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Кижуч в духовке: 5 рецептов сочной и вкусной рыбы

Кижуч в духовке: 5 рецептов сочной и вкусной рыбы

Кижуч — это вкусная и полезная красная рыба, из которой можно приготовить множество вкусных блюд. В этой статье мы поделимся 5 рецептами приготовления кижуча в духовке, которые помогут вам порадовать своих близких вкусным и сочным ужином.

Рыба, приготовленная в запеченном виде, получается особенно вкусной и полезной. Если вы хотите узнать, как приготовить кижуч в духовке, обязательно изучите эту статью. Клео.ру сделал для вас подборку рецептов с самыми разными ингредиентами: овощами, грибами, ароматными приправами. Среди них вы наверняка найдете вариант по вкусу и сможете удивить оригинальным блюдом членов семьи и гостей.

5 рецептов приготовления кижуча в духовке

Красная рыба – это отличный выбор как для повседневного, так и для праздничного стола. Она получается особенно сочной и ароматной, если запечь ее в духовке. Сделать это можно, используя фольгу или специальный рукав для запекания. Попробуйте и тот, и другой способ, чтобы найти вариант, который идеально удовлетворит вас по вкусовым качествам. Далее приведена подборка рецептов, которые пользуются особой популярностью среди хозяек.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Кижуч в фольге с лимоном и травами

Запечённая рыба особенно гармонично сочетается с лимонным соком и ароматными итальянскими травами. Такая комбинация обоснованно признана сбалансированной, она выигрышно подчеркивает и оттеняет вкус основного ингредиента. Чтобы рыба сохранила свою сочность, ее рекомендуется запекать в фольге.

Ингредиенты:

  • стейки кижуча – 4 шт.;
  • лимон – 1 шт.;
  • соевый соус, горчица – по 2 ст. ложки;
  • прованские травы;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • оливковое масло – 1 ст. ложка.

Приготовление:

  • Лимонный сок смешать с соевым соусом, горчицей, травами. Погрузить в смесь рыбные стейки, оставить мариноваться на 20 минут.
  • На сковородке разогреть масло и обжарить порезанные дольками чесночные зубчики. Выложить стейки, обжарить по 5 минут с каждой стороны.
  • Переложить стейки в форму для запекания, смазать маринадом, прикрыть фольгой. Запекать блюдо 15 минут при 180 градусах.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Кижуч в рукаве с овощами

Очень удачное блюдо, которое идеально впишется в диетическое меню – получается сочная рыба, запеченная в рукаве с овощами. Лук, морковь и помидоры черри станут гармоничным дополнением и одновременно аппетитным и легким гарниром. В рукаве ингредиенты равномерно дойдут до готовности. Предлагаем ознакомиться с рецептом, который подобрал для вас Клео.ру.

Ингредиенты:

  • кижуч – 350 г;
  • морковь, лимон – по 0,5 шт.;
  • помидоры черри – 4 шт.;
  • репчатый лук – 1 шт.;
  • майонез – 2 ст. ложки;
  • соль, перец – по 2 щепотки;
  • растительное масло – для смазывания формы.

Приготовление:

  • Рыбу разрезать на стейки толщиной около 1,5 см. Сбрызнуть лимонным соком, посолить, поперчить, оставить мариноваться на 20 минут.
  • Смазать стейки майонезом, выложить в рукав для запекания. Следом отправить в него порезанный полукольцами лук, измельченную кружками морковь, разрезанные на половинки черри.
  • Завязать рукав с двух сторон, выложить на противень, отправить запекаться на 40 минут при 180 градусах.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Кижуч под сливочным соусом

Если вы хотите сделать рыбу особенно нежной, запеките ее в сливках. Хотя рецепт максимально прост, в результате вы получите блюдо, характеризующееся изысканным вкусом. Для запекания рекомендуется использовать жаропрочную форму с высокими бортиками, чтобы в нее вместились все продукты.

Ингредиенты:

  • кижуч (филе) – 450 г;
  • сливки – 1 стакан;
  • тимьян – 1 веточка;
  • соль – 5 г;
  • масло – для смазывания формы.

Приготовление:

  • Порежьте рыбное филе порционными кусочками, посолите, оставьте пропитываться на 10 минут.
  • Смажьте форму маслом, переложите в нее рыбу. Вылейте сливки и положите веточку тимьяна.
  • Запекайте блюдо 30 минут при 180 градусах.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Стейк кижуча с грибами

Если вы хотите создать полноценный обед или ужин, воспользуйтесь рецептом, в котором рыбный сочный стейк сочетается с грибами. Они придадут блюду сытности, поэтому можно даже обойтись без гарнира. Попробуйте запечь продукт под сырной корочкой, результат впечатлит и не оставит равнодушными даже искушенных гурманов.

Ингредиенты:

  • кижуч (стейки) – 500 г;
  • грибы (шампиньоны или другие) – 200 г;
  • сыр – 100 г;
  • лимон – 0,5 шт.;
  • майонез – 1 ст. ложка;
  • масло – для смазывания формы;
  • соль, специи.

Приготовление:

  • Замаринуйте стейки в соли, специях, лимонном соке на 15 мин. Переложите рыбные куски в форму, смазанную маслом.
  • Грибы порежьте пластинами и слегка обжарьте, после выложите на рыбу. Сверху потрите сыр.
  • Запекайте стейки 20-30 минут при 180 градусах.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Кижуч, запечённый с картофелем

Можно приготовить рыбу одновременно с гарниром. Получится пикантное блюдо на ужин. Предлагаем сделать классический вариант – запечь стейки с картошкой. Чтобы овощи быстрее дошли до готовности, их нарезают соломкой.

Ингредиенты:

  • кижуч (стейки) – 300 г;
  • картошка – 3 шт.;
  • лук, морковь – по 1 шт.;
  • овощная приправа, соль – по 2 щепотки;
  • тимьян – 2 веточки;
  • сливочное и растительное масло – по 20 г.

Приготовление:

  • Порезать картошку и морковь соломкой, лук полукольцами. Посыпать овощи приправой и солью, выложить в фольгу, свернутую лодочкой и смазанную растительным маслом.
  • Сверху выложить рыбные стейки, тимьян и кусочки сливочного масла.
  • Завернуть края лодочки, поместить ее в форму для запекания, готовить 30 минут при 180 градусах.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Советы по приготовлению

Как начинающих, так и опытных хозяек интересуют нюансы, которые пригодятся при готовке рыбы. Клео.ру советует придерживаться следующих рекомендаций:

  • Самый простой вариант – взять для приготовления уже готовые стейки. Если у вас целая тушка, необходимо ее предварительно подготовить – промыть и снять кожу. Шкурку постепенно отделяют от филе ножом, который должен быть очень острым, хорошо заточенным. Именно благодаря этому филе не повредится, будет выглядеть красиво и эстетично.
  • Для приготовления можно использовать как свежую, так и замороженную рыбу. Если вы используете последний вариант, важно правильно ее разморозить. Для этого рыбу оставляют оттаивать на нижней полке холодильника. Благодаря тому, что процесс будет происходить постепенно, кижуч не утратит свои вкусовые качества.
  • Кижуч достигнет особенно гармоничного вкуса, если его предварительно замариновать. Классический способ – сделать это в соли, перце и лимонном соке. По желанию можно добавить итальянские травы. Маринование не займет много времени, для этого потребуется всего 15-20 минут.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Теперь вы знаете, как приготовить кижуч в духовке, чтобы он получился сочным, аппетитным и ароматным. Подберите для рыбы дополнительные ингредиенты по своему усмотрению: грибы или разнообразные овощи. В результате вы сможете создать диетическое, но при этом сытное и питательное блюдо.

5 февраля 2024, 14:35
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Татьяна Веселова

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