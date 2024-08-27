Аджика из помидоров и чеснока без варки: простой рецепт

Узнайте, как легко и быстро приготовить аджику из помидоров и чеснока без варки. Простой рецепт с минимальными ингредиентами.
В сезон овощей многие хозяйки озабочены тем, чтобы сделать вкусные заготовки на зиму. При этом рецепты, в которых продукты не проходят термической обработки, пользуются особой популярностью благодаря простоте в приготовлении и экономии времени. Одним из таких вариантов является аджика из помидоров и чеснока, которая делается без варки. Несмотря на такой способ готовки острый соус будет отлично храниться всю зиму при соблюдении определенных условий. В этой статье Клео.ру предлагает вашему вниманию простой рецепт, который отнимет у вас минимум усилий.
Ингредиенты для аджики из помидоров и чеснока
Удачно подобранный набор компонентов – залог создания действительно вкусного и пикантного соуса. Чтобы аджика приобрела характерную остроту, ее обязательным атрибутом является острый красный перец. Также в состав включают болгарскую разновидность овоща, которая разбавит горечь предыдущего и придаст необходимый вкусовой баланс. Остальные компоненты традиционны для данного соуса – томаты, чеснок и соль.
Ингредиенты в этом рецепте аджики без варки предлагаются в следующих пропорциях, которые учитываются в уже очищенном виде:
- помидоры – 1 кг;
- острый красный перец – 100-150 г;
- болгарский перец (красный) – 500 г;
- чеснок – 100 г;
- соль – 1 ст. ложка.
Пошаговый рецепт приготовления
Процесс создания острого соуса достаточно прост и не займет много времени. Рецепт сырой аджики состоит из пошаговых действий, простых и понятных даже для новичка. Чтобы получить ожидаемый результат, нужно придерживаться таких шагов:
- Порежьте все овощи кусочками и пропустите через мясорубку.
- Добавьте к овощной массе соль и тщательно перемешайте.
- Прикройте емкость, выдерживайте при комнатной температуре на протяжении суток. Не забудьте перемешать массу за это время несколько раз.
- Разложите соус по стерилизованным банкам, плотно закройте крышками. После этого отправьте аджику из свежих помидоров на хранение в холодильник.
Полезные советы
Если вы хотите знать, как приготовить аджику без варки, чтобы она получилась гарантированно очень вкусной и пикантной, будет не лишним учитывать определенные тонкости готовки. Так, Клео.ру рекомендует обратить внимание на следующие моменты:
- Выбор качественных ингредиентов – залог успеха. Основу аджики составляют томаты, которые обязательно нужно брать спелые и мясистые, достаточно крупные. Такие разновидности помидоров как «сливка» не подойдут, поскольку они не дадут достаточное количество сока.
- В процессе настаивания аджики нужно следить за состоянием овощной массы. Как только на ее поверхности перестанет образовываться пенка, процесс можно считать завершенным.
- Соус, который будет храниться в сыром виде, обязательно нужно держать в хорошо простерилизованных банках. Для этого процесса можно выбрать любой подходящий для вас способ – в духовке, мультиварке, микроволновке. Главное, чтобы емкости были чистыми и сухими перед тем, как вы будете раскладывать в них соус. Также уделите внимание стерилизации крышек, которые будет достаточно прокипятить на протяжении 15-20 минут. Емкости с содержимым нужно закрывать плотно и герметично.
Подведем итог
Аджику из помидоров и чеснока без варки можно приготовить очень просто, уделив основное внимание подготовке и смешиванию ингредиентов. Несмотря на простоту создания, сырой соус нисколько не уступает по вкусовым качествам варианту, прошедшему термическую обработку, зато выигрывает по полезности.