Яблочное вино: простые и вкусные рецепты

Для православных христиан наступил Успенский пост – короткий и строгий. Начинается он спустя месяц после Петровского поста, не меня числа, 14 августа, и через две недели заканчивается 28 августа.

Приготовленное по простому, пошаговому рецепту с фото в домашних условиях яблочное вино порадует гурманов изысканным, медово-фруктовым ароматом. Алкогольные виды напитка содержат всего 8% спирта, не дают похмелья и радуют глаз приятными оттенками.

Выбор сырья

Нельзя использовать для основы сусла подгнившие и переспевшие плоды. Первые сделают яблочное вино, приготовленное в домашних условиях, горьким, вторые – менее сочные, с большим количеством пектина будут долго выбраживаться.

Самыми лучшими сортами для получения сидра по простым, пошаговым рецептам с фото являются:

«антоновка»;

«мелба»;

«фоксвилл»;

«стайр»;

«янтарка алтайская» и другие виды плодов, осенне-зимнего срока созревания.

Виноделы рекомендуют использовать несколько сортов одновременно, чтобы вкус у готового напитка был насыщенным, ярким, «нескучным».

Классический сидр

Предварительно собранные яблоки следует высыпать на плоскую поверхность в темной, прохладной комнате. Через 3 дня в плодах скопится нужное количество фруктового сахара, станут видны места, которые надо вырезать.

Мыть плоды перед использованием нельзя – на поверхности яблок есть природные дрожжи, которые усиливают брожение.

Ингредиенты:

1 кг любых сортов яблок;

150 г белого сахарного песка.

Как готовим:

Дозревшее сырье перебираем, вырезаем потемневшие участки и убираем хвостики. Протираем плоды сухой тряпкой от пыли, режем на кусочки среднего размера, подходящие для мясорубки или блендера. Срезать кожицу и убирать семенные коробки не нужно.

Бутыли или банки для сусла тщательно вымываем с содой и обдаем крутым кипятком. Посуда для вина не должна быть жирной и иметь посторонние запахи.

Размалываем всю массу в однородное пюре, складываем в емкость для брожения. Количество измельченных яблок не должно превышать 2/3 объема бутыли, чтобы осталось место для углекислого газа и пены.

Сюда же всыпаем положенное количество сахара, тщательно встряхиваем заготовку.

Завязываем горлышко банки или бутыли чистой полотняной тканью, убираем на 4-5 дней в теплое место. Один раз в сутки встряхиваем будущее сусло, чтобы процесс брожения бал равномерным.

Как только помещение заполнится характерным ароматом браги, сливаем содержимое емкостей через плотную ткань в отдельные банки или бутыли.

Устанавливаем гидрозатворы или надеваем на банки медицинские перчатки с дырочками в одном пальце. Если этого не сделать, углекислый газ станет накапливаться в соке и превратит молодое вино в яблочный уксус.

Отправляем банки в таком виде в теплое место, следим, чтобы солнечные лучи не попадали на жидкость.

Через 45-50 дней сок в банках посветлеет и на дне емкостей образуется осадок. Сливаем жидкую часть в отдельные бутылки с крышками, при этом наполняя их до самого верху.

Отправляем молодое яблочное вино, приготовленное в домашних условиях по простому, пошаговому рецепту с фото в темное, прохладное место для вызревания.

Через 3 месяца сидр будет готов, можно приступать к дегустации.

Сидр из сока

Можно приготовить яблочное вино в домашних условиях из готового продукта. Простой рецепт с пошаговыми фото подскажет, как правильно получить слабоалкогольный аперитив цвета крепкого чая и насыщенного, фруктового вкуса.

Ингредиенты:

10 кг яблок средней степени зрелости;

1,5 кг белого сахарного песка.

Как готовим:

Из подготовленного сырья отжимаем сок. Должно получиться около 7 литров ароматной жидкости. Смешиваем с сахаром из расчета 200 г на 1 л полученного сока. Разливаем в емкости для брожения, оставив незаполненным 1/3 объема банок или бутылей. Надеваем на горлышки емкостей гидрозатворы или медицинские перчатки с дырочками. Выносим бутыли с заготовкой в теплое, затемненное место. Через 30-45 дней жидкость посветлеет, на дне банок появится осадок. Это указывает на завершение процесса брожения. Процеживаем содержимое бутылей через несколько слоев марли в чистые емкости, снова устанавливаем гидрозатворы или надеваем перчатки на горлышки. Отправляем молодой напиток снова в теплое место на недельку другую. Как только в бутылках перестанут появляться пузырьки, разливаем напиток по бутылкам с пробками, наполняя емкости ароматной жидкостью до самого верха. Плотно укупориваем и выносим молодое вино в погреб на дозревание. Оптимальная температура помещения, в котором сидр должен выстояться не менее 1,5-2 месяца, не должна превышать 12 градусов. Обязательно следим, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на запасы ароматного напитка, чтобы он не потерял свой насыщенный вкус и цвет крепкого чая.

Напиток слабоалкогольный «Нежность»

Процесс изготовления яблочного вина в домашних условиях по этому простому рецепту с пошаговыми фото несколько отличается от всех предыдущих.

Ингредиенты:

8 кг яблок подходящих сортов;

12 л очищенной воды;

3,2 кг белого сахарного песка.

Как готовим:

Перебираем урожай, выбраковываем испорченные плоды, вырезаем гнилые участки. Вырезаем семенные коробки, делим плоды на 4-6 частей.

Складываем полученные заготовки в полотняный мешок, завязываем его и размещаем в большой кастрюле или баке из нержавеющей стали.

Сверху размещаем крышку меньшего диаметра или решетчатую деревянную подставку подходящего размера. Наполняем 10-литровую флягу водой из-под крана, устраиваем емкость в качестве пресса на крышке.

Варим сироп из половины сахара и воды, даем раствору остыть до комнатной температуры, выливаем в кастрюлю с яблоками и прессом поверх конструкции.

Выносим нашу композицию в место с постоянной температурой не ниже 18 и не выше 20 градусов тепла на 5 недель.

При помощи трубочки сливаем забродившую жидкость через трубочку в чистую емкость (как при отборе бензина из автомобиля).

Оставшуюся массу залить снова таким же сиропом, как и раньше.

Снова ждем 5 недель и опять сливаем жидкость, на этот раз к первой порции.

На полгода забываем про 12 литров будущего вина в погребе.

Сливаем отстоявшееся яблочное вино, приготовленное в домашних условиях по пошаговому рецепту с фото, ​через тройной слой марли в бутылки с пробками. Плотно укупориваем, держим в погребе еще 30 дней.

Можно приступать к дегустации, готовый напиток должен напоминать лимонад с насыщенным фруктовым вкусом и ароматом.

Крепленый напиток «Урожайный год»

По этому пошаговому рецепту с фото яблочное вино, приготовленное в домашних условиях, будет иметь не больше 12-14 градусов алкоголя. Это немного выше, чем у столового вина.

Ингредиенты:

6 кг яблок кисло-сладкого сорта;

200 г изюма без косточек;

150 мл качественной водки;

2,2 кг белого сахарного песка.

Как готовим:

Подготовленное сырье чистим от семенных коробок и зернышек. Измельчаем любым удобным способом в пюре без предварительной термической обработки (чтобы не убить естественные дрожи). Заливаем изюм небольшим количеством крутого кипятка. Как только смесь остынет, режем его на мелкие кусочки. Смешиваем виноградные ягоды с яблочной массой и 2 кг сахара, через воронку переливаем все в большую емкость с узким горлышком. Надеваем перчатку с дырочкой в пальце или ставим на бутыль гидрозатвор. Как только пройдет 21 день, тщательно процеживаем содержимое через несколько слоев марли. Оставшийся сахар добавляем к процеженной жидкости, плотно укупориваем емкость с содержимым. Через 1,5 недели смешиваем полученное вино с водкой, хорошо взбалтываем и разливаем по бутылкам с пробками. Хранить такое яблочное вино, приготовленное в домашних условиях по рецепту с пошаговым фото, можно около 2 лет.

Как нужно пить яблочное вино правильно

Родиной напитка считают Нормандию, там сидр так же популярен, как виски в Шотландии или водка в России. Чтобы оценить вкус домашнего напитка, следует выполнять нехитрые правила:

подавать вино следует охлажденным до 12 градусов Цельсия;

идеально, если наливать вино можно с большой высоты, пивные кружки для сидра – идеальная посуда.

капли напитка разбиваются о стенки посуды и дают аппетитную пену;

крепленый вид напитка отлично сочетается с любой рыбой и морепродуктами;

десертное яблочное вино более сладкое, хорошо сочетается с различными видами благородных сыров;

в процессе приготовления можно на втором этапе сбраживания добавлять в сусло из яблок небольшое количество грушевого или ягодного сока. Так получается совершенно новый напиток, непохожий на привычные виды сидра.

В любом случае нужно помнить, что яблочное вино имеет в своем составе определенное количество алкоголя, поэтому детям его давать нельзя.