Аджика из помидоров и чеснока без варки: простой рецепт

В сезон овощей многие хозяйки озабочены тем, чтобы сделать вкусные заготовки на зиму. При этом рецепты, в которых продукты не проходят термической обработки, пользуются особой популярностью благодаря простоте в приготовлении и экономии времени. Одним из таких вариантов является аджика из помидоров и чеснока, которая делается без варки. Несмотря на такой способ готовки острый соус будет отлично храниться всю зиму при соблюдении определенных условий. В этой статье Клео.ру предлагает вашему вниманию простой рецепт, который отнимет у вас минимум усилий.

Ингредиенты для аджики из помидоров и чеснока

Удачно подобранный набор компонентов – залог создания действительно вкусного и пикантного соуса. Чтобы аджика приобрела характерную остроту, ее обязательным атрибутом является острый красный перец. Также в состав включают болгарскую разновидность овоща, которая разбавит горечь предыдущего и придаст необходимый вкусовой баланс. Остальные компоненты традиционны для данного соуса – томаты, чеснок и соль.

Ингредиенты в этом рецепте аджики без варки предлагаются в следующих пропорциях, которые учитываются в уже очищенном виде:

помидоры – 1 кг;

острый красный перец – 100-150 г;

болгарский перец (красный) – 500 г;

чеснок – 100 г;

соль – 1 ст. ложка.





Пошаговый рецепт приготовления

Процесс создания острого соуса достаточно прост и не займет много времени. Рецепт сырой аджики состоит из пошаговых действий, простых и понятных даже для новичка. Чтобы получить ожидаемый результат, нужно придерживаться таких шагов:

Порежьте все овощи кусочками и пропустите через мясорубку.

Добавьте к овощной массе соль и тщательно перемешайте.

Прикройте емкость, выдерживайте при комнатной температуре на протяжении суток. Не забудьте перемешать массу за это время несколько раз.

Разложите соус по стерилизованным банкам, плотно закройте крышками. После этого отправьте аджику из свежих помидоров на хранение в холодильник.





Полезные советы

Если вы хотите знать, как приготовить аджику без варки, чтобы она получилась гарантированно очень вкусной и пикантной, будет не лишним учитывать определенные тонкости готовки. Так, Клео.ру рекомендует обратить внимание на следующие моменты:

Выбор качественных ингредиентов – залог успеха. Основу аджики составляют томаты, которые обязательно нужно брать спелые и мясистые, достаточно крупные. Такие разновидности помидоров как «сливка» не подойдут, поскольку они не дадут достаточное количество сока.

В процессе настаивания аджики нужно следить за состоянием овощной массы. Как только на ее поверхности перестанет образовываться пенка, процесс можно считать завершенным.

Соус, который будет храниться в сыром виде, обязательно нужно держать в хорошо простерилизованных банках. Для этого процесса можно выбрать любой подходящий для вас способ – в духовке, мультиварке, микроволновке. Главное, чтобы емкости были чистыми и сухими перед тем, как вы будете раскладывать в них соус. Также уделите внимание стерилизации крышек, которые будет достаточно прокипятить на протяжении 15-20 минут. Емкости с содержимым нужно закрывать плотно и герметично.





Подведем итог

Аджику из помидоров и чеснока без варки можно приготовить очень просто, уделив основное внимание подготовке и смешиванию ингредиентов. Несмотря на простоту создания, сырой соус нисколько не уступает по вкусовым качествам варианту, прошедшему термическую обработку, зато выигрывает по полезности.