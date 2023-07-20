Простой и быстрый рецепт малосольных огурцов в пакете

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Ищете быстрый способ приготовить вкусные малосольные огурцы? Этот простой рецепт с использованием пакета поможет вам насладиться свежестью и хрустящим вкусом огурцов всего за несколько часов.

Малосольные огурцы — это идеальная закуска для летнего периода из свежих овощей. Если вы ищете быстрый способ сделать свежие и хрустящие огурцы, то этот рецепт вас порадует. В нем важную роль играет пакет, который делает процесс гораздо проще и удобнее. Давайте узнаем, как приготовить вкусные малосольные огурцы в пакете всего за несколько часов.

Ингредиенты

  • 500 г свежих огурцов;
  • 2 столовые ложки соли;
  • 1 чайная ложка сахара;
  • 1 чайная ложка семян укропа;
  • 1 чайная ложка семян горчицы;
  • 1 пакет с зип-замком.

Подготовка огурцов

Промойте огурцы под холодной водой и обрежьте кончики.
Если огурцы небольшого размера, можно оставить плоды целыми. Если овощи слишком крупные, то рекомендуется нарезать их небольшими дольками.

Приготовление маринада

В миске смешайте соль, сахар, семена укропа и горчицы. Вы можете варьировать количество специй в соответствии с вашими предпочтениями.

Процесс маринования в пакете

  1. Положите огурцы в пакет с зип-замком.
  2. Добавьте приготовленный маринад в пакет с огурцами.
  3. Плотно закройте пакет.
  4. Аккуратно переворачивайте пакет несколько раз, чтобы распределить маринад по огурцам.
  5. Оставьте овощи мариноваться в течение 2-3 часов. Это позволит огурцам впитать аромат и вкус маринада.
  6. После маринования положите пакет с огурцами в холодильник на один час для охлаждения.
  7. Затем достаньте овощи из пакета и подавайте их охлажденными на стол.

Итог


Теперь вы можете наслаждаться свежестью и хрустящим вкусом быстрых малосольных огурцов, которые были приготовлены всего за несколько часов. Подавайте их как самостоятельное блюдо или в качестве закуски к другим угощениям. Приятного аппетита!

Фото Клео.ру

 

Настя Ромашова

 

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