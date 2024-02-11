Жареная говяжья печень с луком на сковороде: рецепт

Субпродукты стоит обязательно включать в меню, чтобы обогатить рацион полезными веществами. Одним из самых удачных решений считается говяжья печень с луком на сковороде. Соблюдая определенные тонкости ее приготовления, вы сделаете ее очень сочной и аппетитной. Этот продукт содержит в своем составе много железа, поэтому незаменим для людей, страдающих от низкого гемоглобина. Кроме того, регулярно употребляя печень, вы сможете повысить свой иммунитет, придать здоровый блеск волосам и улучшить состояние ногтей. Обязательно попробуйте рецепт, который для вас предлагает Клео.ру, и вы будете возвращаться к нему время от времени.

Ингредиенты

Говяжья печень с луком получится очень мягкой и сочной, если ее предварительно вымочить в молоке. Это обязательно стоит учесть, когда вы составляете перечень компонентов, необходимых для рецепта. Набор дополнительных продуктов максимально простой и с легкостью отыщется в вашем холодильнике. Итак, для приготовления блюда вам потребуется такой список ингредиентов:

говяжья печень – 700 г;

лук – 1 шт.;

мука – 4 ст. ложки;

молоко – 300 мл;

масло (рафинированное) – 5 ст. ложек;

перец;

соль.





Пошаговый рецепт

Соблюдая определенную последовательность действий, вы получите невероятно вкусное блюдо. Клео.ру предлагает вам воспользоваться следующим рецептом:

Промойте предварительно размороженную или свежую печень, удалите с нее прожилки и пленку.

Нарежьте субпродукт небольшими кусочками толщиной около 1 см. Залейте их молоком, оставьте на 30 минут. После слейте жидкость, а печень обсушите бумажными полотенцами.

Смешайте муку с перцем и солью, обваляйте в смеси кусочки печени и обжарьте на хорошо прогретой сковородке с маслом около 5 минут с каждой стороны.

Лук порежьте полукольцами и обжарьте отдельно. После перемешайте его с печенью.





Советы по приготовлению говяжьей печени

Если хотите узнать, как приготовить печень, чтобы она наверняка получилась сочной и аппетитной, учитывайте некоторые нюансы при готовке. Клео.ру советует вам придерживаться следующих рекомендаций:

Самый лучший вариант – берите для приготовления свежие субпродукты. Если вы используете замороженную печень, ее необходимо правильно разморозить. Для этого выдержите ее в холодильнике, чтобы она постепенно оттаивала. Если разморозить ее резко, ткани субпродукта разорвутся, и при обжаривании он получится сухим.

Многие кулинары советуют предварительно замачивать печень в молоке. Если хотите, можете пропустить этот этап, но все же лучше не отказываться от этого процесса. Дело в том, что молоко способствует тому, что из печени уходит горечь.

Субпродукты, запанированные в муке, получаются более сочными, чем без панировки. Это обусловлено тем, что благодаря оболочке в кусочках печени «запечатываются» соки.

Для многих нарезание лука – весьма неприятный процесс. Раздражения слизистой оболочки глаз удастся избежать, если смочить водой луковицу и нож.

Для обжаривания продуктов лучше всего взять сковородку с антипригарным покрытием. На обжаривание кусочков печени с каждой стороны отводите не более 5 минут. Это необходимо, чтобы сохранить сочность субпродукта и не пересушить его.





Подведем итог

Теперь вы знаете рецепт, с помощью которого говяжья печень с луком на сковороде выходит очень вкусной и сохраняет свою сочность. Обязательно попробуйте приготовить это блюдо. Мы уверены, что, попробовав его один раз, вы будете постоянно включать субпродукты в свой рацион.