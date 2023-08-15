Пенсия за февраль 2023 — график выплат на карту Сбербанка

Пенсия, как правило, является основной статьей доходов большинства россиян пожилого возраста. Поэтому очень важно знать, когда доставляют эти выплаты, чтобы правильно планировать покупки и другие обязательные платежи. Предлагаем узнать, каким будет график выплат пенсии за февраль 2023 года на карту Сбербанка.

Способы получения пенсии

В России предусмотрено несколько способов получения пенсии. Каждый пожилой человек может выбрать метод, который является наиболее подходящим под его собственные предпочтения:

Через Почту России . Пенсионер может выбрать, будет ли он получать выплаты в почтовом отделении или же ее принесет почтальон на дом. Сроки начисления денег устанавливаются для каждого гражданина отдельно. Необходимо учитывать, что в случае адресной доставки возможны задержки, связанные с человеческим фактором.

. Пенсионер может выбрать, будет ли он получать выплаты в почтовом отделении или же ее принесет почтальон на дом. Сроки начисления денег устанавливаются для каждого гражданина отдельно. Необходимо учитывать, что в случае адресной доставки возможны задержки, связанные с человеческим фактором. Через банк . Пенсионер может получать пенсию как в кассе, так и на банковскую карточку. Этот способ считается самым быстрым, так как деньги зачисляются в самые короткие сроки. Открыть пенсионный счет можно в любой финансовой организации, если с ним заключен договор на предоставление таких услуг. Самым популярным и надежным среди них считается Сбербанк.

. Пенсионер может получать пенсию как в кассе, так и на банковскую карточку. Этот способ считается самым быстрым, так как деньги зачисляются в самые короткие сроки. Открыть пенсионный счет можно в любой финансовой организации, если с ним заключен договор на предоставление таких услуг. Самым популярным и надежным среди них считается Сбербанк. Через кредитную организацию, занимающуюся доставкой пенсии. В этом случае порядок выплат будет аналогичным доставке через отделения почтовой связи.

Для выбора способа доставки необходимо обратиться с соответствующим заявлением в отделение Социального фонда РФ (или организации, которая осуществляет эту деятельность на период формирования СФР).

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График выплаты пенсии за февраль 2023 года

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Согласно действующему законодательству, если выплата пенсии приходится на выходной или праздничный день, ее проводят в предшествующий этому событию рабочий день. В феврале 2023 года отмечается День защитника Отечества (23 числа). Он выпадает на четверг, но пятница также будет нерабочим днем – выходной день перенесен Правительством РФ с 1 января.

Исходя из имеющейся информации, график выплаты пенсии за февраль 2023 года будет следующим.

День выплаты по графику Дата фактического получения 1 и 2 февраля В тот же день 3, 4 и 5 03.02.2023 6, 7, 8 и 9 В тот же день 10, 11, и 12 10.02.2023 13, 14, 15 и 16 В тот же день 17, 18 и 19 17.02.2023 20, 21 и 22 В тот же день 23, 24, 25 и 26 22.02.2023 27 и 28 В тот же день

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Почему могут задерживать пенсию

В случае получения пенсии на карту Сбербанка или другой финансовой организации возможна задержка перевода до 3 дней «по техническим причинам». Такое происходит относительно редко.

Задержки возможны и при получении другими способами. Например, адресная доставка почтальонами или через кредитные организации часто задерживается из-за человеческого фактора. Банальная нехватка работников не позволяет вовремя доставить деньги нуждающимся пенсионерами.

Также в редких случаях возможны задержки со стороны Социального фонда. Именно эта структура переводит средства на банковские счета получателей. Так как перечисление денег от СФР происходит неравномерно, для каждого пенсионера устанавливается своя дата получения пенсии. Узнать, когда должны поступить деньги, можно позвонив по телефону в региональное отделение Соцфонда (или организации, которая выполняет эти функции на период формирования), или на официальном сайте в личном кабинете пользователя.

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Какие изменения будут в феврале 2023 года

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В феврале 2023 года произойдет долгожданная индексация пенсионных выплат. Ранее этого не происходило, так как все государственные структуры ожидали решения Центробанка о размере инфляции за предыдущий год.

Ожидается, что пенсия увеличится на 11.9%. Именно это значение показал регулятор по итогам 2022 года. Однако получат повышенную пенсию не все. Для работающих пенсионеров индексация не предусмотрена.

Следующее повышение пенсионных выплат следует ожидать не ранее апреля 2023 года.

Подведем итог

В конце зимы 2023 года будет праздноваться День защитника Отечества, поэтому график выплат пенсий за февраль на карту Сбербанка изменится. Помимо изменения сроков, в этом месяце большинство граждан получат увеличенные выплаты из-за индексации.