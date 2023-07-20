Блюда из тыквы: 5 быстрых рецептов

Тыква - универсальный продукт, из которого можно легко и быстро приготовить массу интересных блюд на любой вкус. Предлагаем 5 простых рецептов, с которыми сможет справиться даже новичок.
Что вкусного можно приготовить из тыквы? Предлагаем 5 простых рецептов на любой вкус, которые не займут много времени!
Пряный тыквенный суп
Ингредиенты:
- Тыква – 1,5 кг
- Лук – 2 шт
- Сл. масло – 1 шт
- Сливки – 200 мл
- Куриный бульон или вода – 1,5 л
- Сахар – 2 ст. л
- Мускатный орех – щепотка
- Имбирь – по вкусу
- Соль/перец – по вкусу
Рецепт:
- Овощи очищаем от кожуры и нарезаем. Тыкву - кубиками, лук - полукольцами;
- В кастрюле для супа греем масло. Кладем туда лук и обжариваем на слабом огне, после добавляем сахар и жарим еще 5 мин;
- Добавляем тыкву и тушим все вместе 10 минут;
- Вливаем бульон/воду, как закипит уменьшаем огонь и варим 45 мин. Когда тыква станет мягкой убираем с огня и даем остыть;
- Пропускаем все через блендер, добавляем сливки;
- Соль, перец, мускатный орех и имбирь по вкусу;
- Подаем теплым. Можно добавить сухарики или тыквенные семечки.
Тыквенный пирог
Ингредиенты:
- Тыква – 400 г
- Яйца – 2 шт
- Сметана – 1 ст. л
- Растительное масло – 50 мл
- Сахар – 150 г
- Мука – 200 г
- Соль – щепотка
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
Рецепт:
- Взбиваем яйца с сахаром, щепоткой соли и ванильным сахаром до белой пены. Высокая мощность планетарного миксера Starwind SPM7168 позволит работать с продуктами любой степени вязкости и поможет быстро смешать все ингредиенты. Благодаря чаше объемом 5,5 л в ней с легкостью помещается значительное количество продуктов для одновременного замешивания, а крышка предотвратит их разбрызгивание.
- Добавляем сметану и тыкву, натертую на терке;
- Всыпаем муку с разрыхлителем и смешиваем. Можно добавить корицу, цедру апельсина;
- Выкладываем тесто в смазанную маслом форму и выпекаем пирог 50 мин при 180 градусах.
Тыквенно-творожные оладьи
Ингредиенты:
- Тыква – 220 г
- Творог 5-9%
- Яйцо – 1 шт
- Сметана - 40 г
- Мука – 60 г
- Сахар – 40 г
- Разрыхлитель – 1 ч. ложка
- Растительное масло – 4 ст. л
- Корица – по желанию
Рецепт:
- Мякоть тыквы натираем на крупной терке;
- Добавляем к тыкве сметану и творог;
- Вбиваем в тесто яйцо, сахар и корицу;
- Затем добавляем муку с разрыхлителем и все еще раз перемешиваем;
- В сковороде разогреваем подсолнечное масло. И выкладываем при помощи столовой ложки тесто в горячее масло;
- Жарим оладьи на умеренном огне с двух сторон до золотистой корочки.
Пшенная каша с тыквой
Ингредиенты:
- Тыква - 400 г
- Пшено – 250 г
- Вода – 500 мл
- Молоко – 500 мл
- Соль – по вкусу
- Сахар – 1 ст. ложка
- Сл. масло – по вкусу
Рецепт:
- Очищенную тыкву нарезаем мелкими кубиками;
- Промываем пшено водой и заливаем кипятком, затем перемешиваем ложкой и откидываем на сито;
- Тыкву заливаем горячей водой и ставим на плиту. После того как закипит, варим на медленном огне 10 минут;
- Добавляем пшено к тыкве и варим на умеренном огне до выкипания воды;
- Добавляем молоко, сахар и соль;
- Доводим до кипения, иногда помешивая;
- Убираем с огня и даем настояться под крышкой;
- Добавляем сливочное масло, и каша готова.
Цукаты из тыквы
Ингредиенты:
- Тыква – 400 г
- Лимон (цедра и сок) – 1-2 шт.
- Вода – 500 мл
- Сахар – 500 г
- Сахарная пудра – по желанию
Рецепт:
- Тыкву нарезаем слайсами;
- Кастрюлю с водой ставим на варочную поверхность Hyundai HHE 6485 BG. У варочной поверхности Hyundai нагрев конфорок осуществляется за считанные секунды – вместо долгого ожидания вы можете сразу приступить к приготовлению пищи и быстро довести воду до кипения. Регулировка степени нагрева состоит из 9 уровней с постоянным отображением заданного значения.
- В воду добавляем цедру и сок лимона, сахар;
- Когда вода закипит, закидываем кусочки тыквы и варим 5 минут;
- Снимаем с огня, остужаем и повторяем процедуру еще два раза;
- Остужаем тыкву в сиропе, затем выкладываем ее на сито, чтобы вся жидкость стекла;
- Ломтики тыквы выкладываем на пергаментную бумагу и оставляем сушиться на 3 суток;
- Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой.