Рефинансирование ипотеки в Сбербанке в 2023 году

Что такое рефинансирование ипотеки в Сбербанке. Основные условия в 2023 году. Прогноз на 2023 год.
В жизни могут произойти различные обстоятельства, которые крайне негативно влияют на финансовое положение. В результате человек, исправно выплачивающий кредит на жилье, больше не может этого делать. Рефинансирование ипотеки, которое можно оформить в Сбербанке в 2023 году, может уменьшить финансовую нагрузку и решить некоторые кредитные трудности.
Какие проблемы может решить рефинансирование
Если максимально упростить, то рефинансирование – это кредит, с помощью которого можно расплатиться с другими кредитами. Помимо избавления от проблемных долгов, данная процедура помогает решить и другие трудности. С помощью рефинансирования можно:
- Вывести имущество из-под запрета на продажу. Пока ипотека не выплачена полностью, заемщик не может свободно распоряжаться недвижимостью, продавать или передавать жилье.
- Получить дополнительную сумму на срочные расходы. Далеко не все банки позволяют увеличить размер долга. Сбербанк может предоставить до 2,5 млн рублей дополнительно на личные цели.
Процедура получения кредита:
- Заемщик подает заявление онлайн или обращается в отделение Сбербанка.
- Банк изучает предоставленные документы и принимает решение в течение 8 рабочих дней.
- В случае одобрения рефинансирования деньги направляются на счет в другой финансовой организации.
- Заемщик погашает задолженность по ипотеке перед другим банком.
Условия кредитования
Перед тем, как обращаться в Сбербанк и подавать заявление на рефинансирование, следует внимательно изучить условия кредитования. Возможно, они окажутся не такими выгодными, и желание снизить финансовую нагрузку обернется ее увеличением.
- Кредитная ставка: 6% по программе семейной ипотеки, 10,7% по другим проектам.
- Размер кредита: от 300 тысяч до 27,5 млн рублей, но не более 85% стоимости жилья. Дополнительно включается 2,5 млн рублей на личные цели.
- Срок кредитования: 1-30 лет.
- Количество рефинансируемых займов: один ипотечный кредит, выданный на приобретение и строительство жилья, капитальный ремонт, а также рефинансирование ипотеки.
- Обеспечение: недвижимость, которая была залогом в предыдущей финансовой организации. После снятия обременения она передается в качестве залога в Сбербанк.
- Страхование: добровольное.
- Предоставление: единовременным платежом на счет в банке-получателе.
- Погашение: равными платежами каждый месяц.
- Досрочное погашение: возможно по предварительному заявлению заемщика, без ограничений и дополнительной платы.
- Возможно привлечение созаемщиков.
Требования к заемщику
Помимо условий, на которых Сбербанк готов представить средства на рефинансирование ипотеки в 2023 году, также выдвигается ряд требований и к заемщику.
- Гражданство: РФ.
- Минимальный возраст: 21 год на момент подачи заявления.
- Максимальный возраст: 75 лет на момент окончания кредитного договора.
- Стаж: более 3 месяцев на текущем рабочем месте.
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Требования к рефинансируемому кредиту
Банк строго относится к тому, насколько ответственным был заемщик при оплате ипотеки в предыдущей финансовой организации. Чтобы исключить возможные неприятные ситуации, Сбербанк выдвигает ряд требований и к самому кредиту:
- Отсутствие открытых просрочек.
- Своевременное перечисление ежемесячных платежей в течение 12 месяцев.
- С момента заключения предыдущего договора должно пройти не менее 6 месяцев (если ипотека оформлена после 12.06.2022).
- Срок до окончания действия предыдущего договора – более 3 месяцев.
- Отсутствие реструктуризации по ипотеке за весь период (рефинансирование допускается).
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Необходимые документы
Для получения рефинансирования ипотеки в 2023 году заемщику необходимо собрать пакет документов и предоставить его сотрудникам Сбербанка. В него входят:
- Заявление на рефинансирование ипотеки.
- Паспорт гражданина РФ с действующей пропиской.
- В случае временной регистрации – подтверждающий документ.
- Информация о материальном положении и трудовой занятости: справка о доходах за год, выписка или копия трудовой книжки, справка от работодателя, подтверждающая трудоустройство, копия контракта.
- Сведения о рефинансируемом кредите: договор, график платежей, информация о размере ипотеки, реквизиты банка-получателя.
Подведем итог
Рефинансирование ипотеки, которое можно оформить в Сбербанке в 2023 году, помогает снизить финансовую нагрузку на заемщика. Изучив заранее условия и требования банка, можно лучше подготовиться и собрать заранее необходимый пакет документов. Такой подход позволит быстрее провести операцию.