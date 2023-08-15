Несмотря на события последних месяцев, американская валюта остается одной из главных при проведении расчетов и в финансовых спекуляциях. По мере изменения ее стоимости у многих россиян возникает интерес к покупке. Предлагаем узнать, какой будет курс доллара в марте 2023 года и стоит ли покупать валюту в этом месяце.

Что влияет на курс доллара

Валюта является товаром, а значит, подчиняется обычным правилам рынка: чем выше спрос, тем больше стоимость. И наоборот, избыток предложения приводит к снижению цены. Помимо этого, на курс доллара влияют и другие факторы. Предлагаем узнать, какие события могут повлиять на стоимость американской валюты в марте 2023 года.

Цена на энергоресурсы

Не секрет, что основная часть бюджета напрямую зависит от стоимости нефти. И чем выше стоят нефть и газ, тем больше денег может получить страна в перспективе. Однако это правило работает и в обратную сторону. При падении цен на энергоресурсы создается большой дефицит средств, и покрыть его можно только за счет ослабления рубля.

Курс доллара в марте 2023 года будет во многом зависеть от цен на нефть и газ. Эксперты прогнозируют, что санкционное давление продолжится в I квартале. Напомним, что ряд западных стран ввели ограничения на стоимость российской нефти, а в марте планируется дальнейшее усиление. Вероятно, это приведет к дальнейшему росту курса доллара.

Экономическое состояние страны и санкции

На курсовую разницу валют влияет и состояние экономики. Если развиваются промышленность и сфера услуг, активна внешняя торговля, то курс остается стабильным. В настоящее время в России с этим есть проблемы – эксперты прогнозируют падение ВВП в 2023 года как минимум на 1%. Восстановление разрушенных цепочек поставок и переориентирование на другие рынки сбыта требует длительного времени.

Однако слабая экономика приводит к интересным результатам. Запрет на импорт и низкий спрос на валюту способствуют укреплению рубля. Если ограничительные меры усилятся, то это может еще больше укрепить стоимость национальной валюты. Впрочем, на данном этапе «сильный» рубль невыгоден для государства из-за большой зависимости от продажи энергоресурсов. Вероятно, Центробанк будет вынужден идти на повышение курса ради сохранения бюджета.

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Валютные ограничения

Начиная с марта 2022 года в России запрещен ввоз долларов, евро и фунтов. Центробанк ввел запрет на хранение в валюте до 10 тысяч долларов и ограничения на переводы на зарубежные счета. Экспортеры, получающие доллары от торговой деятельности, обязаны продавать не менее 80% прибыли. Такие меры Центробанка создают большое предложение и малый спрос. В таких условиях рубль укрепляется.

Ограничения были введены до марта 2023 года. Если они останутся в силе и после этого срока, то не стоит ждать серьезных изменений. А вот снятие запретов может вызвать резкий ажиотаж. В таком случае стоит ждать роста стоимости доллара.

Ограничение импорта

Начиная с февраля 2022 года многие компании ушли с российского рынка, а на товары двойного назначения был наложен запрет на продажу. Ограничения импорта положительно сказались на состоянии рубля – он укрепился из-за низкого спроса на валюту.

В настоящее время идут попытки ввести «параллельный импорт», но для полноценного изменения цепочек поставок необходимо время. В марте 2023 года вряд ли произойдут существенные перемены, но по мере налаживания торговых связей курс начнет расти.

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Геополитическая обстановка

Нестабильная ситуация в стране и мире создает неопределенности. Курс доллара по отношению к рублю сильно зависит от геополитической ситуации. Любые изменения будут отражаться на стоимости.

Мировой кризис также может сказаться на стоимости рубля. Центробанки развитых стран могут ужесточать кредитно-монетарную политику. Это приведет к падению стоимости ресурсов, в том числе и российских, увеличивая дефицит бюджета. Для компенсации этого ЦБ РФ предстоит увеличить курсовую разницу.

Прогноз на курс доллара в марте 2023 года от банков и экспертов

В марте 2023 года ожидается несколько событий, которые могут сильно повлиять на курс доллара. После курсовых «качелей» весной 2022 года финансовые аналитики делают прогнозы с большой осторожностью. Считается, что в марте 2023 года курс доллара будет двигаться в коридоре 65-75 рублей. Это является наиболее реальным сценарием при сохранении текущих условий.

Факторами неопределенности остаются санкции, стоимость энергоресурсов и отмена запретов на валюту. Если западные страны продолжат снижать граничную стоимость на покупку российской нефти, это приведет к ослаблению рубля. В таком случае доллар может взлететь до 80 рублей.

Аналогичную ситуацию может создать и резкая отмена запрета на хранение валюты и обязательная продажа выручки. В таких условиях баланс спроса и предложения на доллары может резко измениться в обратную сторону. Прогнозировать, до каких пределов может взлететь валюта, эксперты не берутся.

Прогноз от банков примерно сходится с ожиданиями независимых финансовых аналитиков – до 75 рублей за доллар.

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Стоит ли покупать доллары в марте 2023 года

Целесообразность покупки иностранной валюты зависит от целей. Эксперты считают, что для спекуляций доллары и евро подходят слабо. Пока существуют ограничения на покупку и продажу долларов, заработать на них не удастся – в пунктах обмена предусмотрены дополнительные комиссии, что окончательно убивает спекулятивный интерес. К тому же всегда существует вероятность заморозки как зарубежных счетов, так и российских валютных.

Для диверсификации рисков эксперты рекомендуют вкладывать деньги в валюту дружественных государств – в китайский юань, гонконгский доллар, дирхам ОАЭ или турецкую лиру. Они обладают своими преимуществами и недостатками, поэтому необходимо изучить особенности этих денежных знаков перед покупкой. Будет полезно диверсифицировать валютный портфель, распределив средства между несколькими валютами. Так удастся сохранить капитал даже при падении и экономических кризисах.

Некоторые финансовые аналитики уверены, что процесс дедолларизации займет несколько лет. И достоверно неизвестно, удастся ли полностью отойти от американской валюты. На среднесрочную перспективу можно смело закупать доллары, но с учетом высокой комиссии и ограничений на хранение.

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Подведем итог

Финансовые аналитики и эксперты валютного рынка максимально осторожно прогнозируют, какой будет курс доллара в марте 2023 года. Они считают, что стоимость американской валюты может достичь 75 рублей, но точные значения будут зависеть от российских и мировых событий.