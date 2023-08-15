В декабре 2022 года после долгого затишья евро начало заметно укрепляться относительно рубля. Это обстоятельство вернуло интерес некоторых россиян к иностранным валютам. Предлагаем узнать, какой будет курс евро в феврале 2023 года и стоит ли его покупать.

Что влияет на курс евро

События последних месяцев оказали существенное влияние на весь мир. Особенно сильно это отразилось на Европе. Общая валюта стран ЕС обесценилась не только по отношению к рублю, но и денежным знакам других государств. Так, в моменте евро стоило даже меньше доллара. Эксперты утверждают, что негативные факторы продолжатся и в феврале 2023 года, хотя конечный результат зависит от своевременных и правильных шагов финансовых регуляторов.

Следующие факторы наиболее сильно отражаются на курсе евро по отношению к рублю.

Глобальная рецессия

Мировая экономика в настоящее время испытывает проблемы, которые ранее удавалось откладывать. Теперь же, изрядно накопившись, они начинают давить на экономику, что, в свою очередь отражается и на стоимости валюты. Европейский комиссар по вопросам экономики уже заявил о рецессии в течение 6 месяцев, до конца первого квартала 2023 года.

Эксперты уверены, то названные сроки – это очень оптимистичный взгляд на положение вещей. Решение всех проблем потребует длительной и основательной работы. Неблагоприятный период для стран ЕС может растянуться до конца 2023 года, а может даже и дольше. Это зависит от того, на какие шаги пойдут профильные министерства и органы.

Эмбарго

В 2022 году вступило в силу решение об ограничении поставок нефти и введении предельной стоимости на «черное золото» российской марки. А с 5 февраля 2023 вступит в силу вторая часть ограничений, что в большей степени усугубит положение РФ на европейском направлении. Россия переориентировала поставки на восточное направление, но это пока не дало желаемого результата. Основные покупатели – Китай и Индия, пользуясь сложным положением, готовы покупать с очень большим дисконтом. Как результат – доходы в бюджет остаются на низком уровне.

Такие ограничения сильно сказываются на экономике России, что влечет за собой и изменения в курсах не только по отношению к евро, но и другим мировым валютам. Многое будет зависеть от того, на какие ответные меры пойдут экспортеры нефти, чтобы сохранить прежние поступления в бюджет страны.

Читайте также: Как оформить кредитные каникулы в Сбербанке в 2023 году

Состояние российской экономики

В настоящее время экономика испытывает не самые лучшие времена. Она определяет размер импорта (не считая санкций) и профицит. Чем лучше обстоят дела с экономикой, тем выше импорт. А так как поставщикам требуется валюта для торгов, растет и разница в стоимости, рубль слабеет. И наоборот, чем больше экономических проблем, тем крепче национальная валюта.

Курс евро в феврале 2023 года будет во многом зависеть от того, какие действия предпримут регулятор и профильные министерства для улучшения экономической ситуации. Также перед планированием покупки европейской валюты стоит обратить внимание на то, какие шаги предпримет Россия на ограничения на поставку ресурсов. Это позволит спрогнозировать, куда будут двигаться рубль и евро.

Прогноз на курс евро в феврале 2023 года от банков и экспертов

Согласно заявлениям финансовых аналитиков, повышение курса будет играть на руку правительству России. По этой причине следует ждать ослабления рубля до 85-90 за 1 евро уже в ближайшее время. Такой курс поможет сохранить профицит при актуальных ценах на нефтепродукты и газ. Если же в результате санкций стоимость сырья упадет еще больше, то курс будет корректироваться в сторону увеличения.

Аналитики Сбербанка ожидают рост европейской валюты до 105-110 рублей. Тренд на рост продолжится до середины марта. Самое главное в такой ситуации – контролировать ослабление рубля, чтобы оно и превратилось в обвал. В противном оно может стать шоковым для экономики и нивелирует все преимущества.

Читайте также: В какую криптовалюту инвестировать в 2023 году

Независимые финансовые эксперты дают более сдержанные оценки. По их мнению, рост евро будет, но окажется не таким значительным. Аналитики составляют такие прогнозы, предполагая, что текущая ситуация сохранится, не учитывая возможных политических и экономических изменений.

Стоит ли покупать евро в феврале 2023 года

​

И эксперты, и банки уверены, что в первом квартале 2023 года курс будет расти, а пик роста придется на февраль-март. В дальнейшем с большой вероятностью произойдет замедление тренда и разворот. Это значит, что для продажи валюты эти месяцы окажутся благоприятными, но для покупки время будет не самым подходящим. Исключением являются ситуации, когда евро нужны для каких-либо других целей, а не для того, чтобы заработать побольше в дальнейшем. В таких случаях можно покупать валюту в любое время.

Несмотря на всю привлекательность ситуации, аналитики советуют не вкладываться в евро или доллары. Валюта западных государств является «токсичной», и впоследствии могут возникнуть проблемы с ее дальнейшей реализацией. Вместо этого стоит обратить внимание на денежные знаки дружественных стран, например, Китая. Ослабление рубля будет происходить и относительно юаня.

Читайте также: Что будет с кредитами при дефолте в России в 2023 году

Однако и в этой ситуации эксперты рекомендуют диверсифицировать риски. Для долгосрочного хранения следует разделить капитал, распределив его между валютой, рублевыми депозитами, облигациями и акциями. В таком случае удастся сохранить свои деньги при любом положении дел в России и мире.

Подведем итог

Финансовые аналитики и эксперты составили прогноз того, каким будет курс евро в феврале 2023 года. Согласно подсчетам, ожидается рост европейской валюты. Последний зимний месяц может стать удачным периодом для тех, кто хранил евро для продажи подороже, однако для покупки время окажется неподходящим.