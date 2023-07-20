Диетические салаты на Новый год-2023

На Новый год принято празднично накрывать на стол, готовить традиционные блюда. Очень часто такие угощения сложно назвать низкокалорийными, а само торжество превращается в испытание для пищеварительной системы. Но устроить себе праздник могут и любители правильного питания. Рецепты диетических салатов помогут приготовить легкое и полезное блюдо на Новый год 2023.

Салат с курицей, сельдереем и черносливом

Это легкое блюдо обладает изысканным вкусом и порадует каждую хозяйку в новогодний вечер. Вместо майонеза, который имеет много калорий, будем использовать греческий йогурт. В таком случае готовый продукт получится легким и не отразится на фигуре.

Для приготовления салата потребуется:

куриное филе – 1 шт.;

сельдерей – 3 черешка;

вяленый чернослив – 70 г;

греческий йогурт – 150 мл;

соль и перец – по вкусу.

Рецепт приготовления:

Сельдерей измельчаем и перекладываем в емкость для смешивания. Куриное филе режем небольшими кусочками или делим на волокна, а затем отправляем к сельдерею. Чернослив режем четвертинками и соединяем с остальными составляющими салата. Добавляем соль и перец, заправляем йогуртом. Тщательно перемешиваем все ингредиенты. Перекладываем блюдо в красивую емкость и подаем к столу.

Чтобы куриное филе было сочным, следует остудить его прямо в бульоне.

Новогодний салат с тунцом

Праздничный стол сложно представить без салатов с рыбой или морепродуктами. Это блюдо станет прекрасной альтернативной для сторонниц правильного питания.

Используемые ингредиенты:

салат Айсберг – половина кочана;

красный лук – половина луковицы;

тунец в собственном соку – половина банки;

стручковая фасоль – 100 г;

чеснок – 2 зубчика;

растительное масло – 2 ст. л.;

бальзамический уксус – 1 ст. л.;

помидор – 2 шт.;

маслины – 12 шт.;

куриное яйцо – 2 шт.;

филе анчоусов – 6 шт.;

петрушка, зеленый лук.

Пошаговая инструкция по приготовлению салата на Новый год-2023:

Сначала подготавливаем заправку. Для этого мелко нарезаем петрушку и перекладываем в миску для смешивания. Выдавливаем чеснок, солим и перчим по вкусу. Дополняем заправку растительным маслом и уксусом. Тщательно перемешиваем ингредиенты.

Кипятим воду и варим в ней стручковую фасоль около 5 минут. Чтобы она не была безвкусной, немного присаливаем воду перед началом варки. Перекладываем фасоль на разогретую сковороду без масла, добавляем заправку. Затем выключаем огонь и хорошенько перемешиваем ингредиенты. Смешиваем мелко нарезанный зеленый и нашинкованный перьями красный лук. Салат Айсберг режем средними кусками. Складываем все в отдельную миску и перемешиваем. Тунец разбираем на небольшие кусочки и добавляем в салат. Слегка мешаем ингредиенты.

Отвариваем яйца, охлаждаем и нарезаем дольками. Аналогичным образом поступаем с помидорами. Маслины избавляем от косточек. Равномерно распределяем по поверхности салата фасоль с заправкой, помидоры, яйца и маслины.

Если удалось раздобыть филе анчоусов, украшаем готовое блюдо этой рыбой.

Бальзамический уксус можно заменить винным или свежевыжатым лимонным соком, а Айсберг – руколой или другими видами салата.

Греческий салат с пекинской капустой

Это блюдо не только эстетично смотрится на тарелке, но и имеет прекрасный вкус. В оригинальном рецепте используются листья салата, но с хрустящей пекинской капустой он становится значительно вкуснее.

Для приготовления потребуется:

капуста пекинская – половина кочана;

сыр фета или брынза – 200 г;

помидор – 4 шт.;

свежий огурец – 2 шт.;

сладкий перец – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

маслины – половина банки;

оливковое масло – 5 ст. л.;

треть лимона;

чеснок – 1 зубчик;

сухие итальянские травы, бальзамический уксус, соль – по вкусу.

Рецепт приготовления:

Измельчаем чеснок, смешиваем с сухими итальянскими травами. Выжимаем сок лимона, добавляем бальзамический уксус и оливковое масло. Тщательно перемешиваем заправку в емкости. Добавляем к соусу нарезанный небольшими кубиками сыр фета или брынзу. Перемешиваем с заправкой, чтобы он впитал все ароматы. Пекинскую капусту нарезаем средними кусками. Лук крупно нарезаем. Чтобы убрать горечь, следует ошпарить его кипятком. Огурцы очищаем от кожуры и нарезаем кольцами или полукольцами. Перекладываем капусту и огурцы в емкость для смешивания. Нарезаем помидоры дольками, а перец – соломкой. Добавляем в емкость к капусте и огурцам. К основным ингредиентам добавляем сыр и поливаем заправкой. Слегка перемешиваем салат, украшаем маслинами и подаем к столу.

Соль добавляем по вкусу. Если сыр соленый, то соль может и не потребоваться.

Диетический салат Оливье

Это блюдо является традиционным для праздничного стола. Сложно представить себе Новый год без оливье. Однако такое блюдо сложно назвать легким из-за большого количества жирных продуктов. Предлагаем узнать, как приготовить диетический салат оливье без майонеза на Новый год-2023.

Ингредиенты:

куриное филе – 300 г;

картофель – 4 шт.;

морковь – 1 шт.;

куриное яйцо – 4 шт.;

соленый, маринованный или свежий огурец (по вкусу) – 2 шт.;

консервированный зеленый горошек – 200 г;

йогурт (обычный, без вкусовых добавок) – 250 г;

соль и перец – по вкусу.

Пошаговое приготовление салата:

Отвариваем овощи, яйца (на среднем огне около 10 минут) и куриное филе. Чтобы мясо в салате было мягким и сочным, оставляем его в бульоне до полного остывания. Вареный картофель и морковь нарезаем кубиками. Размер следует выбирать по собственным предпочтениям. Главное, чтобы все измельченные овощи были примерно одинаковыми. Перекладываем в емкость для смешивания. Куриное филе режем как можно мельче. Добавляем к остальным ингредиентам. Нарезаем огурцы кубиками и высыпаем в емкость. Яйца очищаем от скорлупы и измельчаем. Если в наличии имеется яйцерезка, то можно воспользоваться этим инструментом. Она порежет их на равные по размеру кубики.

Все ингредиенты пересыпаем в одну емкость, добавляем зеленый горошек и тщательно перемащиваем. Йогурт слегка присаливаем и перчим по вкусу. Заправку добавляем к основным ингредиентам. Еще раз все тщательно мешаем, чтобы составляющие распределились равномерно.

Чтобы кусочки филе получились мягче, нарезать нужно поперек волокон. Салат можно разнообразить, добавив нашинкованный мелко лук, зелень или яблоко. Также можно поэкспериментировать с другими видами мяса – говядиной, телятиной или индейкой.

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Тунец под шубой

Еще одним салатом, который считается традиционным в новогоднюю ночь, является селедка под шубой. Как и в случае оливье, некоторые ингредиенты являются достаточно тяжелыми для пищеварительной системы. Заменив их более легкими продуктами, можно сделать диетический салат, который по вкусу будет практически неотличим от оригинального.

Для приготовления потребуется:

тунец в собственном соку – 1 банка;

консервированная сладкая кукуруза – 1 банка;

йогурт без вкусовых добавок – 300 мл;

куриное яйцо – 3 шт.;

свекла – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

картофель – 3 шт.;

луковица – 1 шт.;

уксус.

Процесс приготовления:

Картофель, морковь и свеклу заворачиваем по отдельности в фольгу, выкладываем на противень и запекаем в духовке 40 минут при температуре 200°C. Пока овощи запекаются, отвариваем и остужаем яйца.

Маринуем лук. Для этого нарезаем луковицу мелкими кубиками и перекладываем в миску. Добавляем 1 ст. л. уксуса, немного сахара и заливаем кипятком. Накрываем емкость и маринуем лук 20 минут. Тунец очищаем от лишнего, разбираем и разминаем вилкой. Добавляем маринованный лук и тщательно перемешиваем ингредиенты. Выкладываем смесь в салатницу – это будет нижний слой блюда.

Картофель очищаем от кожуры и натираем. Смешиваем его с кукурузой (100 г) и небольшим количеством йогурта. Выкладываем картофель на рыбу в салатнице и формируем следующий слой. Морковь очищаем, натираем на терке, добавляем кукурузу и часть йогурта. Тщательно перемешиваем, выкладываем в миску и делаем третий слой.

Вареные яйца чистим от скорлупы, измельчаем на терке, смешиваем с частью йогурта и формируем новый слой салата. В качестве последнего слоя будет свекла. Очищаем и натираем ее на терке, аккуратно выкладываем поверх остальных ингредиентов в салатнице. Отправляем готовое блюдо в холодильник или другое прохладное место, чтобы оно хорошо пропиталось. Перед подачей украшаем блюдо остатками сладкой кукурузы.

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Для любителей классического рецепта можно использовать и селедку. Главное, чтобы она была качественной и не сильно соленой. Если по какой-то причине вы не любите кукурузу в салатах, то можно смело убирать ее из ингредиентов. Вкусовые качества от этого пострадают не сильно.

Подведем итог

Новогодние праздники считаются одними из самых сложных для пищеварительной системы. Однако низкокалорийные и легкие блюда могут кардинально изменить ситуацию. Диетические салаты на Новый год-2023 простые и быстрые в приготовлении, не нагружают желудок и помогут сохранить фигуру.