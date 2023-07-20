Блюда из тыквы: 5 быстрых рецептов

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Тыква - универсальный продукт, из которого можно легко и быстро приготовить массу интересных блюд на любой вкус. Предлагаем 5 простых рецептов, с которыми сможет справиться даже новичок.

Что вкусного можно приготовить из тыквы? Предлагаем 5 простых рецептов на любой вкус, которые не займут много времени!

Пряный тыквенный суп

Ингредиенты:

  • Тыква – 1,5 кг
  • Лук – 2 шт
  • Сл. масло – 1 шт
  • Сливки – 200 мл
  • Куриный бульон или вода – 1,5 л
  • Сахар – 2 ст. л
  • Мускатный орех – щепотка
  • Имбирь – по вкусу
  • Соль/перец – по вкусу

Рецепт:

  • Овощи очищаем от кожуры и нарезаем. Тыкву - кубиками, лук - полукольцами;
  • В кастрюле для супа греем масло. Кладем туда лук и обжариваем на слабом огне, после добавляем сахар и жарим еще 5 мин;
  • Добавляем тыкву и тушим все вместе 10 минут;
  • Вливаем бульон/воду, как закипит уменьшаем огонь и варим 45 мин. Когда тыква станет мягкой убираем с огня и даем остыть;
  • Пропускаем все через блендер, добавляем сливки;
  • Соль, перец, мускатный орех и имбирь по вкусу;
  • Подаем теплым. Можно добавить сухарики или тыквенные семечки.

Тыквенный пирог

Ингредиенты:

  • Тыква – 400 г
  • Яйца – 2 шт
  • Сметана – 1 ст. л
  • Растительное масло – 50 мл
  • Сахар – 150 г
  • Мука – 200 г
  • Соль – щепотка
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.

Рецепт:

  • Взбиваем яйца с сахаром, щепоткой соли и ванильным сахаром до белой пены. Высокая мощность планетарного миксера Starwind SPM7168 позволит работать с продуктами любой степени вязкости и поможет быстро смешать все ингредиенты. Благодаря чаше объемом 5,5 л в ней с легкостью помещается значительное количество продуктов для одновременного замешивания, а крышка предотвратит их разбрызгивание.

  • Добавляем сметану и тыкву, натертую на терке;
  • Всыпаем муку с разрыхлителем и смешиваем. Можно добавить корицу, цедру апельсина;
  • Выкладываем тесто в смазанную маслом форму и выпекаем пирог 50 мин при 180 градусах.

Тыквенно-творожные оладьи

Ингредиенты:

  • Тыква – 220 г
  • Творог 5-9%
  • Яйцо – 1 шт
  • Сметана - 40 г
  • Мука – 60 г
  • Сахар – 40 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. ложка
  • Растительное масло – 4 ст. л
  • Корица – по желанию

Рецепт:

  • Мякоть тыквы натираем на крупной терке;
  • Добавляем к тыкве сметану и творог;
  • Вбиваем в тесто яйцо, сахар и корицу;
  • Затем добавляем муку с разрыхлителем и все еще раз перемешиваем;
  • В сковороде разогреваем подсолнечное масло. И выкладываем при помощи столовой ложки тесто в горячее масло;
  • Жарим оладьи на умеренном огне с двух сторон до золотистой корочки. 

Пшенная каша с тыквой

Ингредиенты:

  • Тыква - 400 г
  • Пшено – 250 г
  • Вода – 500 мл
  • Молоко – 500 мл
  • Соль – по вкусу
  • Сахар – 1 ст. ложка
  • Сл. масло – по вкусу

Рецепт:

  • Очищенную тыкву нарезаем мелкими кубиками;
  • Промываем пшено водой и заливаем кипятком, затем перемешиваем ложкой и откидываем на сито;
  • Тыкву заливаем горячей водой и ставим на плиту. После того как закипит, варим на медленном огне 10 минут;
  • Добавляем пшено к тыкве и варим на умеренном огне до выкипания воды;
  • Добавляем молоко, сахар и соль;
  • Доводим до кипения, иногда помешивая;
  • Убираем с огня и даем настояться под крышкой;
  • Добавляем сливочное масло, и каша готова.

Цукаты из тыквы

Ингредиенты:

  • Тыква – 400 г
  • Лимон (цедра и сок) – 1-2 шт.
  • Вода – 500 мл
  • Сахар – 500 г
  • Сахарная пудра – по желанию

Рецепт:

  • Тыкву нарезаем слайсами;
  • Кастрюлю с водой ставим на варочную поверхность Hyundai HHE 6485 BG. У варочной поверхности Hyundai нагрев конфорок осуществляется за считанные секунды – вместо долгого ожидания вы можете сразу приступить к приготовлению пищи и быстро довести воду до кипения. Регулировка степени нагрева состоит из 9 уровней с постоянным отображением заданного значения.

  • В воду добавляем цедру и сок лимона, сахар;
  • Когда вода закипит, закидываем кусочки тыквы и варим 5 минут;
  • Снимаем с огня, остужаем и повторяем процедуру еще два раза;
  • Остужаем тыкву в сиропе, затем выкладываем ее на сито, чтобы вся жидкость стекла;
  • Ломтики тыквы выкладываем на пергаментную бумагу и оставляем сушиться на 3 суток;
  • Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой.
Настя Ромашова

 

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