Благоприятные дни для финансовых операций в марте 2023 года

Иногда в делах, касающихся финансов, одних только навыков и умений правильно обращаться с деньгами бывает недостаточно. Удача помогает добиться больших результатов там, где нельзя обойтись только опытом. Астрологи считают, что на успешность финансовых операций большое влияние оказывает Луна. Лунный денежный календарь на март 2023 года поможет правильно выбирать для них даты, помогая в сохранении капитала.

Лунный денежный календарь на март 2023: таблица

И астрологи, и ученые подтверждают значимую роль Луны во многих процессах, которые происходят на нашей планете. И если представители науки ограничиваются лишь наблюдаемыми событиями, то астрологическое сообщество значительно расширяет грани лунного воздействия. Эксперты в этой сфере уверены, что оно распространяется на все энергетические потоки, включая финансовые. В различные фазы Луны может меняться и энергетика. Именно по этой причине одни и те же операции дают разный результат при одинаковых исходных данных.

Длительное наблюдение за транзитом Луны позволяет астрологам находить зависимости, составлять прогнозы и определять благоприятные дни. Таблица показывает, когда финансовые операции будут наиболее эффективными.

Влияние Луны Дата Благоприятное 1, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 24, 26, 30 Неблагоприятное 2-4, 7, 10, 21-23, 25, 29, 31 Нейтральное 8, 11, 14, 15, 17, 18, 27, 28

Данная информация поможет составить план действий и покупок на месяц, решить, когда и куда вкладывать свободные деньги, рассчитать способы экономии на накопления.

В благоприятные дни, согласно рекомендациям астрологов, можно заниматься любыми делами, связанными с финансами:

переводить средства на банковские счета;

оформить кредит или занять деньги у знакомых;

покупать дорогие вещи для дома;

платить коммуналку и другие услуги;

заниматься покупкой и продажей жилья, планировать расходы на ремонт;

вкладывать и одалживать свободные деньги, заниматься инвестированием.

В неблагоприятные дни преобладает негативная энергетика Луны. В случае финансовых операций это увеличивает риск потерять деньги. Даже совершая незначительные покупки, можно сильно переплатить. Повышается опасность стать жертвой мошенников.

В дни нейтральной энергетики влияние Луны будет минимальным. Не стоит ждать большой прибыли, но и негативных моментов практически не будет. Результат финансовых операций зависит исключительно от опыта, навыков и знаний.

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Благоприятные дни

Очевидно, что финансовые операции будут более успешными, если их проводить в благоприятные дни. Правильное планирование сделок поможет получить дополнительный доход, а при покупках можно рассчитывать на интересные скидки и акционные предложения. Положительная космическая энергетика будет на максимальном уровне.

Наиболее благоприятными днями по лунному денежному календарю на март 2023 года станут 6 и 12 марта. В такие моменты можно без лишней опаски проводить даже рискованные сделки, звезды будут на вашей стороне. Это самое лучшее время для отложенных покупок и операций с недвижимостью.

Также финансовый успех ожидается 1, 5, 9, 13, 16, 19, 20, 24, 26 и 30 марта. Однако в эти дни уже стоит адекватно оценивать свои возможности и риски. Нельзя вкладывать деньги в сомнительные проекты и рассчитывать только на благосклонность звезд. Интуиция может помочь в поисках выгодных сделок, но финальное решение следует принимать рационально.

Лунную положительную энергетику можно усилить, если провести ритуал на привлечение денег. Как правило, этот обряд проводят на растущую Луну или в полнолуние – в этот день энергетика находится на максимальном уровне, усиливая магическое влияние.

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Неблагоприятные дни

Одним из главных принципов финансового успеха является не столько накопление, сколько сохранение уже имеющегося капитала. Лунный денежный календарь на март 2023 года указывает на самые удачные дни для проведения различных операций и сделок.

Наиболее неподходящими днями для манипуляций с деньгами станут 4, 7, 21, 23 и 25 марта. Не стоит рассчитывать на благосклонность небесных тел, космическая энергетика будет строго негативной. Допускаются исключительно траты на необходимые нужды. Чем меньшей в эти дни будет денежная активность, тем лучше это отразится на материальном положении в дальнейшем.

Неудачными днями для того, чтобы занять или одолжить деньги, станут 2, 3, 10, 22, 29 и 31 марта. Вернуть деньги, полученные под процент, окажется достаточно сложно. Постоянно будут появляться причины перенести оплату. Но вернуть свои средства, одолженные кому-либо, окажется задачей не из самых простых. Существует очень большая вероятность просто потерять эти деньги.

Когда заниматься финансами в марте 2023 года?

На результативность конкретных финансовых операций могут влиять сразу несколько факторов. Они включают и фазы Луны, и положение ночного светила относительно других небесных тел и созвездий. Для таких действий существуют собственные благоприятные и неблагоприятные дни. В таблице ниже показано, когда лучше всего проводить определенные финансовые операции по лунному календарю на март 2023 года.

Операции Дата Можно одалживать 1, 5, 8, 13, 19, 30 Нельзя одалживать 10, 18, 22, 23 Можно занимать 6, 12, 16, 19 Нельзя занимать 10, 22, 26 Можно возвращать долги, оплачивать коммуналку 1, 5, 9, 24, 30 Нельзя возвращать долги 4, 7, 11, 18, 25 Пересчитывать деньги 2, 3, 26, 31 Приобретать кошелек 8, 9, 11, 18 Покупать подарки 9, 20, 24, 26 Инвестирование 5, 9, 16, 24, 30 Совершать дорогостоящие покупки 1, 5, 8, 19, 30 Менять валюту 9, 12, 13, 22 Операции с недвижимостью 12, 19, 22

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Влияние фазы луны в марте 2023 года

Транзит Луны, согласно наблюдениям астрологов, напрямую влияет на многие сферы жизни человека. Не остался в стороне и финансовый сектор. Лунная энергетика может усиливать денежные потоки или ослаблять их. И зависит это от текущей фазы лунного цикла.

Такое влияние можно использовать себе на пользу и минимизировать риски потери денег. Для этого нужно разобраться в том, как работают фазы Луны. В марте 2023 года они будут такими:

Растущая (1-6, 22-31 марта) . Лунная энергетика активизирует многие процессы в жизни человека. Это влияние ощущается и в финансовой сфере. Доходы начинают расти, появляются возможности укрепить материальное положение. В этой фазе необходимо соблюдать осторожность с кредитами. Вместе с потенциальным ростом доходов увеличиваются и долговые обязательства. Оформлять кредиты и занимать деньги лучше в другое время.

. Лунная энергетика активизирует многие процессы в жизни человека. Это влияние ощущается и в финансовой сфере. Доходы начинают расти, появляются возможности укрепить материальное положение. В этой фазе необходимо соблюдать осторожность с кредитами. Вместе с потенциальным ростом доходов увеличиваются и долговые обязательства. Оформлять кредиты и занимать деньги лучше в другое время. Убывающая (8-20 марта) . Данная фаза является полной противоположностью. Вместе с ослаблением энергетики уменьшается и положительное влияние Луны. Этот период астрологи считают подходящим для получения займов и кредитов. Долги будут накапливаться значительно медленнее, а выплатить задолженность будет проще, чем в обычных условиях.

. Данная фаза является полной противоположностью. Вместе с ослаблением энергетики уменьшается и положительное влияние Луны. Этот период астрологи считают подходящим для получения займов и кредитов. Долги будут накапливаться значительно медленнее, а выплатить задолженность будет проще, чем в обычных условиях. Полнолуние и новолуние (7 и 21 марта). Эти дни считаются самыми неблагоприятными для всех операций с деньгами. Звезды сулят лишь неудачи и дополнительные траты.

Подведем итог

Лунный денежный календарь на март 2023 года сообщает, когда лучше всего совершать финансовые операции. Рекомендации известных астрологов будут полезными для сохранения имеющихся накоплений и приумножения их в дальнейшем.