Вне шаблонов: 6 идей для нетипичного пикника

Давайте превратим отдых на природе с вкусной едой и напитками в одно из самых ярких воспоминаний в жизни! Предлагаем вам несколько идей для действительно интересного пикника.





Идея №1. Пикник может быть тематическим!

Возьмите с собой виниловый проигрыватель, наденьте одежду, соответствующую стилю середины прошлого века, приготовьте блюда по старинным рецептам – и вот вы готовы к ретро-пикнику! Не в восторге от 50-х? Тогда предлагаем каждому участнику посиделок принести блюдо, характерное для других стран мира. Пикник-путешествие должен пройти на "ура"! Но можно капнуть еще глубже: как вам литературный пикник? Все блюда и напитки должны быть связаны с известными произведениями литературы.

Идея №2. Устроим мастер-класс!

Приготовьте что-нибудь, что потребует участия гостей. Например, научите(сь) делать суши, роллы или другие заграничные блюда повышенной сложности. Каждый может создать отдельную порцию. Позже обменяйтесь готовыми порциями и оцените качество блюда.

Идея №3. Квест, квест, квест!

Гости пришли поесть на природе? Обрадуйте их поиском "сокровищ". Придумайте для них серию загадок и головоломок, которые помогут найти еду. Можно создать целый маршрут с заданиями, где каждая точка – новое блюдо. Весело и вкусно!

Идея №4. А может, дегустация?

Предлагаем вам сравнить разные сорта чая или кофе на свежем воздухе или оценить домашние настойки и наливки. А давайте еще интереснее – слепая дегустация! Завяжите глаза и отведайте экзотические фрукты. Попробуйте угадать, что перед вами.





Идея №5. Для полуночников

Зачем устраивать пикник днем или вечером? Дождитесь наступления ночи и организуйте по-настоящему незабываемое событие. Если вы собираетесь за городом, возьмите с собой телескоп и насладитесь видом звезд. Можно организовать просмотр фильма под открытым небом или приготовить блюда на гриле при свете фонарей. Может, некоторые действия не покажутся необычными, но атмосфера ночи придаст мероприятию особое очарование.

Идея №6. Э-э-э-эксперименты!

Устройте пикник в необычном месте: например, на крыше дома или в лодке. Приготовьте блюда только из диких трав и ягод, предварительно изучив, что можно есть. Надоел шум и хотите тотальной тишины? Организуйте "молчаливый пикник", где все будут общаться только жестами и мимикой.





Главное в пикнике – это, конечно, хорошая компания и позитивное настроение. Экспериментируйте, наслаждайтесь времяпрепровождением и помните о безопасности и уважении к окружающей среде. Приятного вам отдыха!