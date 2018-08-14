Современные идеи для дизайна ванной комнаты

Ванная комната —это одно из многофункциональных и часто посещаемых помещений. К сожалению, его оформлению уделяют меньше всего времени и сил. Хотя для полноценной реализации возложенных задач и сохранения ощущения комфорта важно правильно организовать интерьер.

Изучение современных идей поможет создать дизайн ванной комнаты в соответствии с тенденциями 2018 года. А фото продемонстрируют наиболее удачные образы.

Трендовые цвета

Все новое у большинства людей вызывает дискомфорт, тревожность. Тогда как старое дарит ощущение покоя. Именно поэтому при оформлении отдается предпочтение привычным вариантам. Особенно ярко это проявляется в цветовых решениях.

Традиционно выбирают такие оттенки:

голубой;

бежевый;

бирюзовый;

салатовый;

зеленый.

В дизайне ванной комнаты 2018 года значительно расширены границы используемых цветов.

Как видно на фото, современные идеи основаны на контрастных тонах и фактурах, которые почерпнуты из природы:

обращение к чистым, естественным цветам;

активное использование всех вариантов серого;

колористика не вызывает никаких эмоций;

тона не яркие, а слегка приглушенные;

сочетание в одном помещении насыщенной и пастельной палитры.

Серый и все его оттенки стали главным открытием последних нескольких лет. Именно он отражает то изменение настроений, которое главенствует в дизайне 2018 года. Если ранее доминировали помпезность, некоторая навязчивая нарядность, то сейчас их сменили солидность, сдержанность.

Нейтральность - один из трендов оформления ванных комнат. И серый цвет своим характером отлично вписывается в него.

Изучая фото интерьеров, оформленных в серых тонах, можно убедиться, как он зрительно увеличивает ванную комнату. А применение градиентов с вкраплением этого цвета помогают скрыть существующие недостатки планировки. Как известно, санитарные помещения даже в новых домах не отличаются идеальностью.

В 2018 году серый перестал быть неким обособленным колором. Дизайнеры сделали из него инструмент для своих порою очень неожиданных, но интересных интерьерных экспериментов.

Контрастные решения - еще одна тенденция, которая определяет оформление ванных комнат. Сохранило свою актуальность сочетание белого и красного. Но при условии, что пространство будет оптимизировано правильно. Классика, черный и белый, подвергаются переосмыслению. Предлагается разбавить ее градиентами серого - это поможет создать достаточно выигрышный и гармоничный образ.

Современные идеи в дизайне ванной комнаты в 2018 году допускают использование тонов пестрого, кричащего спектра. Но делать это следует очень осторожно, предварительно поставив конкретную задачу. На фото можно увидеть несколько примеров вкрапления ярких оттенков. Но это действительно смелый дизайн.

Материалы

Главная идея оформления - это использование природных фактур и материалов. Дизайнеры привносят в интерьер:

древесину;

камень;

зелень.

Возвращение к природным материалам помогает привносить в помещение ванной комнаты комфорт, уют. Интересно выглядит поддон для душевой из дерева, сочетание двух типов половых покрытий - плитка и доска. Деревянные конструкции требуют специальной пропитки, чтобы противостоять влаге и сырости.

Альтернативное решение - внешние панели ящиков из этого материала, установленных под каменной столешницей. Дополнить образ естественности помогут цветы в ванной комнате.

Это может быть небольшое влаголюбивое растение на полке с зубными щетками или целая зеленая стена рядом с раковиной.

В 2018 году свои позиции сохранила керамическая плитка. Дизайнеры просят воздержаться от картин и узоров на полу, стенах. Главная тенденция - стиль метро. Отдавайте предпочтение аккуратным, правильным кирпичикам. Так получится создать эффект рельефа. Можно использовать несколько тонов, но не смешанных. Для каждой зоны - свой тон.

Еще один пример геометричности в керамической плитки - это ромбы. За счет шестиугольников удается легко преодолеть сдержанность, излишнюю упорядоченность. Этот тренд предлагает дизайнерам безграничное поле деятельности. На фото представлено несколько примеров реализации этой современной идеи в дизайне ванной комнаты 2018 года.

Трендовые стили

В оформлении доминирующую позицию занимает скандинавский минимализм. Для этого стиля присущи:

оптимизация пространства, что особенно ценно в маленьких ванных комнатах;

простота декоративной части;

атмосфера спокойствия и упорядоченности.

Все эти черты и позволили минимализму стать самым востребованным оформительским стилем. И такая тенденция, как утверждают эксперты, будет доминировать ближайшие несколько лет.

Ванная комната в скандинавском стиле достаточно компактна и лаконична, никаких лишних декоративных элементов, деталей. Любой предмет обстановки проектируется с учетом того, чтобы он занимал минимум места и, по возможности, выполнял сразу несколько функций. К примеру, совместить тумбу для полотенец, предметов гигиены и умывальник.

В отделке полов возможны три варианта:

наливные полы;

ламинат;

плитка, имитирующая натуральное дерево.

Если используется дерево, к его выбору следует подходить очень внимательно. Отдавайте предпочтение породам, которые устойчивы к влаге.

Что касается аксессуаров. В 2018 году их должно быть минимум. Лучше ограничиться небольшими ковриками, цвет которых позволяет им слиться с поверхностью пола.

В 2018 году также стоит обратить внимание на стиль лофт. Но он применим исключительно в больших, просторных ванных комнатах. В маленьких помещениях неординарные творческие идеи, которые диктует лофт, реализовать крайне сложно.

Его визитная карточка - это:

кирпичная кладка, положенная слегка небрежно;

штукатурка, выглядящая нарочито грубо.

Ванная комната и подчеркнутая индустриальность каждой детали интерьера хорошо сочетается, несмотря на скепсис многих людей.

Если ни скандинавский минимализм, ни сухой и несколько безжизненный лофт не подходят, можно выбрать еще один трендовый стиль. Такая современная идея 2018 года как контемпорари будет выглядит компромиссом.

Как видно на фото, такой дизайн ванной комнаты обладает следующими чертами:

отсутствие лишнего;

максимум свободного пространства;

сдержанные формы и линии;

эргономика;

монохромность аксессуаров, мебели.

В трендах 2018 года дизайнеры нашли место и классике, и провансу. Конечно, эти стили не доминируют на фото в модных журналах. Но ощущение комфорта ценится выше. В интерьер можно добавить мебель с гнутыми ножками.

Интересно будет смотреться имитация мрамора, ткани, дерева. Стилю ретро характерны цветы и крупные, немного массивные вазы.

Урбанистический или городской стиль - это нечто среднее между скандинавским минимализмом и индустриальностью лофта. Для напольного покрытия можно использовать керамическую плитку крупных размеров и без рисунка. Отличительная черта стиля - это обилие стекла. Оно присутствует в перегородках, полках и даже дверях.

Стиль арт-деко - новинка 2018 года. Многогранность и сложность, богатая история, много глянцевого блеска - вот как кратко можно описать его. Эффектности помещению придает блестящее напольное покрытие. На стенах прослеживаются линии, абстрактные элементы. К качеству материала, из которого произведена мебель, предъявляются высокие требования.

Место мебели и сантехники

Ванная комната — это не только и не столько помещение. Умывальник, раковина, душевая кабина или ванна, унитаз, шкаф для полотенец - это все следует уместить в нем. Но многие ванные комнаты не отличаются большой площадью. Неудивительно, что тренд оптимизации коснулся мебели и сантехники.

Главная дизайнерская мысль 2018 года настаивает на том, что размеры всего, что устанавливается в ванной комнате, должны быть минимизированы. Роскошь, помпезность уступают чувству интимности, гармонии и элегантности.

Независимо от стиля, который выбран для оформления помещения, при оборудовании его дизайнеры просят следовать одному правилу - не перегрузить. К примеру, при возможности установить встроенную консоль, антресоль, лучше так и поступить.

Постепенно в прошлое уходят знакомые многим душевые поддоны. Рекомендуется отдавать предпочтение системе открытого слива.

Конечно, в этом случае потребуется правильно организовать напольное пространство, чтобы устроить коммуникации. Открытость пространства - еще один тренд 2018 года. Никаких перегородок, а если в них и существует необходимость, лучше сделать их максимально незаметными.