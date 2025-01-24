Идеальные булочки с корицей: рецепт тех самых синнабонов, который все ищут

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Булочки с корицей — это десерт, который покорил весь мир своей нежностью и насыщенным ароматом. Их популярность давно вышла за пределы кофеен, и теперь каждый может приготовить их дома.

Синнабоны – это любовь с первого укуса. Мягкое, воздушное тесто, коричная начинка и сладкая глазурь, которая просто тает во рту. Эти булочки сложно забыть, если однажды ты их попробовала. Они уютные, как любимый плед, и вкусные, как десерт мечты. Но откуда взялись эти знаменитые булочки, и почему за ними выстраиваются очереди?

Немного истории

Родина синнабонов – Сиэтл, США. В 1985 году отец и сын Ричард и Грег Комен создали первый рецепт этих булочек и открыли кафе Cinnabon. С самого начала их целью было сделать самые вкусные булочки с корицей в мире. Успех пришел молниеносно: мягкое тесто, секретная смесь корицы Makara из Индонезии и фирменная сливочная глазурь сделали свое дело.

С тех пор бренд Cinnabon стал мировым. Сейчас эти булочки продаются в 50 странах, но домашние версии ничуть не хуже! И главное – ты точно знаешь, что внутри. Поэтому давай разбираться, как приготовить те самые синнабоны дома.

Рецепт идеальных синнабонов

Фото: соцсети/@asedoira

Ингредиенты для теста:

  • Теплое молоко – 200 мл

  • Сухие дрожжи – 7 г

  • Сахар – 50 г

  • Мука – 400–450 г

  • Сливочное масло – 50 г (растопленное)

  • Яйцо – 1 шт.

  • Щепотка соли

Для начинки:

  • Сахар – 150 г

  • Корица – 2 ст. л.

  • Сливочное масло – 70 г (мягкое)

Для глазури:

  • Сливочный сыр (например, "Филадельфия") – 150 г

  • Сахарная пудра – 100 г

  • Сливочное масло – 50 г (мягкое)

  • Ванильный экстракт – 1 ч. л.

Приготовление:

Фото: соцсети/@zoriana.sharlai

  1. В миске соедините теплое молоко, дрожжи и 1 ст. л. сахара. Оставьте на 10 минут, пока смесь начнет пениться. Это значит, что дрожжи работают.

  2. В другой миске смешайте оставшийся сахар, соль, яйцо, растопленное масло и дрожжевую смесь. Постепенно добавьте просеянную муку. Замесите мягкое тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Накройте его полотенцем и оставьте в тепле на час-полтора, пока оно не увеличится в два раза.

  3. Пока тесто поднимается, приготовьте начинку. Смешайте сахар и корицу.

  4. Когда тесто подойдет, раскатайте его в прямоугольник (примерно 40×30 см). Смажьте мягким сливочным маслом и посыпьте смесью сахара с корицей.

  5. Сверните тесто в рулет, стараясь сделать его плотным. Нарежьте рулет на 10–12 кусочков.

  6. Выложите булочки на противень, застеленный пергаментом, оставив между ними немного места. Накройте полотенцем и оставьте еще на 20 минут.

  7. Выпекайте при 180 °C около 20–25 минут, пока булочки не станут золотистыми.

  8. Пока булочки остывают, сделайте глазурь. Смешайте сливочный сыр, сахарную пудру, мягкое масло и ванильный экстракт до однородности.

  9. Смажьте теплые булочки глазурью. Это придаст им тот самый фирменный вид и вкус.

Теперь у вас дома – идеальные синнабоны, которые точно произведут фурор. С чаем, кофе или просто так – это десерт, который всегда радует. А главное, готовить их не так сложно, как кажется. 

Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказывал про 6 ошибок из-за которых у вас не получается приготовить идеальные сырники. 

Елизавета Федорова

Редактор

 

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