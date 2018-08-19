 
 
 

Клео.ру
 
 

Яблочное вино: простые и вкусные рецепты

  • Категория:
    напитки
  • Время приготовления:
    4-5 дней

Ингредиенты

  • яблоки
  • сахар
0 0

Для православных христиан наступил Успенский пост – короткий и строгий. Начинается он спустя месяц после Петровского поста, не меня числа, 14 августа, и через две недели заканчивается 28 августа.

Приготовленное по простому, пошаговому рецепту с фото в домашних условиях яблочное вино порадует гурманов изысканным, медово-фруктовым ароматом. Алкогольные виды напитка содержат всего 8% спирта, не дают похмелья и радуют глаз приятными оттенками.

Выбор сырья

Нельзя использовать для основы сусла подгнившие и переспевшие плоды. Первые сделают яблочное вино, приготовленное в домашних условиях, горьким, вторые – менее сочные, с большим количеством пектина будут долго выбраживаться.

Самыми лучшими сортами для получения сидра по простым, пошаговым рецептам с фото являются:

  • «антоновка»;
  •  «мелба»;
  • «фоксвилл»;
  •  «стайр»;
  •  «янтарка алтайская» и другие виды плодов, осенне-зимнего срока созревания.

Виноделы рекомендуют использовать несколько сортов одновременно, чтобы вкус у готового напитка был насыщенным, ярким, «нескучным».

Классический сидр

Предварительно собранные яблоки следует высыпать на плоскую поверхность в темной, прохладной комнате. Через 3 дня в плодах скопится нужное количество фруктового сахара, станут видны места, которые надо вырезать.

Мыть плоды перед использованием нельзя – на поверхности яблок есть природные дрожжи, которые усиливают брожение.

Ингредиенты:

  • 1 кг любых сортов яблок;
  • 150 г белого сахарного песка.

Как готовим:

  • Дозревшее сырье перебираем, вырезаем потемневшие участки и убираем хвостики. Протираем плоды сухой тряпкой от пыли, режем на кусочки среднего размера, подходящие для мясорубки или блендера. Срезать кожицу и убирать семенные коробки не нужно.

  • Бутыли или банки для сусла тщательно вымываем с содой и обдаем крутым кипятком. Посуда для вина не должна быть жирной и иметь посторонние запахи.
  • Размалываем всю массу в однородное пюре, складываем в емкость для брожения. Количество измельченных яблок не должно превышать 2/3 объема бутыли, чтобы осталось место для углекислого газа и пены.

  • Сюда же всыпаем положенное количество сахара, тщательно встряхиваем заготовку.
  • Завязываем горлышко банки или бутыли чистой полотняной тканью, убираем на 4-5 дней в теплое место. Один раз в сутки встряхиваем будущее сусло, чтобы процесс брожения бал равномерным.

  • Как только помещение заполнится характерным ароматом браги, сливаем содержимое емкостей через плотную ткань в отдельные банки или бутыли.
  • Устанавливаем гидрозатворы или надеваем на банки медицинские перчатки с дырочками в одном пальце. Если этого не сделать, углекислый газ станет накапливаться в соке и превратит молодое вино в яблочный уксус.
  • Отправляем банки в таком виде в теплое место, следим, чтобы солнечные лучи не попадали на жидкость.

  • Через 45-50 дней сок в банках посветлеет и на дне емкостей образуется осадок. Сливаем жидкую часть в отдельные бутылки с крышками, при этом наполняя их до самого верху.
  • Отправляем молодое яблочное вино, приготовленное в домашних условиях по простому, пошаговому рецепту с фото в темное, прохладное место для вызревания.

Через 3 месяца сидр будет готов, можно приступать к дегустации.

Сидр из сока

Можно приготовить яблочное вино в домашних условиях из готового продукта. Простой рецепт с пошаговыми фото подскажет, как правильно получить слабоалкогольный аперитив цвета крепкого чая и насыщенного, фруктового вкуса.

  • А вы любите домашнее вино?
 

Ингредиенты:

  • 10 кг яблок средней степени зрелости;
  • 1,5 кг белого сахарного песка.

Как готовим:

  1. Из подготовленного сырья отжимаем сок. Должно получиться около 7 литров ароматной жидкости.
  2. Смешиваем с сахаром из расчета 200 г на 1 л полученного сока. Разливаем в емкости для брожения, оставив незаполненным 1/3 объема банок или бутылей.
  3. Надеваем на горлышки емкостей гидрозатворы или медицинские перчатки с дырочками. Выносим бутыли с заготовкой в теплое, затемненное место.
  4. Через 30-45 дней жидкость посветлеет, на дне банок появится осадок. Это указывает на завершение процесса брожения.
  5. Процеживаем содержимое бутылей через несколько слоев марли в чистые емкости, снова устанавливаем гидрозатворы или надеваем перчатки на горлышки.
  6. Отправляем молодой напиток снова в теплое место на недельку другую. Как только в бутылках перестанут появляться пузырьки, разливаем напиток по бутылкам с пробками, наполняя емкости ароматной жидкостью до самого верха.
  7. Плотно укупориваем и выносим молодое вино в погреб на дозревание. Оптимальная температура помещения, в котором сидр должен выстояться не менее 1,5-2 месяца, не должна превышать 12 градусов.
  8. Обязательно следим, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на запасы ароматного напитка, чтобы он не потерял свой насыщенный вкус и цвет крепкого чая.

Напиток слабоалкогольный «Нежность»

Процесс изготовления яблочного вина в домашних условиях по этому простому рецепту с пошаговыми фото несколько отличается от всех предыдущих.

Ингредиенты:

  • 8 кг яблок подходящих сортов;
  • 12 л очищенной воды;
  • 3,2 кг белого сахарного песка.

Как готовим:

  • Перебираем урожай, выбраковываем испорченные плоды, вырезаем гнилые участки. Вырезаем семенные коробки, делим плоды на 4-6 частей.
  • Складываем полученные заготовки в полотняный мешок, завязываем его и размещаем в большой кастрюле или баке из нержавеющей стали.
  • Сверху размещаем крышку меньшего диаметра или решетчатую деревянную подставку подходящего размера. Наполняем 10-литровую флягу водой из-под крана, устраиваем емкость в качестве пресса на крышке.
  • Варим сироп из половины сахара и воды, даем раствору остыть до комнатной температуры, выливаем в кастрюлю с яблоками и прессом поверх конструкции.

  • Выносим нашу композицию в место с постоянной температурой не ниже 18 и не выше 20 градусов тепла на 5 недель.
  • При помощи трубочки сливаем забродившую жидкость через трубочку в чистую емкость (как при отборе бензина из автомобиля).

  • Оставшуюся массу залить снова таким же сиропом, как и раньше.
  • Снова ждем 5 недель и опять сливаем жидкость, на этот раз к первой порции.
  • На полгода забываем про 12 литров будущего вина в погребе.

  • Сливаем отстоявшееся яблочное вино, приготовленное в домашних условиях по пошаговому рецепту с фото, ​через тройной слой марли в бутылки с пробками. Плотно укупориваем, держим в погребе еще 30 дней.

Можно приступать к дегустации, готовый напиток должен напоминать лимонад с насыщенным фруктовым вкусом и ароматом.

Крепленый напиток «Урожайный год»

По этому пошаговому рецепту с фото яблочное вино, приготовленное в домашних условиях, будет иметь не больше 12-14 градусов алкоголя. Это немного выше, чем у столового вина.

Ингредиенты:

  • 6 кг яблок кисло-сладкого сорта;
  • 200 г изюма без косточек;
  • 150 мл качественной водки;
  • 2,2 кг белого сахарного песка.

Как готовим:

  1. Подготовленное сырье чистим от семенных коробок и зернышек.
  2. Измельчаем любым удобным способом в пюре без предварительной термической обработки (чтобы не убить естественные дрожи).
  3. Заливаем изюм небольшим количеством крутого кипятка. Как только смесь остынет, режем его на мелкие кусочки.
  4. Смешиваем виноградные ягоды с яблочной массой и 2 кг сахара, через воронку переливаем все в большую емкость с узким горлышком.
  5. Надеваем перчатку с дырочкой в пальце или ставим на бутыль гидрозатвор.
  6. Как только пройдет 21 день, тщательно процеживаем содержимое через несколько слоев марли.
  7. Оставшийся сахар добавляем к процеженной жидкости, плотно укупориваем емкость с содержимым.
  8. Через 1,5 недели смешиваем полученное вино с водкой, хорошо взбалтываем и разливаем по бутылкам с пробками.
  9. Хранить такое яблочное вино, приготовленное в домашних условиях по рецепту с пошаговым фото, можно около 2 лет.

Как нужно пить яблочное вино правильно

Родиной напитка считают Нормандию, там сидр так же популярен, как виски в Шотландии или водка в России. Чтобы оценить вкус домашнего напитка, следует выполнять нехитрые правила:

  • подавать вино следует охлажденным до 12 градусов Цельсия;
  • идеально, если наливать вино можно с большой высоты, пивные кружки для сидра – идеальная посуда.
  • капли напитка разбиваются о стенки посуды и дают аппетитную пену;
  • крепленый вид напитка отлично сочетается с любой рыбой и морепродуктами;
  • десертное яблочное вино более сладкое, хорошо сочетается с различными видами благородных сыров;
  • в процессе приготовления можно на втором этапе сбраживания добавлять в сусло из яблок небольшое количество грушевого или ягодного сока. Так получается совершенно новый напиток, непохожий на привычные виды сидра.

В любом случае нужно помнить, что яблочное вино имеет в своем составе определенное количество алкоголя, поэтому детям его давать нельзя.

Оцените автора материала. Статью уже оценили 1 чел.

1 Звезда 2 Звезды 3 Звезды 4 Звезды 5 Звезд 5.00 из 5. 1
19.08.2018
Теги: вино яблоки рецепты

Читайте также

 

А вы пробовали сделать яблочное вино? 3  

Оставить комментарий
  • Юрий / 19.08.18 01:36
    -
    0
    +
    Мне кажется, домашний алкоголь всегда лучше фабричного. К тому же готовим его из экологически чистого сырья, без химии и добавок. Сделал крепленый вариант по вашему рецепту – великолепный напиток получился!
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Светлана / 19.08.18 01:35
    -
    0
    +
    Отличный рецепт домашней заготовки! В этом году мои яблони просто ломятся от плодов, хватит и на варенье, и на вино. Обязательно попробую вариант с изюмом
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Вера / 19.08.18 01:33
    -
    0
    +
    Я всегда добавляю в такую заготовку немного винных дрожжей, декстроза усиливает процесс брожения, если лето было дождливым. Очень вкусный напиток получается и в меру хмельной
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору