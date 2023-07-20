Холодные супы на лето: свекольник, окрошка, гаспачо, ботвинья и другие

Отличным выбором для жаркого периода или в тех случаях, когда хочется чего-то освежающего, станут холодные супы на лето. Блюда создают по оригинальным рецептам на основе минеральной воды, кваса, кефира. В состав входят разнообразные овощи и приправы, придающие супам пикантный привкус.

Популярные типы холодных супов

В зависимости от кулинарных предпочтений и доступных ингредиентов, вы можете экспериментировать и создавать свои собственные варианты холодных супов. Хозяйки могут взять на вооружение следующие варианты первых блюд:

Гаспачо – испанский суп, который обычно приготавливается из свежих помидоров, огурцов, перца, лука, чеснока и хлеба, с добавлением оливкового масла, уксуса и специй. Гаспачо подается холодным и имеет освежающий вкус.

Окрошка – русский холодный суп, который готовится на основе кваса, кефира или йогурта. К нему добавляются свежие овощи, такие как огурцы, редис, зелень, зеленый горошек, отварное мясо или колбаса. Окрошка подается со сметаной, хреном или горчицей.

Летний борщ – вариант традиционного русского первого блюда, который готовится без нагревания. Он состоит из свежих овощей, таких как свекла, морковь, огурцы, зелень, и кислого молока или йогурта. Летний борщ обладает ярким цветом и освежающим вкусом.

Холодный огуречный суп – вариант, приготовленный на основе свежих огурцов, йогурта или сметаны, зелени и специй. Он имеет легкий и освежающий вкус, идеально подходит для жаркой погоды.

Авокадовый суп готовится из спелых авокадо, огурцов, лайма, кинзы и других ингредиентов. Он имеет нежную текстуру и кремовый вкус, богат антиоксидантами и полезными жирами.

Свекольник – еще один тип холодного супа для летней кухни, который изначально пришел из русской кухни. Он приготавливается на основе свеклы, которая придает блюду ярко-красный цвет и особый вкус. Свекольник имеет освежающий и нежный вкус с легкой кислинкой, который создают с помощью добавления кислого молока или сметаны.

Ботвинья – популярный холодный суп, который готовится из молодых свекольных листьев и их стеблей, называемых ботвой. Он обладает освежающим вкусом и ярко-красным цветом.

Зеленые щи – это традиционное русское блюдо, которое готовится из молодых листьев различных зеленых овощей, таких как шпинат, укроп, петрушка, крапива. Это особенный вид щей, который характеризуется свежим вкусом и ярко-зеленым цветом.

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Рецепты холодных супов

Разнообразные ингредиенты служат основой для создания оригинальных первых блюд. Станут находкой летние рецепты, предполагающие последовательность определенных действий:

Для приготовления свекольника свеклу обычно варят или запекают до мягкости, затем охлаждают и нарезают. К свекле добавляют остальные ингредиенты, такие как отварное яйцо, свежие огурцы, картофель, лук, зелень и кислое молоко или сметану для придания кремовой текстуры. Суп обычно подают с укропом или петрушкой.

Для приготовления ботвиньи свекольную ботву отделяют от корней и нарезают на небольшие кусочки. Затем она варится вместе с другими овощами, такими как морковь, картофель, лук и зелень. В конце добавляют кислое молоко или сметану для создания нежной текстуры и придания легкой кислинки. Ботвинья может быть подана как самостоятельное блюдо или в сочетании с кашей или хлебом. Традиционно ботвинья подается с добавлением кваса или соленых огурцов для создания интересной вкусовой гармонии.

Гаспачо – это традиционное испанское блюдо, представляющее собой холодный суп из свежих овощей. Основными ингредиентами гаспачо являются помидоры, огурцы, перец, лук, чеснок и оливковое масло. Овощи мелко нарезаются, смешиваются и обычно пюрируются до состояния пасты или смеси. Гаспачо подается холодным и может быть подкислен лимонным соком или уксусом, а также приправлен солью, перцем и травами.

Окрошка создается на основе кваса или кефира. Основными ингредиентами являются свежие овощи, такие как огурцы, редис, зеленый лук, репчатый лук и отварное яйцо. Они нарезаются мелкими кубиками. Кроме того, в окрошку добавляются вареная картошка, отварное мясо (обычно говядина или курица) и зелень, такая как укроп, петрушка или мята.

Процесс приготовления холодного борща может варьироваться в зависимости от предпочтений и рецепта, но обычно включает следующие шаги:

Свеклу отварите до готовности в подсоленной воде. Затем остудите, очистите и нарежьте ее кубиками или натрите на крупной терке. Огурцы, помидоры и зеленый лук нарежьте мелкими кубиками. В большую миску или супницу положите нарезанные овощи. Добавьте квас или кефир в соответствии с вашим вкусом и предпочтениями. Обычно используют около 500 мл. Перемешайте овощи, чтобы все хорошо соединилось. По желанию можно добавить соль, перец и другие приправы по вкусу. Охладите борщ в холодильнике в течение нескольких часов. Перед подачей можно украсить холодный борщ зеленью, кусочками огурца или кружочками свежего лимона.

Сервировка и подача холодных супов

Вариант того, как подать первое блюдо на стол, может изменяться в зависимости от предпочтений и стиля сервировки. Общие рекомендации заключаются в следующем:

Подача. Холодные супы подаются в тарелках или мисках, которые могут быть глубокими или широкими, в зависимости от индивидуальных предпочтений.

Оформление. Холодные супы часто украшают свежей зеленью, такой как укроп, петрушка, мята или базилик. При использовании овощей в супе вы можете добавить некоторые из них в виде декоративной нарезки или кубиков на поверхность супа.

Дополнительные ингредиенты. Некоторые холодные супы, например, борщ, могут быть поданы с компонентами, которые гости могут добавлять по своему вкусу. Это могут быть вареные яйца, нарезанная зелень, кубики огурцов или помидоров, кружочки лимона и сметана.

Температура. Убедитесь, что супы охлаждены перед подачей. Лучше всего предварительно выдержать их в холодильнике, чтобы сохранить освежающий эффект. Можно также охладить посуду, в которой будет подаваться суп.

Холодные супы могут быть основным блюдом или частью легкого летнего обеда или ужина. Они хорошо сочетаются с хлебом, салатами, сырами или морепродуктами. Рассмотрите возможность предложить дополнительные блюда, чтобы создать более полноценное меню.

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Подведем итог

Холодные супы на лето привнесут разнообразие и освежающие нотки в повседневный рацион. Создание подобных первых блюд – творческий процесс, во время которого можно экспериментировать с различными способами оформления и компоновки, чтобы придать им привлекательный вид и неповторимый вкус.

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