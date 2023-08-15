Какой будет курс евро в марте 2023 года

Несмотря на последние события, граждане России продолжают испытывать интерес к европейской валюте. Этому также поспособствовал и рост курса на фоне ожидания новых запретов и санкций. Чтобы принять решение о покупке или продаже евро, необходимо знать, какой будет курс в марте 2023 года.

Какие события влияют на курс евро

Для составления максимально точного прогноза следует знать, какие события влияют на стоимость национальной валюты. Существует ряд факторов, оказывающих максимальное влияние на курсовую разницу.

Спрос и предложение евро

Валюта является товаром, который постоянно продают и покупают. Поэтому к нему применяются те же правила рынка, как и ко всему остальному. Если на какой-то товар спрос превышает предложение, то его стоимость растет. И наоборот, большое предложение создает условия для снижения стоимости.

Ограничение экспорта и санкции создали такие условия, при которых рубль вместо обесценивания начал активно укрепляться. В 2022 году стоимость евро по отношению к рублю достигала минимальных значений за весь период, начиная с 2014 года.

Эксперты уверены, что влияние этого фактора в дальнейшем будет незначительным, так как торговые отношения России и стран Евросоюза находятся на критически низком уровне, и в ближайшее время изменения не намечаются. Впрочем, даже небольшая нормализация отношений может кардинально изменить ситуацию.

Инфляция и решения Центробанка

Предыдущий год стал тяжелым для многих стран. Мировой кризис вынудил Центральные банки поднимать ключевую ставку, что отразилось и на ценности валюты. Так, евро в 2022 году упало не только по отношению к рублю, но и к другим денежным знакам. В момент его стоимость снижалась даже менее 1 доллара, что стало антирекордом за последние 20 лет. Европейский ЦБ принял несколько важных решений, и ситуацию удалось стабилизировать. Аналитики прогнозируют возвращение европейской валюты к прежним значениям.

На курсовую разницу влияют решения не только зарубежных финучреждений, но и отечественного Центробанка. После резкого увеличения ключевой ставки ЦБ РФ оперативно вернул ее до прежних значений, а потом и вовсе понизил на 1 п. п. – до 7.5%. Это отразилось на стоимости валюты резким ростом и не менее резким падением в 2022 году.

От того, какие решения примет Центробанк РФ, зависит и стоимость рубля по отношению к иностранным валютам, включая евро.

Стоимость ресурсов

Одним из главных пунктов дохода в российском бюджете является стоимость ресурсов. Чем дороже продаваемые товары, тем ниже может быть допустимый курс. После ввода ограничений на стоимость российской нефти со стороны стран Евросоюза, ее цена обвалилась до критических значений.

Чтобы сохранить доходную часть бюджета в прежних размерах, необходимо искать покупателей в других странах или корректировать курс в сторону увеличения. Стоимость евро в марте 2023 года по отношению к рублю во многом будет зависеть от того, удастся ли заместить рынки сбыта. В противном случае курс будет расти пропорционально снижению стоимости российских энергоресурсов.

Новостной фон

Негативные мировые и локальные события не лучшим образом сказываются на стоимости национальной валюты. Привлекательность страны в глазах мировой общественности падает. Крупные инвесторы не будут вкладываться в экономику государства, в котором существуют риски для денег.

В результате получить дешевые кредиты и найти покупателей на свои товары становится сложнее. Производителям необходимо время, чтобы полностью заместить рынки сбыта, а в случае специализированных товаров сделать это оказывается чрезвычайно сложно.

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Прогноз на курс евро в марте 2023 года от банков и экспертов

Представители финансовых организаций и независимые аналитики прогнозируют увеличение курса евро на март 2023 года. Главной причиной роста, по мнению экспертов, будет выплата долговых обязательств. Это спровоцирует большой спрос валюты и, как следствие, увеличение ее стоимости.

По прогнозам банковских аналитиков, евро будет двигаться в ценовом коридоре 70-75 рублей. Независимые финансовые агентства ставят на рост курса до 80 рублей за 1 евро.

Следует отметить, что прогнозы составляются с учетом текущих условий. Потрясения глобального масштаба и решения определенных органов не закладываются. Сложно предугадать, как поведут себя рубль и евро в случае непредвиденных обстоятельств.

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Стоит ли покупать евро в марте 2023 года

Валюта ЕС считается токсичной, и правительство продолжит сокращать долю ее участия в российской экономике. Решение о покупке или продаже евро следует принимать исходя из потребностей и целей. Для длительного хранения эксперты рекомендуют выбрать валюту более дружественных государств – Китая, Индии или Казахстана. К примеру, тенге хорошо показывает себя в кризисное время.

Для тех, кто планирует заработать на покупке и последующей перепродаже евро, март окажется не самым лучшим месяцем. Стоимость европейской валюты окажется завышенной из-за высокого спроса. К тому же в целях снижения зависимости от евро и доллара некоторые сервисы предусматривают высокую комиссию на валютные операции. Переплата может значительно превышать потенциальную выгоду.

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Независимо от целей, для которых приобретается валюта, нужно всегда диверсифицировать риски. Эксперты рекомендуют разделить капитал и распределить его на валюту, акции, облигации и рублевые депозиты. В таком случае деньги будут защищены при любых ситуациях.

Финансисты уверены, что несмотря на прикладываемые правительством усилия, доля евро (как и доллара) сохранится в российской экономике.

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Подведем итог

Финансовые прогнозы от аналитиков банков и агентств сообщают, какой будет курс евро в марте 2023 года. В начале весны ожидается рост европейской валюты по отношению к рублю. В этот период традиционно происходит погашение долговых обязательств.