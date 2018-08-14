Учимся варить пиво в домашних условиях

Полоска - самый любимый и практичный тренд, который встречается на каждом модном показе. Но называть этот принт скучным, надоевшим неверно.

Немногие задумываются над тем, как сварить пиво в домашних условиях без оборудования. Ведь даже самый простой рецепт отнимет достаточно много времени и потребует определенных затрат финансов. Но если хочется выпить настоящий алкогольный напиток без химических добавок, можно упростить задачу, заглянув в специализированный магазин.

Именно в нем можно приобрести специальные пивные дрожжи, хмель и солод для темного или светлого варианта.

Все этапы приготовления традиционного пива дома

Изучая технологию и разбираясь с тем, как сварить пиво в домашних условиях без оборудования по простому рецепту, важно, в первую очередь, ознакомиться с инвентарем, который потребуется в процессе приготовления.

Нужно приобрести:

кастрюлю на 30 литров;

марлю длиной 5 метров;

емкости, в которых напиток будет бродить;

силиконовый шланг;

емкость для охлаждения сусла;

бутылки из темного пластика для хранения.

Также нелишними будут термометр, ареометр (для замеров уровня сахара) и стеклянные бутылки, в которых пиво будет в дальнейшем храниться. Все приспособления надо обработать термически и насухо протереть.

Ингредиенты:

вода фильтрованная — 32 л;

ячменный солод — 5 кг;

хмель — 45 г;

пивные дрожжи — 25 г;

сахар свекловичный (из расчета 8 г на 1 л пива).

Приготовление:

Делим хмель на 3 равные части, чтобы не отвлекаться на взвешивание ингредиента в дальнейшем. Набираем в ванную ледяную воду и ставим в нее емкость, подготавливаем кусок марли для процеживания сусла.

В кастрюлю наливаем 25 л воды и нагреваем до 80 градусов. Делаем из марли мешочек, в который укладываем солод и погружаем в горячую жидкость. Далее стараемся поддерживать температуру от 65 до 72 градусов в течение 1,5 часа, выставив минимальный огонь, или включая и выключая плиту. За этот период солод засахарится и сусло станет сладким.

Увеличиваем температуру прогрева до 80 градусов на 5 минут. Вынимаем марлю и опускаем в оставшиеся 7 л воды, чтобы вымыть оставшиеся сахара, отжимаем. Эту жидкость добавляем к горячему суслу.

Доводим воду до кипения на умеренном огне, снимаем образовавшуюся пену и добавляем ⅓ часть хмеля. Варим 15 минут.

Закладываем вторую порцию и кипятим 50 минут. Добавив последнюю часть хмеля, варим напиток еще 10 минут.

Относим кастрюлю в ванную комнату, процеживаем трижды через марлю из одной емкости в другую и охлаждаем.

Разводим по инструкции дрожжи и добавляем в сусло, перемешиваем и переливаем в бутыль или банку на 30 л. Переносим в помещение, где возможно соблюдение температурного режима 18-20 градусов. Закрываем гидрозатвором и оставляем бродить на 7-10 дней. Если такого приспособления нет, надеваем на горло емкости медицинскую перчатку, предварительно проколов в ней дырку цыганской иглой. Обматываем у основания скотчем, чтобы она не слетела под давлением газов, которые будут выделяться во время брожения.

Процесс запустится в течение первых суток и постепенно пойдет на убыль. Когда перестанет выделяться газ, можно снимать гидрозатвор.

Добавляем в бутылки для хранения пива сахар по схеме, указанной в ингредиентах и приступаем к процессу карбонизации, а именно наполнения напитка углекислым газом. Для этого опускаем шланг на дно бутыли с пивом, но не задеваем дно. Тянем воздух на себя и когда напиток польется, заполняем им булытки. Важно не заливать его до горлышка. Оставляем пару сантиметров, чтобы пиво “дышало” и плотно закручиваем крышки. Так запустится второй процесс брожения — карбонизация.

Переносим тару в комнату, где поддерживается температура 20-23 градуса и оставляем в состоянии покоя на 2-3 недели. Через 7 дней бутылки нужно слегка встряхнуть и повторять эту процедуру до окончания срока брожения. Затем слабоалкогольный напиток можно перенести в холодильник или кладовку.

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Как оказалось, сварить пиво в домашних условиях без оборудования легко, если следовать инструкциям простого рецепта и соблюдать технологию изготовления. Вкусный напиток не будет содержать консервантов и вредных для организма примесей.