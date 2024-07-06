Как приготовить малосольные кабачки быстро и вкусно

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Высокий мужчина постоянно прятался от камер: спутника Орбакайте в Израиле разоблачилиВысокий мужчина постоянно прятался от камер: спутника Орбакайте в Израиле разоблачили Униженная Решетова признала свою ошибку после слов Алсу: "Я недооценивала" Униженная Решетова признала свою ошибку после слов Алсу: "Я недооценивала" В семье Пугачевой стряслась новая беда: Алла бьет тревогу и спасает внуковВ семье Пугачевой стряслась новая беда: Алла бьет тревогу и спасает внуков Мужчина спешно вывез затравленную Решетову за границу: муж Алсу спасает от позора?Мужчина спешно вывез затравленную Решетову за границу: муж Алсу спасает от позора?

Лента новостей

Суббота 6 июля

09:18Как приготовить малосольные кабачки быстро и вкусно 09:00Врач назвал продукты, которые опасно есть летом: в списке любимые блюда многих россиян 04:00Названа самая удачная разница в возрасте между мужем и женой: проверьте свою пару 01:00Три мужских имени обладатели которых чаще других ходят налево: проверь своего 22:16Оскандалившегося Валерия Меладзе призвали к извинениям перед россиянами 21:54Гороскоп для женщины Девы на сентябрь 2024 года 20:40Жуткий вид: в Сеть просочилось фото избитого Милохина 18:00Семенович избавилась от соперницы и победила в схватке за мужчину: теперь развод 16:51Кыстыбый с картошкой по-татарски: простой рецепт вкусного блюда 16:30Гордон готовится растоптать обнаглевшую Решетову: "Грязное белье увидят все!" 15:13Гороскоп на сентябрь 2024 года для женщины Лев 14:30Интимные подробности скрывавшей личную жизнь Чеховой выплыли наружу: мужчин не пересчитать 13:30Кудрявцева публично набросилась на онкобольного Кушанашвили: "Не беси меня!" 13:03Любишь маму или папу? Решивший притащить детей в суд Прилучный показал свое истинное лицо 11:30Снова убегает: стало известно о спешном переезде Пугачевой под охрану 10:30Стало известно имя нового бойфренда Бузовой: удивлены даже близкие 09:13Первая помощь при пищевом отравлении: что делать и как избежать осложнений 08:44Вот почему Хаматову на самом деле погнали из Рижского театра: скрывать больше нет смысла 05:00Диета при варикозе: вот какие продукты помогут сохранить красоту ног 01:00Сверхъестественные силы: Киркоров в ужасе сообщил о мистических существах в доме 23:0464-летнего Сергея Мазаева срочно доставили в реанимацию перед концертом 20:53"Цена назначена": Плющенко заявил о готовности к противостоянию с Ягудиным 18:00Врачи нашли у Розы Сябитовой неизлечимое заболевание: до конца жизни будет на лекарствах 16:30Рассвирепевшая Боня публично унизила своего бывшего: выдала все грязные подробности 14:30Старого Отара больше нет: поклонников онкобольного Кушанашвили шокировали кадры из больницы 13:30Появились новости о разводе Пугачевой с молодым мужем: "Она - инициатор" 12:30Жена Тарасова оказалась замешана в скандале с разводом Алсу: Костенко не смогла промолчать 10:29Состояние Светланы Светличной ухудшилось: медики подозревают рак 08:46Побывавшая на Алтае Бородина загадила природу: кругом мусор и "кучки" под каждым кустом 07:37Гороскоп на сентябрь 2024 года для женщины Рак 06:17Денежное дерево: уход в домашних условиях 04:02Что с лицом 53-летней Кристины Орбакайте: скрывать больше нет смысла 01:06Старинный рецепт настоящего домашнего кваса: сколько ни делай, всегда мало 23:33Гороскоп для женщины Близнецы на сентябрь 2024 года 22:14У SHAMAN'a серьезные проблемы со здоровьем: знали немногие 20:41"Пожалуйста, помогите": обосновавшаяся в США Машкова обратилась к ФСБ России 19:04Аниту Цой призвали отречься от России 18:00Названо новое место работы экономящей на одежде Брежневой: больше не поет 16:30"Я влюбилась": родившая без мужа сестра Фриске сообщила о переменах в жизни 14:30Отчаявшаяся родить молодому мужу Буланова решилась на крайние меры: "Чужих детей не бывает" 13:30Раскрыто содержание заявления, поданного Решетовой в полицию: такого не ожидала даже Алсу 12:30Законная жена любовника Семенович в слезах обратилась к народу: "Отберет у меня сына" 10:30Мужчина спешно вывез затравленную Решетову за границу: муж Алсу спасает от позора? 08:53В семье Пугачевой стряслась новая беда: Алла бьет тревогу и спасает внуков 06:35Школа за несколько миллионов: обнародована шокирующая стоимость обучения дочерей Хилькевич 03:12Галустян из "забавного пухлячка" превратился в настоящего мачо: вот как сейчас выглядит шоумен 02:13Полезные свойства и противопоказания подорожника: что нужно знать 00:06Эксперт назвал продукты, провоцирующие рак: в перечне любимая у россиян еда 22:00Не видать Агате алиментов: счастливый Прилучный с женой сделал заявление о беременности 21:11Решетова намерена идти в полицию из-за слов Алсу
1370
800
true

Как приготовить малосольные кабачки быстро и вкусно

Как приготовить малосольные кабачки быстро и вкусно

Как быстро приготовить малосольные кабачки. Пошаговый рецепт и советы по приготовлению.

Отличным вариантом летней закуски станут малосольные кабачки быстрого приготовления. Такое пикантное блюдо можно создать очень простым способом в рекордные сроки. Заготовки гармонично сочетаются с шашлыками или другими мясными блюдами, а также запеченными или приготовленными на гриле овощами, к примеру, с картофелем. Клео.ру предлагает вам ознакомиться с оригинальным рецептом, который с легкостью освоит даже новичок в кулинарном деле.

Ингредиенты

Набор продуктов, необходимых для приготовления аппетитного блюда, максимально прост. Помимо основного компонента – кабачков, понадобится свежая зелень, идеальным решением станет укроп. Еще одна составляющая – чеснок, делающий вкус кабачков более выраженным. Итак, Клео.ру предлагает приготовить малосольные кабачки с использованием таких ингредиентов:

  • кабачки – 2 штуки;
  • укроп – 4 веточки;
  • чеснок – 5 зубчиков;
  • сахар, соль – по 1 ч. ложке;
  • лавровый лист – 5 штук;
  • уксус – 2 ст. ложки;
  • перец душистый горошком, чёрный перец горошком – по 1,5 ч. ложки;
  • гвоздика – несколько штук.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Пошаговый рецепт

Чтобы рецепт малосольных кабачков получился максимально удачным, важно придерживаться определенной последовательности действий. Приготовление не займет особой труда, блюдо создается очень быстро, после подготовки ингредиентов процесс маринования займет всего лишь три часа. Клео.ру советует вам взять на вооружение такой оригинальный рецепт:

  • Нарежьте овощи кружками желаемой толщины.
  • Измельчите чеснок тонкими пластинками или пропустите его через пресс.
  • Укроп мелко порубите.
  • Все продукты, включая соль, поместите в пластиковый контейнер, прикройте крышкой. Хорошо встряхните его, чтобы все компоненты перемешались между собой и равномерно распределились.
  • Отправьте малосольные кабачки мариноваться в холодильник минимум на три часа.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Советы по приготовлению

Если вы хотите понять, как приготовить малосольные кабачки, чтобы они получились особенно ароматными, вкусными и аппетитными, стоит соблюдать определенные моменты в процессе готовки.

  • Во время нарезания кабачков на кружки вы можете варьировать их толщину по собственному усмотрению. Чем тоньше будут заготовки, тем быстрее пройдет процесс маринования. При этом длительность выдерживания кабачковой нарезки в маринаде будет влиять на насыщенность их вкуса. Чем дольше вы будете их настаивать, тем более яркой и пикантной будет закуска.
  • В процессе маринования контейнер рекомендуется периодически доставать из холодильника и встряхивать. Благодаря этому все заготовки будут равномерно задействоваться.
  • Количество приправ можно варьировать по собственному желанию. Если вам нравится более острый и насыщенный привкус, вы можете взять больше уксуса и чеснока.
  • По желанию для маринования вместо пластикового контейнера можно взять плотный полиэтиленовый пакет.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Теперь вы знаете о тонкостях быстрого приготовления малосольных кабачков. Обязательно попробуйте сделать эту закуску, и вы будете регулярно наслаждаться ею в летний сезон овощей. Блюдо можно будет употреблять как самостоятельную закуску, так и сочетать ее с другими овощами, мясом или рыбой.

6 июля 2024, 09:18
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Татьяна Веселова

Кыстыбый с картошкой по-татарски: простой рецепт вкусного блюда

Кыстыбый с картошкой по-татарски: простой рецепт вкусного блюда
В статье вы узнаете, как приготовить кыстыбый с картошкой по-татарски. Пошаговый рецепт с фото и советы по приготовлению.

Старинный рецепт настоящего домашнего кваса: сколько ни делай, всегда мало

Старинный рецепт настоящего домашнего кваса: сколько ни делай, всегда мало
Такой напиток хорошо утоляет жажду в жару.

Как приготовить оладьи из кабачков: быстро и вкусно

Как приготовить оладьи из кабачков: быстро и вкусно
Как быстро и вкусно приготовить оладьи из кабачков. Пошаговый рецепт с фото и полезные советы.

Как приготовить заливной пирог с луком и яйцом на кефире

Как приготовить заливной пирог с луком и яйцом на кефире
Узнайте, как приготовить вкусный заливной пирог с луком и яйцом. Пошаговый рецепт и советы по приготовлению.

Как приготовить варенье из клубники на зиму с целыми ягодами

Как приготовить варенье из клубники на зиму с целыми ягодами
Узнайте, как приготовить вкусное варенье из клубники на зиму с целыми ягодами.

Как приготовить домашний квас на ржаной закваске

Как приготовить домашний квас на ржаной закваске
Узнайте, как приготовить вкусный домашний квас на ржаной закваске. В статье вы найдете пошаговый рецепт, полезные советы и секреты приготовления настоящего домашнего кваса.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева