Для тех, кто очень проголодался: 3 сытных блюда, которые вы приготовите за 15 минут

Когда голод неожиданно подкрался, а времени на готовку совсем нет, важно иметь в запасе несколько быстрых и сытных рецептов. В такие моменты особенно ценятся блюда, которые можно приготовить за считанные минуты и которые при этом не уступают по вкусу. Вот три варианта, которые спасут ваш обед или ужин, и помогут сдержать внезапное чувство голода.



Паста с чесноком и сыром





Ингредиенты:

Паста (спагетти или фетучини) – 200 г

Чеснок – 2-3 зубчика

Оливковое масло – 2 ст. л.

Сливки (10-20%) – 100 мл

Пармезан или другой твёрдый сыр – 50 г

Соль, перец – по вкусу

Зелень (петрушка или базилик) – для украшения

Приготовление:

Эта итальянская классика не требует много времени и ингредиентов. Пока варится паста, приготовьте соус: обжарьте несколько зубчиков чеснока на оливковом масле, добавьте немного сливок, соли и перца. Как только паста готова, слейте воду и перемешайте с чесночным соусом. Добавьте щедрую порцию тертого сыра (например, пармезана) и немного зелени для украшения. Вкусно, ароматно и готово за 15 минут!

КБЖУ на порцию: 450 ккал, 15 г белка, 18 г жиров, 52 г углеводов.

Сытный омлет с овощами





Ингредиенты:

Яйца – 3 шт.

Болгарский перец – 1 шт.

Помидоры – 1 шт.

Шпинат – горсть свежих листьев

Сыр (по желанию) – 30 г

Ветчина (по желанию) – 50 г

Растительное масло – 1 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Ржаной хлеб – 1-2 ломтика

Приготовление:

Когда совсем нет времени, омлет – это спасение. Просто взбейте яйца с солью и перцем, добавьте нарезанные овощи (например, болгарский перец, помидоры, шпинат) и вылейте все на разогретую сковороду с небольшим количеством масла. Омлет обжаривается с двух сторон всего за несколько минут. Для большей сытости можно добавить кусочки сыра или ветчины. Подайте с ломтиком ржаного хлеба, и полноценный обед готов.

КБЖУ на порцию: 300 ккал, 20 г белка, 22 г жиров, 4 г углеводов.

Быстрый куриный салат





Ингредиенты:

Куриная грудка – 150-200 г

Огурцы – 1 шт.

Помидоры – 1-2 шт.

Листья салата – горсть

Йогурт или сметана (для соуса) – 2 ст. л.

Любимые специи для курицы – по вкусу

Цельнозерновой хлеб – 1 ломтик

Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

Если хочется чего-то легкого, но сытного, этот салат – то, что нужно. Возьмите куриную грудку, нарежьте ее тонкими полосками и быстро обжарьте на сильном огне с любимыми специями. Пока готовится курица, нарежьте свежие овощи (огурцы, помидоры, листья салата) и приготовьте легкий соус на основе йогурта или сметаны. Смешайте все ингредиенты и подайте салат с ломтиком цельнозернового хлеба. Это блюдо отлично насытит и не отнимет много времени.

КБЖУ на порцию: 350 ккал, 30 г белка, 15 г жиров, 20 г углеводов.

Ранее мы делились рецептами завтраков для сбалансированного начала дня.