Укрепление доллара по отношению к рублю, которое произошло в декабре 2022 года, возобновило интерес россиян к американской валюте. Вызвали ажиотаж и высказывания экспертов, которые прогнозируют повышение курса в ближайшее время. Предлагаем узнать, какой будет курс доллара в феврале 2023 года и стоит ли хранить деньги в американской валюте.

Что влияет на курс доллара

Для принятия решения о покупке или продаже долларов необходимо знать хотя бы приблизительно, в какую сторону пойдет курс и будет ли он меняться вообще. На формирование стоимости иностранной валюты оказывают влияние сразу несколько факторов. Предлагаем узнать о главных причинах изменения курса доллара по отношению к рублю.

Инфляция

Этот параметр указывает на то, как сильно растут цены на товары и услуги. Как следствие, обесценивается и валюта. Если же инфляция растет быстрее, то курс национальной валюты по отношению к доллару растет. Это правило работает и в обратную сторону.

Стоимость нефти и газа

Известно, что бюджет РФ во многом зависит от стоимости ископаемых ресурсов. После введения санкций и ограничений максимальных цен на нефтепродукты со стороны западных стран Центробанк России вынужден проводить меры для сохранения прежней выручки. В таких условиях рубль обесценивается.

В феврале 2023 года ожидается новый пакет ограничений, что, по мнению экспертов, приведет к росту стоимости доллара.

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Платежный баланс

Курс рубля во многом зависит от спроса и предложения на иностранную валюту. Поставщикам требуются доллары, чтобы закупать товары за рубежом. Введенные правила на обязательную продажу валюты создают повышенное предложение, что приводит к укреплению рубля. В свою очередь ограничения на покупку и дополнительная комиссия снижают популярность доллара. Граждане и компании предпочитают приобретать денежные знаки более дружественных государств.

Изменение ключевых ставок

Впервые за долгое время США начали увеличивать процентную ставку, что сказалось на укреплении рубля. В зависимости от того, какие действия в дальнейшем будет принимать американская финансовая система и ЦБ РФ, стоит ожидать и изменения в курсовой разнице между российской валютой и долларом.

Экономический рост

В последние месяцы отмечается замедление мирового экономического роста, и все чаще звучат высказывания о рецессии. Это негативно отражается на стоимости денег тех государств, которые начали сталкиваться с такой проблемой.

Эксперты уверены, что в феврале 2023 года ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону, а значит, можно ожидать укрепления рубля. Как сильно это отразится на стоимости, зависит от шагов, которые будут предприняты для решения сложившихся проблем.

Новостной фон и ожидания инвесторов и предприятий

Негативные события, которые происходят в России и мире, сказываются на стоимости валюты соответствующим образом. В результате панических настроений, а иногда и дезинформации, стоимость определенных денежных знаков может резко меняться в зависимости от фона новости.

Инвесторы, оценивая риски, стараются не вкладываться в рискованные проекты. А предприятиям, которые были ориентированы на западные рынки, приходится искать другие места сбыта своей продукции.

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Прогноз на курс доллара в феврале 2023 года от банков и экспертов

Финансовые аналитики и представители банков единогласно утверждают, что в 2023 году курс доллара будет расти. На это также намекает и Центробанк РФ в своем пресс-релизе. Регулятор ждет ослабления рубля. Возможно, по этой причине он не снижает и ключевую ставку, чтобы в дальнейшем не пришлось ее увеличивать и создавать стрессовую ситуацию на российском рынке.

Банковские аналитики считают, что в феврале 2023 года курс доллара будет в коридоре 70-75 рублей, а в течение всего года может достичь значений в 85 рублей.

Независимые эксперты предполагают, что в феврале 2023 года доллар будет колебаться в районе 70 рублей. Точный прогноз на рост или падение составить тяжело, пока не будут известны подробности новых ограничений по нефтепродуктам и реакция правительства на такие шаги.

Так, например, в «Тинькофф-инвестициях» считают рост до 80 рублей и выше очень маловероятным сценарием. По мнению аналитиков, для его реализации необходимо падение стоимости нефти до $35 и ниже.

Снижение курса до 50 рублей за 1 доллар тоже является крайне маловероятным сценарием. Для этого необходима высокая экспортная выручка при минимальном импорте. Это могло бы быть при стоимости барреля нефти более $100, но действующие ограничения не дадут этому случиться в ближайшей перспективе.

Стоит ли покупать доллары в феврале 2023 года

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Решение о покупке долларов необходимо принимать исходя из целей. Известные финансовые аналитики считают, что для хранения и торговли лучше использовать валюту дружественных стран. Например, Китая или Индии. Из-за конфронтации со странами Западного мира всегда сохраняется фактор неопределенности, а регулярные анонсы санкций не добавляют оптимизма. Правительство РФ может в определенный момент ограничить валютные операции с долларами и евро. В таком случае сбережения в долларах могут лежать «мертвым грузом» очень долгое время.

Для тех, кто хочет хранить деньги именно в американской валюте, февраль будет относительно благоприятным месяцем. По мнению экспертов, курс будет плавно расти в течение всего года. Видимых причин для резкого роста или падения нет, но могут появиться в случае непредвиденных обстоятельств.

Каким бы ни было решение, необходимо соблюдать осторожность и всегда диверсифицировать риски. Чтобы не потерять деньги в результате инфляции и ограничений, нельзя хранить их в одной «корзине». Рекомендуется разделить капитал между валютными сбережениями, депозитом в рублях, а также облигациями и акциями. В таком случае деньги будут защищены, независимо от положения дел как в России, так и в мире.

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Подведем итог

Представители банков и аналитики финансовых агентств уверены, что рубль в скором времени будет обесцениваться. На основании этого специалисты составили прогноз того, каким будет курс доллара в феврале 2023 года. По мнению экспертов, в конце зимы американская валюта будет стоить около 70-72 рублей, но новые ограничения со стороны Западных стран могут стать причиной роста до 75 рублей.