Рефинансирование ипотеки в Сбербанке в 2023 году

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Что такое рефинансирование ипотеки в Сбербанке. Основные условия в 2023 году. Прогноз на 2023 год.

В жизни могут произойти различные обстоятельства, которые крайне негативно влияют на финансовое положение. В результате человек, исправно выплачивающий кредит на жилье, больше не может этого делать. Рефинансирование ипотеки, которое можно оформить в Сбербанке в 2023 году, может уменьшить финансовую нагрузку и решить некоторые кредитные трудности.

Какие проблемы может решить рефинансирование

Если максимально упростить, то рефинансирование – это кредит, с помощью которого можно расплатиться с другими кредитами. Помимо избавления от проблемных долгов, данная процедура помогает решить и другие трудности. С помощью рефинансирования можно:

  • Вывести имущество из-под запрета на продажу. Пока ипотека не выплачена полностью, заемщик не может свободно распоряжаться недвижимостью, продавать или передавать жилье.
  • Получить дополнительную сумму на срочные расходы. Далеко не все банки позволяют увеличить размер долга. Сбербанк может предоставить до 2,5 млн рублей дополнительно на личные цели.

Процедура получения кредита:

  1. Заемщик подает заявление онлайн или обращается в отделение Сбербанка.
  2. Банк изучает предоставленные документы и принимает решение в течение 8 рабочих дней.
  3. В случае одобрения рефинансирования деньги направляются на счет в другой финансовой организации.
  4. Заемщик погашает задолженность по ипотеке перед другим банком.

Условия кредитования

Перед тем, как обращаться в Сбербанк и подавать заявление на рефинансирование, следует внимательно изучить условия кредитования. Возможно, они окажутся не такими выгодными, и желание снизить финансовую нагрузку обернется ее увеличением.

  • Кредитная ставка: 6% по программе семейной ипотеки, 10,7% по другим проектам.
  • Размер кредита: от 300 тысяч до 27,5 млн рублей, но не более 85% стоимости жилья. Дополнительно включается 2,5 млн рублей на личные цели.
  • Срок кредитования: 1-30 лет.
  • Количество рефинансируемых займов: один ипотечный кредит, выданный на приобретение и строительство жилья, капитальный ремонт, а также рефинансирование ипотеки.
  • Обеспечение: недвижимость, которая была залогом в предыдущей финансовой организации. После снятия обременения она передается в качестве залога в Сбербанк.
  • Страхование: добровольное.
  • Предоставление: единовременным платежом на счет в банке-получателе.
  • Погашение: равными платежами каждый месяц.
  • Досрочное погашение: возможно по предварительному заявлению заемщика, без ограничений и дополнительной платы.
  • Возможно привлечение созаемщиков.
Напоминаем, что условия актуальны на момент написания данного материала. В случае изменения ключевой ставки банк может внести коррективы в свои условия кредитования.

Требования к заемщику

Помимо условий, на которых Сбербанк готов представить средства на рефинансирование ипотеки в 2023 году, также выдвигается ряд требований и к заемщику.

  • Гражданство: РФ.
  • Минимальный возраст: 21 год на момент подачи заявления.
  • Максимальный возраст: 75 лет на момент окончания кредитного договора.
  • Стаж: более 3 месяцев на текущем рабочем месте.

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Требования к рефинансируемому кредиту

Банк строго относится к тому, насколько ответственным был заемщик при оплате ипотеки в предыдущей финансовой организации. Чтобы исключить возможные неприятные ситуации, Сбербанк выдвигает ряд требований и к самому кредиту:

  • Отсутствие открытых просрочек.
  • Своевременное перечисление ежемесячных платежей в течение 12 месяцев.
  • С момента заключения предыдущего договора должно пройти не менее 6 месяцев (если ипотека оформлена после 12.06.2022).
  • Срок до окончания действия предыдущего договора – более 3 месяцев.
  • Отсутствие реструктуризации по ипотеке за весь период (рефинансирование допускается).

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Необходимые документы

Для получения рефинансирования ипотеки в 2023 году заемщику необходимо собрать пакет документов и предоставить его сотрудникам Сбербанка. В него входят:

  • Заявление на рефинансирование ипотеки.
  • Паспорт гражданина РФ с действующей пропиской.
  • В случае временной регистрации – подтверждающий документ.
  • Информация о материальном положении и трудовой занятости: справка о доходах за год, выписка или копия трудовой книжки, справка от работодателя, подтверждающая трудоустройство, копия контракта.
  • Сведения о рефинансируемом кредите: договор, график платежей, информация о размере ипотеки, реквизиты банка-получателя.

Банк оставляет за собой право запросить дополнительные документы, которые помогут в принятии решения при рассмотрении заявки.

Подведем итог

Рефинансирование ипотеки, которое можно оформить в Сбербанке в 2023 году, помогает снизить финансовую нагрузку на заемщика. Изучив заранее условия и требования банка, можно лучше подготовиться и собрать заранее необходимый пакет документов. Такой подход позволит быстрее провести операцию.

Настя Ромашова

 

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