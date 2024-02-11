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Жареная говяжья печень с луком на сковороде: рецепт

Жареная говяжья печень с луком на сковороде: рецепт

В этой статье мы поделимся простым и вкусным рецептом говяжьей печени с луком на сковороде.

Субпродукты стоит обязательно включать в меню, чтобы обогатить рацион полезными веществами. Одним из самых удачных решений считается говяжья печень с луком на сковороде. Соблюдая определенные тонкости ее приготовления, вы сделаете ее очень сочной и аппетитной. Этот продукт содержит в своем составе много железа, поэтому незаменим для людей, страдающих от низкого гемоглобина. Кроме того, регулярно употребляя печень, вы сможете повысить свой иммунитет, придать здоровый блеск волосам и улучшить состояние ногтей. Обязательно попробуйте рецепт, который для вас предлагает Клео.ру, и вы будете возвращаться к нему время от времени.

Ингредиенты

Говяжья печень с луком получится очень мягкой и сочной, если ее предварительно вымочить в молоке. Это обязательно стоит учесть, когда вы составляете перечень компонентов, необходимых для рецепта. Набор дополнительных продуктов максимально простой и с легкостью отыщется в вашем холодильнике. Итак, для приготовления блюда вам потребуется такой список ингредиентов:

  • говяжья печень – 700 г;
  • лук – 1 шт.;
  • мука – 4 ст. ложки;
  • молоко – 300 мл;
  • масло (рафинированное) – 5 ст. ложек;
  • перец;
  • соль.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Пошаговый рецепт

Соблюдая определенную последовательность действий, вы получите невероятно вкусное блюдо. Клео.ру предлагает вам воспользоваться следующим рецептом:

  • Промойте предварительно размороженную или свежую печень, удалите с нее прожилки и пленку.
  • Нарежьте субпродукт небольшими кусочками толщиной около 1 см. Залейте их молоком, оставьте на 30 минут. После слейте жидкость, а печень обсушите бумажными полотенцами.
  • Смешайте муку с перцем и солью, обваляйте в смеси кусочки печени и обжарьте на хорошо прогретой сковородке с маслом около 5 минут с каждой стороны.
  • Лук порежьте полукольцами и обжарьте отдельно. После перемешайте его с печенью.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Советы по приготовлению говяжьей печени

Если хотите узнать, как приготовить печень, чтобы она наверняка получилась сочной и аппетитной, учитывайте некоторые нюансы при готовке. Клео.ру советует вам придерживаться следующих рекомендаций:

  • Самый лучший вариант – берите для приготовления свежие субпродукты. Если вы используете замороженную печень, ее необходимо правильно разморозить. Для этого выдержите ее в холодильнике, чтобы она постепенно оттаивала. Если разморозить ее резко, ткани субпродукта разорвутся, и при обжаривании он получится сухим.
  • Многие кулинары советуют предварительно замачивать печень в молоке. Если хотите, можете пропустить этот этап, но все же лучше не отказываться от этого процесса. Дело в том, что молоко способствует тому, что из печени уходит горечь.
  • Субпродукты, запанированные в муке, получаются более сочными, чем без панировки. Это обусловлено тем, что благодаря оболочке в кусочках печени «запечатываются» соки.
  • Для многих нарезание лука – весьма неприятный процесс. Раздражения слизистой оболочки глаз удастся избежать, если смочить водой луковицу и нож.
  • Для обжаривания продуктов лучше всего взять сковородку с антипригарным покрытием. На обжаривание кусочков печени с каждой стороны отводите не более 5 минут. Это необходимо, чтобы сохранить сочность субпродукта и не пересушить его.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Теперь вы знаете рецепт, с помощью которого говяжья печень с луком на сковороде выходит очень вкусной и сохраняет свою сочность. Обязательно попробуйте приготовить это блюдо. Мы уверены, что, попробовав его один раз, вы будете постоянно включать субпродукты в свой рацион.

11 февраля 2024, 20:31
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Татьяна Веселова

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