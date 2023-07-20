Диетические салаты на Новый год 2023. Простые и вкусные рецепты праздничных блюд.
На Новый год принято празднично накрывать на стол, готовить традиционные блюда. Очень часто такие угощения сложно назвать низкокалорийными, а само торжество превращается в испытание для пищеварительной системы. Но устроить себе праздник могут и любители правильного питания. Рецепты диетических салатов помогут приготовить легкое и полезное блюдо на Новый год 2023.
Салат с курицей, сельдереем и черносливом
Это легкое блюдо обладает изысканным вкусом и порадует каждую хозяйку в новогодний вечер. Вместо майонеза, который имеет много калорий, будем использовать греческий йогурт. В таком случае готовый продукт получится легким и не отразится на фигуре.
Для приготовления салата потребуется:
- куриное филе – 1 шт.;
- сельдерей – 3 черешка;
- вяленый чернослив – 70 г;
- греческий йогурт – 150 мл;
- соль и перец – по вкусу.
Рецепт приготовления:
- Сельдерей измельчаем и перекладываем в емкость для смешивания.
- Куриное филе режем небольшими кусочками или делим на волокна, а затем отправляем к сельдерею.
- Чернослив режем четвертинками и соединяем с остальными составляющими салата.
- Добавляем соль и перец, заправляем йогуртом. Тщательно перемешиваем все ингредиенты.
- Перекладываем блюдо в красивую емкость и подаем к столу.
Новогодний салат с тунцом
Праздничный стол сложно представить без салатов с рыбой или морепродуктами. Это блюдо станет прекрасной альтернативной для сторонниц правильного питания.
Используемые ингредиенты:
- салат Айсберг – половина кочана;
- красный лук – половина луковицы;
- тунец в собственном соку – половина банки;
- стручковая фасоль – 100 г;
- чеснок – 2 зубчика;
- растительное масло – 2 ст. л.;
- бальзамический уксус – 1 ст. л.;
- помидор – 2 шт.;
- маслины – 12 шт.;
- куриное яйцо – 2 шт.;
- филе анчоусов – 6 шт.;
- петрушка, зеленый лук.
Пошаговая инструкция по приготовлению салата на Новый год-2023:
- Сначала подготавливаем заправку. Для этого мелко нарезаем петрушку и перекладываем в миску для смешивания. Выдавливаем чеснок, солим и перчим по вкусу. Дополняем заправку растительным маслом и уксусом. Тщательно перемешиваем ингредиенты.
- Кипятим воду и варим в ней стручковую фасоль около 5 минут. Чтобы она не была безвкусной, немного присаливаем воду перед началом варки.
- Перекладываем фасоль на разогретую сковороду без масла, добавляем заправку. Затем выключаем огонь и хорошенько перемешиваем ингредиенты.
- Смешиваем мелко нарезанный зеленый и нашинкованный перьями красный лук. Салат Айсберг режем средними кусками. Складываем все в отдельную миску и перемешиваем.
- Тунец разбираем на небольшие кусочки и добавляем в салат. Слегка мешаем ингредиенты.
- Отвариваем яйца, охлаждаем и нарезаем дольками. Аналогичным образом поступаем с помидорами. Маслины избавляем от косточек.
- Равномерно распределяем по поверхности салата фасоль с заправкой, помидоры, яйца и маслины.
- Если удалось раздобыть филе анчоусов, украшаем готовое блюдо этой рыбой.
Греческий салат с пекинской капустой
Это блюдо не только эстетично смотрится на тарелке, но и имеет прекрасный вкус. В оригинальном рецепте используются листья салата, но с хрустящей пекинской капустой он становится значительно вкуснее.
Для приготовления потребуется:
- капуста пекинская – половина кочана;
- сыр фета или брынза – 200 г;
- помидор – 4 шт.;
- свежий огурец – 2 шт.;
- сладкий перец – 1 шт.;
- лук – 1 шт.;
- маслины – половина банки;
- оливковое масло – 5 ст. л.;
- треть лимона;
- чеснок – 1 зубчик;
- сухие итальянские травы, бальзамический уксус, соль – по вкусу.
Рецепт приготовления:
- Измельчаем чеснок, смешиваем с сухими итальянскими травами. Выжимаем сок лимона, добавляем бальзамический уксус и оливковое масло. Тщательно перемешиваем заправку в емкости.
- Добавляем к соусу нарезанный небольшими кубиками сыр фета или брынзу. Перемешиваем с заправкой, чтобы он впитал все ароматы.
- Пекинскую капусту нарезаем средними кусками.
- Лук крупно нарезаем. Чтобы убрать горечь, следует ошпарить его кипятком.
- Огурцы очищаем от кожуры и нарезаем кольцами или полукольцами. Перекладываем капусту и огурцы в емкость для смешивания.
- Нарезаем помидоры дольками, а перец – соломкой. Добавляем в емкость к капусте и огурцам.
- К основным ингредиентам добавляем сыр и поливаем заправкой.
- Слегка перемешиваем салат, украшаем маслинами и подаем к столу.
Диетический салат Оливье
Это блюдо является традиционным для праздничного стола. Сложно представить себе Новый год без оливье. Однако такое блюдо сложно назвать легким из-за большого количества жирных продуктов. Предлагаем узнать, как приготовить диетический салат оливье без майонеза на Новый год-2023.
Ингредиенты:
- куриное филе – 300 г;
- картофель – 4 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- куриное яйцо – 4 шт.;
- соленый, маринованный или свежий огурец (по вкусу) – 2 шт.;
- консервированный зеленый горошек – 200 г;
- йогурт (обычный, без вкусовых добавок) – 250 г;
- соль и перец – по вкусу.
Пошаговое приготовление салата:
- Отвариваем овощи, яйца (на среднем огне около 10 минут) и куриное филе. Чтобы мясо в салате было мягким и сочным, оставляем его в бульоне до полного остывания.
- Вареный картофель и морковь нарезаем кубиками. Размер следует выбирать по собственным предпочтениям. Главное, чтобы все измельченные овощи были примерно одинаковыми. Перекладываем в емкость для смешивания.
- Куриное филе режем как можно мельче. Добавляем к остальным ингредиентам.
- Нарезаем огурцы кубиками и высыпаем в емкость.
- Яйца очищаем от скорлупы и измельчаем. Если в наличии имеется яйцерезка, то можно воспользоваться этим инструментом. Она порежет их на равные по размеру кубики.
- Все ингредиенты пересыпаем в одну емкость, добавляем зеленый горошек и тщательно перемащиваем.
- Йогурт слегка присаливаем и перчим по вкусу. Заправку добавляем к основным ингредиентам. Еще раз все тщательно мешаем, чтобы составляющие распределились равномерно.
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Тунец под шубой
Еще одним салатом, который считается традиционным в новогоднюю ночь, является селедка под шубой. Как и в случае оливье, некоторые ингредиенты являются достаточно тяжелыми для пищеварительной системы. Заменив их более легкими продуктами, можно сделать диетический салат, который по вкусу будет практически неотличим от оригинального.
Для приготовления потребуется:
- тунец в собственном соку – 1 банка;
- консервированная сладкая кукуруза – 1 банка;
- йогурт без вкусовых добавок – 300 мл;
- куриное яйцо – 3 шт.;
- свекла – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- картофель – 3 шт.;
- луковица – 1 шт.;
- уксус.
Процесс приготовления:
- Картофель, морковь и свеклу заворачиваем по отдельности в фольгу, выкладываем на противень и запекаем в духовке 40 минут при температуре 200°C. Пока овощи запекаются, отвариваем и остужаем яйца.
- Маринуем лук. Для этого нарезаем луковицу мелкими кубиками и перекладываем в миску. Добавляем 1 ст. л. уксуса, немного сахара и заливаем кипятком. Накрываем емкость и маринуем лук 20 минут.
- Тунец очищаем от лишнего, разбираем и разминаем вилкой. Добавляем маринованный лук и тщательно перемешиваем ингредиенты. Выкладываем смесь в салатницу – это будет нижний слой блюда.
- Картофель очищаем от кожуры и натираем. Смешиваем его с кукурузой (100 г) и небольшим количеством йогурта. Выкладываем картофель на рыбу в салатнице и формируем следующий слой.
- Морковь очищаем, натираем на терке, добавляем кукурузу и часть йогурта. Тщательно перемешиваем, выкладываем в миску и делаем третий слой.
- Вареные яйца чистим от скорлупы, измельчаем на терке, смешиваем с частью йогурта и формируем новый слой салата.
- В качестве последнего слоя будет свекла. Очищаем и натираем ее на терке, аккуратно выкладываем поверх остальных ингредиентов в салатнице.
- Отправляем готовое блюдо в холодильник или другое прохладное место, чтобы оно хорошо пропиталось.
- Перед подачей украшаем блюдо остатками сладкой кукурузы.
Подведем итог
Новогодние праздники считаются одними из самых сложных для пищеварительной системы. Однако низкокалорийные и легкие блюда могут кардинально изменить ситуацию. Диетические салаты на Новый год-2023 простые и быстрые в приготовлении, не нагружают желудок и помогут сохранить фигуру.