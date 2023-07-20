Простой и быстрый рецепт малосольных огурцов в пакете

Малосольные огурцы — это идеальная закуска для летнего периода из свежих овощей. Если вы ищете быстрый способ сделать свежие и хрустящие огурцы, то этот рецепт вас порадует. В нем важную роль играет пакет, который делает процесс гораздо проще и удобнее. Давайте узнаем, как приготовить вкусные малосольные огурцы в пакете всего за несколько часов.

Ингредиенты

500 г свежих огурцов;

2 столовые ложки соли;

1 чайная ложка сахара;

1 чайная ложка семян укропа;

1 чайная ложка семян горчицы;

1 пакет с зип-замком.

Подготовка огурцов

Промойте огурцы под холодной водой и обрежьте кончики.

Если огурцы небольшого размера, можно оставить плоды целыми. Если овощи слишком крупные, то рекомендуется нарезать их небольшими дольками.

Приготовление маринада

В миске смешайте соль, сахар, семена укропа и горчицы. Вы можете варьировать количество специй в соответствии с вашими предпочтениями.

Процесс маринования в пакете

Положите огурцы в пакет с зип-замком. Добавьте приготовленный маринад в пакет с огурцами. Плотно закройте пакет. Аккуратно переворачивайте пакет несколько раз, чтобы распределить маринад по огурцам. Оставьте овощи мариноваться в течение 2-3 часов. Это позволит огурцам впитать аромат и вкус маринада. После маринования положите пакет с огурцами в холодильник на один час для охлаждения. Затем достаньте овощи из пакета и подавайте их охлажденными на стол.

Итог



Теперь вы можете наслаждаться свежестью и хрустящим вкусом быстрых малосольных огурцов, которые были приготовлены всего за несколько часов. Подавайте их как самостоятельное блюдо или в качестве закуски к другим угощениям. Приятного аппетита!

Фото Клео.ру