Fitz Gin Bar: в столичном заведении занялись географией вкусов

Бары, независимо от своего алкогольного профиля, можно условно разделить на две неравные группы – по тому, какое место в них занимает еда. Первые – и таких большинство – сосредоточены, прежде всего, на спиртных напитках, к которым предлагают минимальный набор более или менее простых закусок. Во вторых еда играет если не равную, то весьма заметную роль. И мастерство повара в таких случаях имеет значение. В Fitz Gin Bar пошли по второму пути и, кажется, не прогадали.





Речь идет о совсем новом проекте молодой ресторанной группы Fitz Gastro Project, который открылся на Мясницкой улице аккурат по соседству с Бистро de Torino. Строго говоря, они занимают одно здание, так что перемещаться между заведениями можно, не выходя на улицу. Бар специализируется на джинах – едва ли не самом космополитичном крепкоалкогольном напитке. В карте 72 позиции, заботливо собранные шеф-бартендером Романом Морозовым (экс-Vogue Café) в буквальном смысле со всего мира – от Англии и Дании до Израиля и Вьетнама. Есть и весьма достойные отечественные образцы. Стилистика и палитра вкусов максимально широкие – от сухой строгости и нарочито угловатой артизанальности до мягкой фруктовости и сложной изысканности. Коктейльная карта столь же обширна. Морозов составил ее по принципу конструктора, который можно собрать на любой основе. Выбором базового ингредиента определяется и цена напитка.





За гастрономическое сопровождение отвечает Александр Ермаков (Бистро De Torino, Fiorentini). Меню получилось относительно компактным, но вместе с тем разноформатным и совсем непростым. На аперитив подают оливки ночелада, вяленые томаты, батат фри с чили-айоли и ананас кимчи с невероятно бодрящим вкусом. На закуску можно отведать довольно плотный тартар из тунца на брусочке жареного риса, яркое и пряное севиче из гребешка, тунца и креветки и два вида тако – с курицей и рваной говядиной.





Классический тартар из говядины тоже имеется, его сервируют в булочке бриошь на манер мини-бургена. Получилось эдакое блюдо-обманка. "Настоящий" бургер с могучей и сочной котлетой, также есть – искать его следует в основном разделе.

Среди других горячих позиций непременно стоит обратить внимание на куриную грудку с правильно приготовленным ризотто карри, а еще на глазированного лосося со шпинатом, шашлычки из креветок и растомленное в соевом BBQ говяжье ребро с томатами гриль.





Стейки – рибай, бавет, стриплоин и фирменный от шефа – выведены в отдельный раздел. Они уверенные и добротные, с сочным и насыщенным вкусом, словом, совершенно классические. За исключением разве что рибая на кости в маринаде из виски.

Десертный раздел совсем короткий, но в джин-баре другого было бы трудно ожидать. Помимо сорбета и джелато, здесь найдется фондан на джине (ну, разумеется), а также ананас на гриле, предварительно замаринованный в пряном кисло-сладком соусе. Сервируют его с мороженым, а едят – с удовольствием.

Средний счет – 2 500 рублей.