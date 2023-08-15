Рефинансирование ипотеки в Сбербанке в 2023 году

В жизни могут произойти различные обстоятельства, которые крайне негативно влияют на финансовое положение. В результате человек, исправно выплачивающий кредит на жилье, больше не может этого делать. Рефинансирование ипотеки, которое можно оформить в Сбербанке в 2023 году, может уменьшить финансовую нагрузку и решить некоторые кредитные трудности.

Какие проблемы может решить рефинансирование

Если максимально упростить, то рефинансирование – это кредит, с помощью которого можно расплатиться с другими кредитами. Помимо избавления от проблемных долгов, данная процедура помогает решить и другие трудности. С помощью рефинансирования можно:

Вывести имущество из-под запрета на продажу. Пока ипотека не выплачена полностью, заемщик не может свободно распоряжаться недвижимостью, продавать или передавать жилье.

Получить дополнительную сумму на срочные расходы. Далеко не все банки позволяют увеличить размер долга. Сбербанк может предоставить до 2,5 млн рублей дополнительно на личные цели.

Процедура получения кредита:

Заемщик подает заявление онлайн или обращается в отделение Сбербанка. Банк изучает предоставленные документы и принимает решение в течение 8 рабочих дней. В случае одобрения рефинансирования деньги направляются на счет в другой финансовой организации. Заемщик погашает задолженность по ипотеке перед другим банком.

Условия кредитования

Перед тем, как обращаться в Сбербанк и подавать заявление на рефинансирование, следует внимательно изучить условия кредитования. Возможно, они окажутся не такими выгодными, и желание снизить финансовую нагрузку обернется ее увеличением.

Кредитная ставка: 6% по программе семейной ипотеки, 10,7% по другим проектам.

Размер кредита: от 300 тысяч до 27,5 млн рублей, но не более 85% стоимости жилья. Дополнительно включается 2,5 млн рублей на личные цели.

Срок кредитования: 1-30 лет.

Количество рефинансируемых займов: один ипотечный кредит, выданный на приобретение и строительство жилья, капитальный ремонт, а также рефинансирование ипотеки.

Обеспечение: недвижимость, которая была залогом в предыдущей финансовой организации. После снятия обременения она передается в качестве залога в Сбербанк.

Страхование: добровольное.

Предоставление: единовременным платежом на счет в банке-получателе.

Погашение: равными платежами каждый месяц.

Досрочное погашение: возможно по предварительному заявлению заемщика, без ограничений и дополнительной платы.

Возможно привлечение созаемщиков.

Напоминаем, что условия актуальны на момент написания данного материала. В случае изменения ключевой ставки банк может внести коррективы в свои условия кредитования.

Требования к заемщику

Помимо условий, на которых Сбербанк готов представить средства на рефинансирование ипотеки в 2023 году, также выдвигается ряд требований и к заемщику.

Гражданство: РФ.

Минимальный возраст: 21 год на момент подачи заявления.

Максимальный возраст: 75 лет на момент окончания кредитного договора.

Стаж: более 3 месяцев на текущем рабочем месте.

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Требования к рефинансируемому кредиту

Банк строго относится к тому, насколько ответственным был заемщик при оплате ипотеки в предыдущей финансовой организации. Чтобы исключить возможные неприятные ситуации, Сбербанк выдвигает ряд требований и к самому кредиту:

Отсутствие открытых просрочек.

Своевременное перечисление ежемесячных платежей в течение 12 месяцев.

С момента заключения предыдущего договора должно пройти не менее 6 месяцев (если ипотека оформлена после 12.06.2022).

Срок до окончания действия предыдущего договора – более 3 месяцев.

Отсутствие реструктуризации по ипотеке за весь период (рефинансирование допускается).

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Необходимые документы

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Для получения рефинансирования ипотеки в 2023 году заемщику необходимо собрать пакет документов и предоставить его сотрудникам Сбербанка. В него входят:

Заявление на рефинансирование ипотеки.

Паспорт гражданина РФ с действующей пропиской.

В случае временной регистрации – подтверждающий документ.

Информация о материальном положении и трудовой занятости: справка о доходах за год, выписка или копия трудовой книжки, справка от работодателя, подтверждающая трудоустройство, копия контракта.

Сведения о рефинансируемом кредите: договор, график платежей, информация о размере ипотеки, реквизиты банка-получателя.

Банк оставляет за собой право запросить дополнительные документы, которые помогут в принятии решения при рассмотрении заявки.

Подведем итог

Рефинансирование ипотеки, которое можно оформить в Сбербанке в 2023 году, помогает снизить финансовую нагрузку на заемщика. Изучив заранее условия и требования банка, можно лучше подготовиться и собрать заранее необходимый пакет документов. Такой подход позволит быстрее провести операцию.