Идеальные булочки с корицей: рецепт тех самых синнабонов, который все ищут

Синнабоны – это любовь с первого укуса. Мягкое, воздушное тесто, коричная начинка и сладкая глазурь, которая просто тает во рту. Эти булочки сложно забыть, если однажды ты их попробовала. Они уютные, как любимый плед, и вкусные, как десерт мечты. Но откуда взялись эти знаменитые булочки, и почему за ними выстраиваются очереди?

Немного истории

Родина синнабонов – Сиэтл, США. В 1985 году отец и сын Ричард и Грег Комен создали первый рецепт этих булочек и открыли кафе Cinnabon. С самого начала их целью было сделать самые вкусные булочки с корицей в мире. Успех пришел молниеносно: мягкое тесто, секретная смесь корицы Makara из Индонезии и фирменная сливочная глазурь сделали свое дело.

С тех пор бренд Cinnabon стал мировым. Сейчас эти булочки продаются в 50 странах, но домашние версии ничуть не хуже! И главное – ты точно знаешь, что внутри. Поэтому давай разбираться, как приготовить те самые синнабоны дома.

Рецепт идеальных синнабонов





Ингредиенты для теста:

Теплое молоко – 200 мл

Сухие дрожжи – 7 г

Сахар – 50 г

Мука – 400–450 г

Сливочное масло – 50 г (растопленное)

Яйцо – 1 шт.

Щепотка соли

Для начинки:

Сахар – 150 г

Корица – 2 ст. л.

Сливочное масло – 70 г (мягкое)

Для глазури:

Сливочный сыр (например, "Филадельфия") – 150 г

Сахарная пудра – 100 г

Сливочное масло – 50 г (мягкое)

Ванильный экстракт – 1 ч. л.

Приготовление:





В миске соедините теплое молоко, дрожжи и 1 ст. л. сахара. Оставьте на 10 минут, пока смесь начнет пениться. Это значит, что дрожжи работают. В другой миске смешайте оставшийся сахар, соль, яйцо, растопленное масло и дрожжевую смесь. Постепенно добавьте просеянную муку. Замесите мягкое тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Накройте его полотенцем и оставьте в тепле на час-полтора, пока оно не увеличится в два раза. Пока тесто поднимается, приготовьте начинку. Смешайте сахар и корицу. Когда тесто подойдет, раскатайте его в прямоугольник (примерно 40×30 см). Смажьте мягким сливочным маслом и посыпьте смесью сахара с корицей. Сверните тесто в рулет, стараясь сделать его плотным. Нарежьте рулет на 10–12 кусочков. Выложите булочки на противень, застеленный пергаментом, оставив между ними немного места. Накройте полотенцем и оставьте еще на 20 минут. Выпекайте при 180 °C около 20–25 минут, пока булочки не станут золотистыми. Пока булочки остывают, сделайте глазурь. Смешайте сливочный сыр, сахарную пудру, мягкое масло и ванильный экстракт до однородности. Смажьте теплые булочки глазурью. Это придаст им тот самый фирменный вид и вкус.

Теперь у вас дома – идеальные синнабоны, которые точно произведут фурор. С чаем, кофе или просто так – это десерт, который всегда радует. А главное, готовить их не так сложно, как кажется.

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