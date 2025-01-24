Идеальные булочки с корицей: рецепт тех самых синнабонов, который все ищут

Булочки с корицей — это десерт, который покорил весь мир своей нежностью и насыщенным ароматом. Их популярность давно вышла за пределы кофеен, и теперь каждый может приготовить их дома.
Синнабоны – это любовь с первого укуса. Мягкое, воздушное тесто, коричная начинка и сладкая глазурь, которая просто тает во рту. Эти булочки сложно забыть, если однажды ты их попробовала. Они уютные, как любимый плед, и вкусные, как десерт мечты. Но откуда взялись эти знаменитые булочки, и почему за ними выстраиваются очереди?
Немного истории
Родина синнабонов – Сиэтл, США. В 1985 году отец и сын Ричард и Грег Комен создали первый рецепт этих булочек и открыли кафе Cinnabon. С самого начала их целью было сделать самые вкусные булочки с корицей в мире. Успех пришел молниеносно: мягкое тесто, секретная смесь корицы Makara из Индонезии и фирменная сливочная глазурь сделали свое дело.
С тех пор бренд Cinnabon стал мировым. Сейчас эти булочки продаются в 50 странах, но домашние версии ничуть не хуже! И главное – ты точно знаешь, что внутри. Поэтому давай разбираться, как приготовить те самые синнабоны дома.
Рецепт идеальных синнабонов
Ингредиенты для теста:
Теплое молоко – 200 мл
Сухие дрожжи – 7 г
Сахар – 50 г
Мука – 400–450 г
Сливочное масло – 50 г (растопленное)
Яйцо – 1 шт.
Щепотка соли
Для начинки:
Сахар – 150 г
Корица – 2 ст. л.
Сливочное масло – 70 г (мягкое)
Для глазури:
Сливочный сыр (например, "Филадельфия") – 150 г
Сахарная пудра – 100 г
Сливочное масло – 50 г (мягкое)
Ванильный экстракт – 1 ч. л.
Приготовление:
В миске соедините теплое молоко, дрожжи и 1 ст. л. сахара. Оставьте на 10 минут, пока смесь начнет пениться. Это значит, что дрожжи работают.
В другой миске смешайте оставшийся сахар, соль, яйцо, растопленное масло и дрожжевую смесь. Постепенно добавьте просеянную муку. Замесите мягкое тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Накройте его полотенцем и оставьте в тепле на час-полтора, пока оно не увеличится в два раза.
Пока тесто поднимается, приготовьте начинку. Смешайте сахар и корицу.
Когда тесто подойдет, раскатайте его в прямоугольник (примерно 40×30 см). Смажьте мягким сливочным маслом и посыпьте смесью сахара с корицей.
Сверните тесто в рулет, стараясь сделать его плотным. Нарежьте рулет на 10–12 кусочков.
Выложите булочки на противень, застеленный пергаментом, оставив между ними немного места. Накройте полотенцем и оставьте еще на 20 минут.
Выпекайте при 180 °C около 20–25 минут, пока булочки не станут золотистыми.
Пока булочки остывают, сделайте глазурь. Смешайте сливочный сыр, сахарную пудру, мягкое масло и ванильный экстракт до однородности.
Смажьте теплые булочки глазурью. Это придаст им тот самый фирменный вид и вкус.
Теперь у вас дома – идеальные синнабоны, которые точно произведут фурор. С чаем, кофе или просто так – это десерт, который всегда радует. А главное, готовить их не так сложно, как кажется.
Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказывал про 6 ошибок из-за которых у вас не получается приготовить идеальные сырники.