Пенсия за март 2023 года — график выплат на карту Сбербанка

Пенсионные выплаты являются единственным источником дохода у лиц пожилого возраста. И очень важно знать о сроках их поступления, чтобы планировать покупки, оплату коммуналки и других услуг. Предлагаем узнать, когда поступят деньги на карту Сбербанка по графику выплат пенсии за март 2023 года.

Способы получения пенсии

На сегодняшний момент существует несколько способов получения пенсии. Они отличаются как по методам доставки денег, так и по срокам выплат. Каждый пенсионер может выбрать самостоятельно, как ему удобнее получать пенсию:

Через почтовые отделения . Такой метод является одним из самых распространенных. Отделения Почты России есть в каждом уголке страны. Пенсионер может получать пенсию как в почтовом отделении, так и на дому. Почтальон доставит ее по адресу, однако при таком способе возможны задержки из-за нехватки времени и количества работников.

. Такой метод является одним из самых распространенных. Отделения Почты России есть в каждом уголке страны. Пенсионер может получать пенсию как в почтовом отделении, так и на дому. Почтальон доставит ее по адресу, однако при таком способе возможны задержки из-за нехватки времени и количества работников. В банке или на карту . Данный способ подходит гражданам, которые хотят получать деньги как можно быстрее. Банковские переводы, как правило, проходят очень быстро, хотя в очень редких случаях и бывают задержки. Преимуществом является то, что поступление средств не зависит от загруженности работников. Получить деньги можно в кассе или на карту банка, с которым у Социального фонда заключен договор на предоставление таких услуг. Одной из самых популярных и стабильных организаций является Сбербанк.

. Данный способ подходит гражданам, которые хотят получать деньги как можно быстрее. Банковские переводы, как правило, проходят очень быстро, хотя в очень редких случаях и бывают задержки. Преимуществом является то, что поступление средств не зависит от загруженности работников. Получить деньги можно в кассе или на карту банка, с которым у Социального фонда заключен договор на предоставление таких услуг. Одной из самых популярных и стабильных организаций является Сбербанк. Доставка кредитными организациями. Порядок поступления и доставки пенсионных выплат похож на доставку почтовыми отделениями, но есть несколько особенностей.

Правительство РФ уже длительное время обсуждает вариант предоставления Почте России эксклюзивных прав по доставке пенсии. Вероятно, в ближайшее время перечень возможных способов получить деньги сократится.

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График выплаты пенсии за март 2023 года

Действующее законодательство предусматривает порядок и сроки выплат пенсии и других социальных пособий. В случае, когда запланированный перевод средств выпадает на выходные или праздничные дни, их выплачивают заранее. В марте 2023 года отмечается официальный праздник – Международный женский день (8 числа). Это событие выпадает на среду, и дополнительных выходных, кроме самого праздничного дня, не предусмотрено. Таким образом, в марте образуется «разорванная» рабочая неделя.

Используя эту информацию, можно составить ориентировочный график выплаты пенсии за февраль 2023 года на карту Сбербанка.

Дата ежемесячного получения средств Когда должна прийти пенсия 1-3 марта В этот же день 4 и 5 03.03.2023 6 и 7 В этот же день 8 марта 07.03.2023 9 и 10 В этот же день 11 и 12 10.03.2023 13-17 В этот же день 18 и 19 17.03.2023 20-24 В этот же день 25 и 26 24.03.2023 27-31 В этот же день

Напоминаем, что данный график является ориентировочным, так как возможные задержки при переводах через банк могут достигать 3 рабочих дней.

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Почему могут задерживать пенсию

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Причины, почему пенсию прислали позже, могут быть различными. Так, например, при получении денег через почтальона частым бывает человеческий фактор. Известно, что количество сотрудников у Почты России довольно ограниченное, поэтому они физически не успевают принести пенсию в положенные сроки.

Если же перевод осуществляется на банковский счет, то задержки возможны «по техническим причинам». Любая банковская транзакция может задержаться на 3 суток для осуществления дополнительных проверок. Но такие случаи – довольно большая редкость. Обычно переводы проходят в течение 1 дня.

Еще одной причиной, из-за которой деньги приходят позднее положенного, является перенос сроков Социальным (Пенсионным) фондом. Именно эта структура занимается распределением бюджетных средств между получателями. Для каждого гражданина существует собственный график получения субсидий, но в силу высокой загруженности сроки могут изменяться. Узнать, когда должны выплатить пенсию, можно на официальном сайте СФР (Пенсионного фонда), через Госуслуги или по телефону в клиентский отдел фонда.

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Подведем итог

График выплат пенсии на карту Сбербанка помогает понять, когда поступят положенные деньги за март 2023 года. Увеличения субсидий, как это было в прошлом месяце, ждать не стоит. Следующая индексация запланирована на апрель.