Блюда из тыквы: 5 быстрых рецептов

Что вкусного можно приготовить из тыквы? Предлагаем 5 простых рецептов на любой вкус, которые не займут много времени!

Пряный тыквенный суп

Ингредиенты:

Тыква – 1,5 кг

Лук – 2 шт

Сл. масло – 1 шт

Сливки – 200 мл

Куриный бульон или вода – 1,5 л

Сахар – 2 ст. л

Мускатный орех – щепотка

Имбирь – по вкусу

Соль/перец – по вкусу

Рецепт:

Овощи очищаем от кожуры и нарезаем. Тыкву - кубиками, лук - полукольцами;

В кастрюле для супа греем масло. Кладем туда лук и обжариваем на слабом огне, после добавляем сахар и жарим еще 5 мин;

Добавляем тыкву и тушим все вместе 10 минут;

Вливаем бульон/воду, как закипит уменьшаем огонь и варим 45 мин. Когда тыква станет мягкой убираем с огня и даем остыть;

Пропускаем все через блендер, добавляем сливки;

Соль, перец, мускатный орех и имбирь по вкусу;

Подаем теплым. Можно добавить сухарики или тыквенные семечки.

Тыквенный пирог

Ингредиенты:

Тыква – 400 г

Яйца – 2 шт

Сметана – 1 ст. л

Растительное масло – 50 мл

Сахар – 150 г

Мука – 200 г

Соль – щепотка

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Рецепт:

Взбиваем яйца с сахаром, щепоткой соли и ванильным сахаром до белой пены. Высокая мощность планетарного миксера Starwind SPM7168 позволит работать с продуктами любой степени вязкости и поможет быстро смешать все ингредиенты. Благодаря чаше объемом 5,5 л в ней с легкостью помещается значительное количество продуктов для одновременного замешивания, а крышка предотвратит их разбрызгивание.

Добавляем сметану и тыкву, натертую на терке;

Всыпаем муку с разрыхлителем и смешиваем. Можно добавить корицу, цедру апельсина;

Выкладываем тесто в смазанную маслом форму и выпекаем пирог 50 мин при 180 градусах.

Тыквенно-творожные оладьи

Ингредиенты:

Тыква – 220 г

Творог 5-9%

Яйцо – 1 шт

Сметана - 40 г

Мука – 60 г

Сахар – 40 г

Разрыхлитель – 1 ч. ложка

Растительное масло – 4 ст. л

Корица – по желанию

Рецепт:

Мякоть тыквы натираем на крупной терке;

Добавляем к тыкве сметану и творог;

Вбиваем в тесто яйцо, сахар и корицу;

Затем добавляем муку с разрыхлителем и все еще раз перемешиваем;

В сковороде разогреваем подсолнечное масло. И выкладываем при помощи столовой ложки тесто в горячее масло;

Жарим оладьи на умеренном огне с двух сторон до золотистой корочки.

Пшенная каша с тыквой

Ингредиенты:

Тыква - 400 г

Пшено – 250 г

Вода – 500 мл

Молоко – 500 мл

Соль – по вкусу

Сахар – 1 ст. ложка

Сл. масло – по вкусу

Рецепт:

Очищенную тыкву нарезаем мелкими кубиками;

Промываем пшено водой и заливаем кипятком, затем перемешиваем ложкой и откидываем на сито;

Тыкву заливаем горячей водой и ставим на плиту. После того как закипит, варим на медленном огне 10 минут;

Добавляем пшено к тыкве и варим на умеренном огне до выкипания воды;

Добавляем молоко, сахар и соль;

Доводим до кипения, иногда помешивая;

Убираем с огня и даем настояться под крышкой;

Добавляем сливочное масло, и каша готова.

Цукаты из тыквы

Ингредиенты:

Тыква – 400 г

Лимон (цедра и сок) – 1-2 шт.

Вода – 500 мл

Сахар – 500 г

Сахарная пудра – по желанию

Рецепт:

Тыкву нарезаем слайсами;

Кастрюлю с водой ставим на варочную поверхность Hyundai HHE 6485 BG. У варочной поверхности Hyundai нагрев конфорок осуществляется за считанные секунды – вместо долгого ожидания вы можете сразу приступить к приготовлению пищи и быстро довести воду до кипения. Регулировка степени нагрева состоит из 9 уровней с постоянным отображением заданного значения.

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