельного блюда. Рассмотрим все способы, как вкусно заготовить их на зиму.

Маринованные стрелки

Сорванные с грядки ароматные чесночные стрелки можно употреблять просто так, слегка подсолив, вприкуску с черным хлебом. А чтобы наслаждаться ими осенью и даже зимой, лучше их замариновать. Последовательность действий следующая:

Промыть чесночные стрелки, откинуть на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Верхушки удалить, остальную часть нарезать кусочками длиной 4–6 см. Плотно уложить их в простерилизованную банку и залить кипятком. Слегка прикрыть крышками, дать заготовке настояться в течение 5 минут, после чего воду слить в сотейник, добавить по 50 грамм соли и сахарного песка, душистого и черного перца по 6–8 горошин. Проварить все вместе не более 5 минут, влить 1 столовую ложку 70% уксуса, добавить 3 бутона гвоздики. Залить маринадом молодые стрелки чеснока, закрыть банки крышками и поставить в большую кастрюлю, на дно которой выстелено полотенце, залить водой до плечиков банок и прокипятить 7 минут.

После полного остывания банки с содержимым убрать для хранения на зиму в погреб или другое прохладное место.

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Консервированные стрелки с добавлением масла

Для заготовки чесночных стрел по этому рецепту понадобится совсем немного времени. Зато потом их можно в течение всей зимы употреблять с разнообразными гарнирами, да и просто так это очень вкусно. Принцип действий следующий:

Заранее подготовленные (промытые и слегка просушенные) стрелки без следов повреждений нарезать кусочками такой длины, чтобы поместись в банку. Для придания аромата на дно стеклянной тары положить лавровый лист, 2 горошины черного перца и 1 — душистого. Вертикально уложить как можно плотнее съедобную часть чесночных стрелок. Растворить в крутом кипятке по 1 ст. л. каменной соли и сахарного песка. Прокипятить пару минут, влить 3,5 ст. л. 9% уксуса, и 1 ст. л. растительного масла без запаха. Залить содержимое банки, прикрыть крышками, установить тары с содержимым на коврик или обычное полотенце, постеленное на дно кастрюли. Залить водой и стерилизовать заготовку 5 минут на умеренном огне с момента закипания.

Плотно закупорить крышки и убрать банки с маринованными стрелками остывать при комнатной температуре, а затем поместить на полку, где хранятся все закрутки.

Чесночные стрелки — заготовка на зиму без стерилизации

Для того, чтобы готовить разнообразные блюда с добавлением съедобной части чесночных стрелок, важно знать, как правильно их заготовить, чтобы хватило на всю на зиму. Действовать нужно следующим образом:

Хорошие экземпляры, без повреждений и следов гнили, заранее тщательно промытые, заложить в кастрюлю с закипевшей водой. Проварить пару минут. Откинуть на дуршлаг, как только вся вода стечет и стрелки остынут, нарезать их кусочками, легко умещающимися в банку. Утрамбовать как можно плотнее. В воде растворить по 1 ч. л. соли, сахара и горчицы в зернах, пару лавровых листьев и 6 горошин черного перца. Перемешать. На среднем огне проварить маринад 2–3 минуты, перед самым выключением добавить 0,5 ч. л. 70% уксусной эссенции. Готовым маринадом залить чесночные стрелки. Плотно закрыть тару, желательно крышками под закрутку, после полного остывания в условиях комнатной температуры убрать на дальнейшее хранение.

Снимать первую пробу можно не ранее чем через месяц. Заготовка в таком виде идеально подходит к жареной картошке, рыбе и мясным блюдам.

Чесночные стрелки через мясорубку

Чтобы максимально сохранить полезные свойства растения, предлагаем для разнообразия еще один интересный вариант. Помимо мариновки и засолки, сделать заготовку чесночных стрел можно методом перекручивания через мясорубку.

Способ 1

Для этого необходимо выполнить ряд простых действий:

Удалить со стрел соцветия, съедобную часть промыть и тщательно просушить на бумажном полотенце. С помощью мясорубки измельчить в пюреобразную массу. Пересыпать солью из расчета на 0,5 кг стрелок 2 ст. л. соли без горки. Все перемешать, оставить на кухонном столе на полчаса, после чего переложить в заранее подготовленные (промытые с содой, простерилизованные и просушенные) стеклянные баночки.

Чем плотнее наполнены банки, тем меньше вероятность попадания воздуха внутрь готового продукта, а значит, заготовка сохранится дольше. Хранить продукт следует на полке в холодильнике в закрытом виде. Если температура в нем не будет превышать отметки 8 °C, длительность срока хранения продлится вплоть до самой зимы.

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Способ 2

Этот вариант идентичен первому, с небольшим отличием, состоящим в добавлении кипяченного растительного масла. Принцип действий:

Промытые, просушенные стрелки чеснока пропустить через мясорубку. Соединить с 1 ч. л. соли (количество рассчитано на 1 кг чесночных стрелок). Добавить 50 мл растительного масла и 0.5 ч. л. свежевыжатого лимонного сока. Все перемешать, плотно разложить по стерилизованным сухим банкам.

Для продления срока хранения перед закрытием крышками залить по 2 ст. л. кипяченного горячего растительного масла, тем самым создав защитную пленку от проникновения в продукт бактерий.

Замороженные чесночные стрелки на зиму

Лето — самое время для заморозки сезонных продуктов, в том числе и чесночных стрелок. С их помощью легко дополнить любое блюдо невероятным вкусом и ароматом. Кроме того, продукт обладает массой полезных свойств. Принцип действий следующий:

Молодые, тонкие стрелки, не успевшие стать жесткими, перебрать, соцветия и жесткие стебли удалить, хорошую часть промыть и просушить, разложив в один слой на бумажном полотенце и оставив на 40 минут. По истечении заданного времени нарезать на полоски по 2–3 см длиной. Разложить по пакетам, предназначенным для заморозки, и отправить в морозильную камеру.

Можно поступить несколько иначе. Пропустить чесночные стрелки через мясорубку, соединить с размягченным сливочным маслом, перемешать до однородности. Разложить по ячейкам формочек, предназначенных для заготовки льда, обернуть пищевой пленкой и отправить в морозилку.

Простые и вкусные блюда из чесночных стрелок

Как правило, из простых продуктов получаются самые вкусные закуски. Одну из них мы и предлагаем приготовить.

Чесночные стрелки с добавлением сала

Ингредиенты:

чесночные стрелки — 300 г;

сало свиное — 400 г;

соль и приправа для свинины — по вкусу;

Приготовление:

Отправляем в чашу блендера промытые и просушенные стрелки чеснока, нарезанные полосками по 3–5 см. Измельчаем до однородного состояния, туда же добавляем кусочки сала, приправляем солью и перцем по вкусу. Еще раз все вместе перекручиваем в блендере. Пастообразную смесь гладкой и однородной консистенции перекладываем в подходящую емкость и отправляем в холодильник на час.

Массу из чесночных стрел и сала намазываем на ломтики черного хлеба и пробуем.

Соус из чесночных стрел

Вкусовые качества заготовки напоминают итальянский соус песто. Помимо основных компонентов добавим стрелки чеснока.

Ингредиенты:

чесночные стрелки — 100 г;

базилик зеленый — 50 г;

грецкие орехи в очищенном виде — 1/2 стакана;

сыр любой — 100 г;

оливковое масло — 1/2 стакана;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Отбираем продукт, плохие и поврежденные стрелки отсортировываем, для соуса нужен исключительно отборный материал. Промываем, просушиваем на бумажном полотенце. Аналогичным образом подготавливаем базилик. Очищаем от скорлупы орехи, раскалываем на части. Сыр с помощью терки превращаем в стружку. Чесночные стрелки и базилик измельчаем в блендере, добавив оливковое масло. Отправляем к уже протертым продуктам орехи и прокручиваем еще раз. Добавляем сыр и снова перекручиваем содержимое чаши блендера. По вкусу добавляем соль, перемешиваем.

Соус на основе чесночных стрел готов, он станет идеальным добавлением к пасте, рису или жареному картофелю.

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Обжаренные кабачки с соусом из чесночных стрелок

В разгар лета на грядках все созревает и радует огородников. Кабачки — одни из самых неприхотливых овощей. Предлагаем приготовить из них очень простое, вкусное и легкое блюдо.

Ингредиенты:

кабачок — 1 шт. небольшого размера;

подсолнечное масло — 40 мл;

сметана — 200 мл;

чесночные стрелки — по вкусу;

укроп — 10 г;

соль — 0,5 ч. л.

Приготовление:

Промываем кабачки, у молодых плодов кожица нежная и мягкая, поэтому срезать ее не нужно. Овощ нарезаем нетолстыми кружочками.

Слоями выкладываем на тарелку, каждый из них пересыпаем солью. Оставляем на 15 минут.

Обжариваем на растительном масле с двух сторон до золотистого оттенка.

Чтобы освободить кружочки кабачка от излишка масла, выкладываем их на бумажное полотенце.

Тем временем занимаемся соусом: в миску выкладываем сметану, измельченные в блендере чесночные стрелки и укроп, всыпаем немного соли, все перемешиваем.

Выкладываем на тарелку кабачки и подаем к ним в отдельной таре соус.

Рагу из чесночных стрелок, кабачка и моркови

Блюдо простое в приготовлении понравится тем, кто соблюдает диету и придерживается правильного питания.

Ингредиенты:

морковь и кабачок — по 1 шт.;

стрелки чесночные — 300 г;

соль — по вкусу;

масло растительное — для жарки.

Приготовление:

На растительном масле обжариваем очищенную, промытую, натертую морковь. В эту же сковороду отправляем чесночные стрелки, нарезанные кусочками по 3 см. Добавляем кабачки, нарезанные кубиками, всыпаем соль, перемешиваем. Томим овощи 15 минут при умеренном нагреве плиты.

Все готово, самое время разложить блюдо по тарелкам и подавать к столу.

Заготовка чесночных стрел на зиму — отличная возможность дополнить ими любые блюда или использовать в качестве самостоятельной закуски. Выбирайте наиболее понравившийся вариант и приступайте к делу.

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