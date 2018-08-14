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Учимся варить пиво в домашних условиях

  • Категория:
    напитки
  • Время приготовления:
    10 дней

Ингредиенты

  • вода
  • ячменный солод
  • хмель
  • пивные дрожи
  • сахар свекловичный
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Полоска - самый любимый и практичный тренд, который встречается на каждом модном показе. Но называть этот принт скучным, надоевшим неверно. 

Немногие задумываются над тем, как сварить пиво в домашних условиях без оборудования. Ведь даже самый простой рецепт отнимет достаточно много времени и потребует определенных затрат финансов. Но если хочется выпить настоящий алкогольный напиток без химических добавок, можно упростить задачу, заглянув в специализированный магазин.

Именно в нем можно приобрести специальные пивные дрожжи, хмель и солод для темного или светлого варианта.

 

Все этапы приготовления традиционного пива дома

Изучая технологию и разбираясь с тем, как сварить пиво в домашних условиях без оборудования по простому рецепту, важно, в первую очередь, ознакомиться с инвентарем, который потребуется в процессе приготовления.

Нужно приобрести:

  • кастрюлю на 30 литров;
  • марлю длиной 5 метров;
  • емкости, в которых напиток будет бродить;
  • силиконовый шланг;
  • емкость для охлаждения сусла;
  • бутылки из темного пластика для хранения.

Также нелишними будут термометр, ареометр (для замеров уровня сахара) и стеклянные бутылки, в которых пиво будет в дальнейшем храниться. Все приспособления надо обработать термически и насухо протереть.

Ингредиенты:

  • вода фильтрованная — 32 л;
  • ячменный солод — 5 кг;
  • хмель — 45 г;
  • пивные дрожжи — 25 г;
  • сахар свекловичный (из расчета 8 г на 1 л пива).

Приготовление:

  • Делим хмель на 3 равные части, чтобы не отвлекаться на взвешивание ингредиента в дальнейшем. Набираем в ванную ледяную воду и ставим в нее емкость, подготавливаем кусок марли для процеживания сусла.

  • В кастрюлю наливаем 25 л воды и нагреваем до 80 градусов. Делаем из марли мешочек, в который укладываем солод и погружаем в горячую жидкость. Далее стараемся поддерживать температуру от 65 до 72 градусов в течение 1,5 часа, выставив минимальный огонь, или включая и выключая плиту. За этот период солод засахарится и сусло станет сладким.

  • Вы любите пиво?

  • Увеличиваем температуру прогрева до 80 градусов на 5 минут. Вынимаем марлю и опускаем в оставшиеся 7 л воды, чтобы вымыть оставшиеся сахара, отжимаем. Эту жидкость добавляем к горячему суслу.
  • Доводим воду до кипения на умеренном огне, снимаем образовавшуюся пену и добавляем ⅓ часть хмеля. Варим 15 минут.

  • Закладываем вторую порцию и кипятим 50 минут. Добавив последнюю часть хмеля, варим напиток еще 10 минут.
  • Относим кастрюлю в ванную комнату, процеживаем трижды через марлю из одной емкости в другую и охлаждаем.
  • Разводим по инструкции дрожжи и добавляем в сусло, перемешиваем и переливаем в бутыль или банку на 30 л. Переносим в помещение, где возможно соблюдение температурного режима 18-20 градусов. Закрываем гидрозатвором и оставляем бродить на 7-10 дней. Если такого приспособления нет, надеваем на горло емкости медицинскую перчатку, предварительно проколов в ней дырку цыганской иглой. Обматываем у основания скотчем, чтобы она не слетела под давлением газов, которые будут выделяться во время брожения.

  • Процесс запустится в течение первых суток и постепенно пойдет на убыль. Когда перестанет выделяться газ, можно снимать гидрозатвор.
  • Добавляем в бутылки для хранения пива сахар по схеме, указанной в ингредиентах и приступаем к процессу карбонизации, а именно наполнения напитка углекислым газом. Для этого опускаем шланг на дно бутыли с пивом, но не задеваем дно. Тянем воздух на себя и когда напиток польется, заполняем им булытки. Важно не заливать его до горлышка. Оставляем пару сантиметров, чтобы пиво “дышало” и плотно закручиваем крышки. Так запустится второй процесс брожения — карбонизация.

Переносим тару в комнату, где поддерживается температура 20-23 градуса и оставляем в состоянии покоя на 2-3 недели. Через 7 дней бутылки нужно слегка встряхнуть и повторять эту процедуру до окончания срока брожения. Затем слабоалкогольный напиток можно перенести в холодильник или кладовку.

Как оказалось, сварить пиво в домашних условиях без оборудования легко, если следовать инструкциям простого рецепта и соблюдать технологию изготовления. Вкусный напиток не будет содержать консервантов и вредных для организма примесей.

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14.08.2018
Теги: пиво рецепт в домашних условиях

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А вы пробовали варить пиво дома? 4  

Оставить комментарий
  • Михаил / 14.08.18 16:37
    -
    0
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    Лучше все-таки использовать гидрозатвор, потому что перчатка может начать пропускать газ и все испортит. Но приматывать скотчем не пробовал, возьму на вооружение, спасибо!
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  • Федор / 14.08.18 16:36
    -
    0
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    Любопытно. Оказывается, даже есть специальные магазины. Сейчас погуглил, цены не кусаются. Добавляю в закладки, порадую друзей!
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  • Игорь / 14.08.18 16:36
    -
    0
    +
    Супер! Главное, что закупать из приспособлений ничего не надо. Если не понравится, не нужно потом заморачиваться с тем, кому продать все это добро.
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  • Яна / 14.08.18 16:35
    -
    0
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    Очень интересный рецепт! Захотелось попробовать сварить пиво на дому. И времени варка не занимает так много, как изготовление вина. Я думала, все намного сложнее. Обязательно попробую.
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